Psikolojiye Göre Hızlı Uykuya Dalabilen İnsanların Bir Ortak Özelliği Var!

Psikolojiye Göre Hızlı Uykuya Dalabilen İnsanların Bir Ortak Özelliği Var!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 15:57

Modern yaşamın getirdiği uykusuzluk sorunuyla mücadele eden uzmanlar, çözümün günlük hayatınızda yarım kalan işlerde gizli olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, gün içinde yapılmayan ve ertelenen her küçük görevin sinir sistemini tetikte tutarak uyku kalitesini doğrudan sabote ettiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.verywellmind.com/zeigarni...
Eve adım attığınızda mutfak tezgahında bekleyen birkaç bulaşık veya köşede katlanmayı bekleyen çamaşır yığını sadece gözünüzü değil, beyniniz de yoruyor.

Psikologlar, bu tür küçük ama tamamlanmamış işlerin bireyde farkında olunmayan bir mikro stres yarattığını vurguluyor. Zihin, başladığı bir eylemi fiziksel olarak sonlandırmadığında, arka planda o işe dair sürekli düşünceler oluşturur. Dinlenmeye çalıştığınız anlarda bile aklınız bu yarım kalmış işleri size tekrardan hatırlatmaya çalışır. Bu durum, vücudun uykuya hazırlanması için gereken gevşeme sürecini kesintiye uğratır.

Bilim dünyasında Zeigarnik Etkisi olarak bilinen kavram, zihnimizin tamamlanmamış görevleri, bitmiş olanlara kıyasla çok daha yüksek bir öncelikle hafızada tuttuğunu kanıtlıyor.

Örneğin, yıkanmış ama katlanmamış kıyafetler beyin tarafından çözülmesi gereken aktif bir problem olarak algılanır. Gün sonunda beyinde biriken bu 'açık döngüler', karar yorgunluğuyla birleştiğinde zihni kaosa sürükler. Küçük bir işi o an bitirmek, sadece o görevi ortadan kaldırmakla kalmayıp aynı zamanda sinir sistemine 'işlem tamamlandı' komutu göndererek vücudun güvenle uyku moduna geçmesini sağlar.

Araştırmacılar, derli toplu bir çevrenin sadece estetik bir tercih değil, zihinsel bir uyaran filtresi olduğunu savunuyor.

Dağınık bir ortamda her nesne, beyin için yeni bir uyaran ve potansiyel bir yapılacak iş anlamına gelir. Bu durum zihni sürekli tetikte tutar ve farkında olmadan yorar. Oysa “7 dakika kuralı” gibi basit yöntemlerle küçük işleri anında halletmek, zihnin dış uyaranlarla verdiği mücadeleyi durdurur.

7 dakika kuralı, gözünüzde büyüyen bir işe “Sadece yedi dakika yapıp bırakacağım” diyerek başlamayı sağlar. Bu yaklaşım, beynin erteleme direncini kırar ve harekete geçmeyi kolaylaştırır. Çoğu zaman işe başladıktan sonra devam etmek de kendiliğinden gelir.

Gün içinde işlerin fiziksel olarak tamamlanması, zihinde huzurlu bir boşluk yaratır. Bu boşluk, özellikle gece ortaya çıkan düşünce döngülerini azaltır. Düzenli bir yaşam alanı ise beynin savunma mekanizmalarını gevşeterek derin ve kaliteli uykunun önünü açar.

Sonuç olarak, gün içinde tamamlanan her küçük iş ister bir e-postaya yanıt vermek ister bir kıyafeti yerine asmak olsun, gece daha kesintisiz ve rahat bir uykuya giden sessiz bir adıma dönüşür.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
