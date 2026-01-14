Uzmanlara Göre Evin En Çok Elektrik Harcayan Cihazı Belli Oldu!
Kaynak: https://www.unian.ua/curiosities/shch...
Modern yaşamın vazgeçilmezi olan beyaz eşyalar ve elektronik cihazlar, hayatımızı kolaylaştırırken ay sonunda kapımızı çalan elektrik faturalarının da ana kaynağını oluşturuyor. Çoğu zaman faturadaki artışın sorumlusu olarak çamaşır makinesini veya fırını görsek de, asıl 'enerji düşmanları' hiç beklemediğimiz yerlerde saklanıyor olabilir. Peki evimizde elektriği en çok hangi cihazlar tüketiyor ve bütçemizi korumak için hangi adımları atmalıyız?
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin başında, evlerimizde 7 gün 24 saat kesintisiz çalışan tek cihaz olan buzdolabı ve dondurucular yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Isınma ihtiyacını elektrikli sistemlerle (elektrikli kombi, radyatör veya klima) karşılayan evlerde, bu sistemler yıllık ortalama 3800 kWh ile tartışmasız liderdir.
Şaşırtıcı gelebilir ama sürekli açık kalan bir internet yönlendiricisi (router), yılda yaklaşık 165 kWh elektrik tüketebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın