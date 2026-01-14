onedio
Uzmanlara Göre Evin En Çok Elektrik Harcayan Cihazı Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.01.2026 - 12:47

Modern yaşamın vazgeçilmezi olan beyaz eşyalar ve elektronik cihazlar, hayatımızı kolaylaştırırken ay sonunda kapımızı çalan elektrik faturalarının da ana kaynağını oluşturuyor. Çoğu zaman faturadaki artışın sorumlusu olarak çamaşır makinesini veya fırını görsek de, asıl 'enerji düşmanları' hiç beklemediğimiz yerlerde saklanıyor olabilir. Peki evimizde elektriği en çok hangi cihazlar tüketiyor ve bütçemizi korumak için hangi adımları atmalıyız?

Listenin başında, evlerimizde 7 gün 24 saat kesintisiz çalışan tek cihaz olan buzdolabı ve dondurucular yer alıyor.

Diğer cihazlar sadece kullanıldığında enerji harcarken, buzdolabı sürekli aktif olduğu için toplam tüketimin yaklaşık %25’ini tek başına üstlenir. Modelin yaşına ve enerji sınıfına bağlı olarak bir buzdolabı yılda 200 ile 500 kWh arasında elektrik tüketebilir.

Buradaki en kritik nokta ise bakımdır. Dondurucu bölmesinde oluşan sadece birkaç milimetrelik buz tabakası, cihazın iç sıcaklığı korumak için %30 daha fazla enerji harcamasına neden olur. Bu durum, 'gizli maliyet' dediğimiz şeyin tam karşılığıdır. Enerji tasarrufu için buzdolabınızı fırın veya radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak tutmalı, arkasındaki telleri tozdan arındırmalı ve mutlaka yılda en az bir kez buz çözme işlemi yapmalısınız.

Isınma ihtiyacını elektrikli sistemlerle (elektrikli kombi, radyatör veya klima) karşılayan evlerde, bu sistemler yıllık ortalama 3800 kWh ile tartışmasız liderdir.

Ancak yıkama ve kurutma grubunda asıl dikkat edilmesi gereken cihaz çamaşır kurutma makinesidir. Yıllık yaklaşık 350 kWh tüketen kurutma makineleri, çamaşır makinelerinden (190 kWh) çok daha fazla enerji harcar.

Bulaşık makineleri ise yıllık ortalama 240 kWh ile listenin üst sıralarındadır. Bu harcamaları dizginlemek için cihazları tam kapasite doldurmadan çalıştırmamak ve mümkünse 'Eko' modlarını tercih etmek gerekir. Kısa ve düşük ısılı programlar, hem cihazın ömrünü uzatır hem de faturanıza nefes aldırır.

Şaşırtıcı gelebilir ama sürekli açık kalan bir internet yönlendiricisi (router), yılda yaklaşık 165 kWh elektrik tüketebilir.

Bu rakam, yılda 130 kWh tüketen bir fırından bile fazladır! Mikrodalga fırınlar (90 kWh) ve ocaklar (236 kWh) mutfaktaki diğer önemli kalemlerdir.

'Stand-by' yani bekleme modu, enerji israfının en sinsi yoludur. Televizyonlar, oyun konsolları ve şarj aletleri prize takılı oldukları sürece küçük miktarlarda da olsa enerji çekmeye devam ederler. Bu cihazları toplu halde kapatabilen anahtarlı prizler kullanmak, uzun vadede ciddi bir tasarruf sağlar.

Yeni bir cihaz alırken A+++ gibi yüksek enerji verimliliğine sahip modelleri seçmek, uzun vadeli bir yatırım niteliğindedir. Ancak mevcut cihazlarınızla da fark yaratabilirsiniz. Buzdolabını düzenli temizlemek, çamaşırları doğal yollarla kurutmak ve kullanmadığınız cihazların fişini çekmek gibi küçük alışkanlıklar, sadece cüzdanınızı değil, gezegenimizin kaynaklarını da korumanıza yardımcı olur. Unutmayın, en ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

