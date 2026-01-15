Unutulmaz Partilerin Eviydi: Bir Zamanların Müzik İmparatoru Ahmet Ertegün'ün Malikanesi Satıldı
Müzik dünyasının efsanevi ismi Ahmet Ertegün ve eşi Mica Ertegün’ün New York’taki görkemli mirası, nihayet yeni sahibine kavuştu. Atlantic Records’un kurucusu olan ve müzik tarihine yön veren 'Türk İmparatoru'nun son malikanesi, emlak piyasasındaki uzun bekleyişin ardından 29 milyon dolara (yaklaşık 1.2 milyar TL) satıldı.
Nisan ayında 59 milyon dolar gibi iddialı bir rakamla satışa sunulan mülk, alıcı bulmakta zorlanınca Haziran ayında ciddi bir değer kaybı yaşadı.
Ünlü mimar Jaquelin T. Robertson tarafından 1990 yılında Ertegün çifti için özel olarak tasarlanan konut, tam 11 bin metrekarelik bir alana yayılıyor.
Ahmet Ertegün, Ray Charles’tan Rolling Stones’a, Led Zeppelin’den Aretha Franklin’e kadar dünya müziğine yön veren isimlerin hamiliğini üstlenmişti.
