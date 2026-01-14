Doğaya Meydan Okuyor: 3 Bin Yıldır Yerçekimiyle Çalışan Su Pompaları Çöllere Hala Hayat Getiriyor
Antik Pers medeniyetinin kurak topraklara bıraktığı en değerli miras olan 'kehriz' sistemleri, yaklaşık 3 bin yıldır doğanın yasalarına meydan okuyarak akmaya devam ediyor. Günümüzde iklim değişikliği ve su kıtlığı küresel bir krize dönüşürken, hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan bu kadim mühendislik harikası, sürdürülebilir su yönetiminin yaşayan bir kanıtı olarak dikkat çekiyor.
Kehriz sisteminin temel çalışma prensibi, karmaşık görünümlü ancak bir o kadar yalın bir fizik kuralına dayanıyor: Yer çekimi.
Modern su pompalarının aksine, kehrizler ekosistemi tüketmek yerine onunla uyum içinde çalışıyor.
