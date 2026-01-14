Uzmanlara Göre Evin En Çok Elektrik Harcayan Cihazı Belli Oldu!

Diğer cihazlar sadece kullanıldığında enerji harcarken, buzdolabı sürekli aktif olduğu için toplam tüketimin yaklaşık %25’ini tek başına üstlenir. Modelin yaşına ve enerji sınıfına bağlı olarak bir buzdolabı yılda 200 ile 500 kWh arasında elektrik tüketebilir.

Buradaki en kritik nokta ise bakımdır. Dondurucu bölmesinde oluşan sadece birkaç milimetrelik buz tabakası, cihazın iç sıcaklığı korumak için %30 daha fazla enerji harcamasına neden olur. Bu durum, 'gizli maliyet' dediğimiz şeyin tam karşılığıdır. Enerji tasarrufu için buzdolabınızı fırın veya radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak tutmalı, arkasındaki telleri tozdan arındırmalı ve mutlaka yılda en az bir kez buz çözme işlemi yapmalısınız.