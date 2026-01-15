Psikolojiye Göre Hızlı Uykuya Dalabilen İnsanların Bir Ortak Özelliği Var!
Modern yaşamın getirdiği uykusuzluk sorunuyla mücadele eden uzmanlar, çözümün günlük hayatınızda yarım kalan işlerde gizli olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, gün içinde yapılmayan ve ertelenen her küçük görevin sinir sistemini tetikte tutarak uyku kalitesini doğrudan sabote ettiğine dikkat çekiyor.
Eve adım attığınızda mutfak tezgahında bekleyen birkaç bulaşık veya köşede katlanmayı bekleyen çamaşır yığını sadece gözünüzü değil, beyniniz de yoruyor.
Bilim dünyasında Zeigarnik Etkisi olarak bilinen kavram, zihnimizin tamamlanmamış görevleri, bitmiş olanlara kıyasla çok daha yüksek bir öncelikle hafızada tuttuğunu kanıtlıyor.
Araştırmacılar, derli toplu bir çevrenin sadece estetik bir tercih değil, zihinsel bir uyaran filtresi olduğunu savunuyor.
