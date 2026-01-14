Afrika ile Amerika Arasında Kıtasal Bir Köprü Oluşuyor: Uzmanlar Bunu Durduramıyor!

Uzaydan bakıldığında, Afrika kıyıları ile Karayipler arasında uzanan devasa, kahverengi bir hat göze çarpıyor. İlk bakışta bir petrol sızıntısını andıran bu görüntü, aslında 'Büyük Atlantik Sargassum Kuşağı' olarak bilinen devasa bir su yosunu kütlesi. Ancak bu doğal olay son yıllarda ulaştığı korkutucu boyutlarla artık sadece biyolojik bir olay değil, küresel bir çevre krizi olarak nitelendiriliyor. 2025 yılının Mayıs ayında yapılan uydu ölçümleri, bu kütlenin yaklaşık 38 milyon tona ulaştığını gösterdi. Bu bugüne kadar kaydedilen tüm rekorların üzerinde bir rakam.

