Afrika ile Amerika Arasında Kıtasal Bir Köprü Oluşuyor: Uzmanlar Bunu Durduramıyor!

Ömer Faruk Kino
14.01.2026 - 14:39

Uzaydan bakıldığında, Afrika kıyıları ile Karayipler arasında uzanan devasa, kahverengi bir hat göze çarpıyor. İlk bakışta bir petrol sızıntısını andıran bu görüntü, aslında 'Büyük Atlantik Sargassum Kuşağı' olarak bilinen devasa bir su yosunu kütlesi. Ancak bu doğal olay son yıllarda ulaştığı korkutucu boyutlarla artık sadece biyolojik bir olay değil, küresel bir çevre krizi olarak nitelendiriliyor. 2025 yılının Mayıs ayında yapılan uydu ölçümleri, bu kütlenin yaklaşık 38 milyon tona ulaştığını gösterdi. Bu bugüne kadar kaydedilen tüm rekorların üzerinde bir rakam.

Kaynak

Kaynak: https://www.ecoticias.com/naturaleza/...
Sargassum, aslında açık denizlerde yüzen ve birçok deniz canlısı için hayati bir sığınak işlevi gören bir makroalg türüdür.

Ancak 2011 yılından itibaren bu denge bozulmaya başladı. Normal şartlarda dağınık halde bulunan bu yosunlar, artık kıtalararası bir hat oluşturacak şekilde birleşiyor. NASA ve Güney Florida Üniversitesi (SaWS) gibi kurumlar, bu istilacı yayılımı uydular aracılığıyla anlık olarak takip ediyor. Sorun şu ki okyanusun ortasında yaşam kaynağı olan bu yosunlar, devasa kütleler halinde kıyıya vurduğunda tam bir ekolojik ve ekonomik kabusa dönüşüyor.

Bilim dünyası, bu aşırı büyümenin tek bir nedeni olmadığını, aksine birbirini besleyen bir faktörler silsilesi olduğunu vurguluyor.

İlk sırada, iklim değişikliğine bağlı okyanus ısınması yer alıyor. Isınan sular, yosunların büyüme mevsimini uzatırken üretkenliklerini artırıyor. İkinci ve en kritik faktör ise besin maddesi yüklemesi. Büyük nehirlerin taşıdığı tarımsal atıklar, okyanus akıntılarıyla derinlerden yüzeye çıkan mineraller ve atmosferik çökelmeler, sargassum için adeta birer gübre işlevi görüyor. Rüzgar ve akıntı desenleri de bu devasa kütleyi batıya, yerleşim yerlerine doğru sürükleyerek krizi kapımıza getiriyor.

Sargassum kıyıya ulaştığında, asıl trajedi başlıyor.

Sığ sularda hapsolan ve güneş altında çürümeye başlayan yosunlar, sudaki oksijeni hızla tüketerek balıkların ve deniz çayırlarının ölümüne yol açıyor. Mercan resifleri ise bu yığınların altında kalarak güneş ışığından mahrum kalıyor ve nefessiz kalıyor.

İnsan sağlığı üzerindeki etkileri de azımsanmayacak düzeyde. Çürüme sırasında açığa çıkan gazlar, kıyı topluluklarında solunum yolu rahatsızlıklarına ve yoğun koku kirliliğine neden oluyor. Turizm cenneti olan Karayipler ve Meksika Körfezi’nde plajların kullanılamaz hale gelmesi, milyarlarca dolarlık ekonomik kayıp ve devasa bir temizlik maliyeti anlamına geliyor. Üstelik bu yosunlar ağır metaller barındırabildiği için geri dönüşümleri de oldukça karmaşık bir süreç gerektiriyor.

Bu kahverengi kuşak, aslında gezegenimizin bize verdiği bir uyarıdır.

Uzmanlar, bu durumu durduracak tek bir yol olmadığını kabul ediyor. Çözüm ise erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, kıyılarda hızlı ve ekolojik temizlik yöntemlerinin uygulanması ve en önemlisi, okyanuslara akan kontrolsüz besin atıklarının küresel ölçekte azaltılmasından geçiyor. Atlantik’in bu yeni ve devasa köprüsü, insan faaliyetlerinin okyanus dengesini nasıl kökten değiştirebileceğinin en somut ve ürkütücü kanıtıdır.

Ömer Faruk Kino
