Konya Merkezli Çarpıcı Keşif! Dünya’nın Kabuğu Türkiye’nin Altında “Damlıyor”

Yerçekimi, bu ağırlaşan kaya kütlesini aşağı doğru çeker. Tıpkı süzülen yoğun bir pekmez damlası gibi, kabuğun alt kısmı mantonun derinliklerine doğru sarkmaya başlar. Bu ağır kütle aşağı sarktıkça, üzerindeki yüzeyi de beraberinde aşağı çekerek Konya Havzası gibi çanak şeklinde çöküntüler oluşturur.

Sürecin en ilginç aşaması ise kopma anıdır. Yoğun kütle tamamen kopup mantonun sıcak derinliklerine battığında, yüzey üzerindeki yük bir anda hafifler. Bu durum, bölgenin ilerleyen dönemlerde yeniden yükselmesine olanak tanır. Araştırmacılar, Konya’da yaşanan bu durumun 'çok aşamalı' olduğunu, yani bir damlamanın diğerini tetiklediğini belirtiyor.