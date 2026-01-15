onedio
Unutulmaz Partilerin Eviydi: Bir Zamanların Müzik İmparatoru Ahmet Ertegün'ün Malikanesi Satıldı

Unutulmaz Partilerin Eviydi: Bir Zamanların Müzik İmparatoru Ahmet Ertegün'ün Malikanesi Satıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 11:38

Müzik dünyasının efsanevi ismi Ahmet Ertegün ve eşi Mica Ertegün’ün New York’taki görkemli mirası, nihayet yeni sahibine kavuştu. Atlantic Records’un kurucusu olan ve müzik tarihine yön veren 'Türk İmparatoru'nun son malikanesi, emlak piyasasındaki uzun bekleyişin ardından 29 milyon dolara (yaklaşık 1.2 milyar TL) satıldı.

Nisan ayında 59 milyon dolar gibi iddialı bir rakamla satışa sunulan mülk, alıcı bulmakta zorlanınca Haziran ayında ciddi bir değer kaybı yaşadı.

Nisan ayında 59 milyon dolar gibi iddialı bir rakamla satışa sunulan mülk, alıcı bulmakta zorlanınca Haziran ayında ciddi bir değer kaybı yaşadı.

Fiyatın 34 milyon dolardan 29 milyon dolara kadar gerilemesiyle satış sözleşmesi imzalandı. Alıcının kimliği gizli tutulurken, satış işlemini yürüten Tim Davis, malikanenin 'olağanüstü başarılara imza atmış, efsanevi ev sahiplerine' ait olduğunu vurgulayarak mülkün manevi değerine dikkat çekti.

Ünlü mimar Jaquelin T. Robertson tarafından 1990 yılında Ertegün çifti için özel olarak tasarlanan konut, tam 11 bin metrekarelik bir alana yayılıyor.

Ünlü mimar Jaquelin T. Robertson tarafından 1990 yılında Ertegün çifti için özel olarak tasarlanan konut, tam 11 bin metrekarelik bir alana yayılıyor.

Doğrudan okyanus esintilerini kucaklayan ve kesintisiz gün batımı manzarasına sahip olan malikane, DuPont ailesine ait eski bir doğa rezervine komşu konumda bulunuyor. 10 yatak odası ve 14 banyosuyla bir sarayı andıran ev, yüksek tavanlı ferah odaları ve titizlikle korunmuş kondisyonuyla dikkat çekiyor.

Ahmet Ertegün, Ray Charles’tan Rolling Stones’a, Led Zeppelin’den Aretha Franklin’e kadar dünya müziğine yön veren isimlerin hamiliğini üstlenmişti.

Ahmet Ertegün, Ray Charles’tan Rolling Stones’a, Led Zeppelin’den Aretha Franklin’e kadar dünya müziğine yön veren isimlerin hamiliğini üstlenmişti.

Eşi Mica Ertegün ise dekorasyon zevki ve eğitim dünyasına yaptığı bağışlarla tanınan bir isimdi. Çiftin on yıllarca dünya yıldızlarını ağırladığı bu muazzam mülk, satışıyla birlikte bir devrin kapanışını temsil ediyor. 2006’da Ahmet Ertegün’ün, 2023’te ise Mica Ertegün’ün vefatıyla boş kalan bu tarihi konut, artık yeni sakinleriyle kendi hikayesini yazmaya devam edecek.

