Unutulmaz Partilerin Eviydi: Bir Zamanların Müzik İmparatoru Ahmet Ertegün'ün Malikanesi Satıldı

Eşi Mica Ertegün ise dekorasyon zevki ve eğitim dünyasına yaptığı bağışlarla tanınan bir isimdi. Çiftin on yıllarca dünya yıldızlarını ağırladığı bu muazzam mülk, satışıyla birlikte bir devrin kapanışını temsil ediyor. 2006’da Ahmet Ertegün’ün, 2023’te ise Mica Ertegün’ün vefatıyla boş kalan bu tarihi konut, artık yeni sakinleriyle kendi hikayesini yazmaya devam edecek.