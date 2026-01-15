Psikolojiye Göre Hızlı Uykuya Dalabilen İnsanların Bir Ortak Özelliği Var!

Dağınık bir ortamda her nesne, beyin için yeni bir uyaran ve potansiyel bir yapılacak iş anlamına gelir. Bu durum zihni sürekli tetikte tutar ve farkında olmadan yorar. Oysa “7 dakika kuralı” gibi basit yöntemlerle küçük işleri anında halletmek, zihnin dış uyaranlarla verdiği mücadeleyi durdurur.

7 dakika kuralı, gözünüzde büyüyen bir işe “Sadece yedi dakika yapıp bırakacağım” diyerek başlamayı sağlar. Bu yaklaşım, beynin erteleme direncini kırar ve harekete geçmeyi kolaylaştırır. Çoğu zaman işe başladıktan sonra devam etmek de kendiliğinden gelir.

Gün içinde işlerin fiziksel olarak tamamlanması, zihinde huzurlu bir boşluk yaratır. Bu boşluk, özellikle gece ortaya çıkan düşünce döngülerini azaltır. Düzenli bir yaşam alanı ise beynin savunma mekanizmalarını gevşeterek derin ve kaliteli uykunun önünü açar.

Sonuç olarak, gün içinde tamamlanan her küçük iş ister bir e-postaya yanıt vermek ister bir kıyafeti yerine asmak olsun, gece daha kesintisiz ve rahat bir uykuya giden sessiz bir adıma dönüşür.