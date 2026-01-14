Doğaya Meydan Okuyor: 3 Bin Yıldır Yerçekimiyle Çalışan Su Pompaları Çöllere Hala Hayat Getiriyor

Uzmanlar, bu sistemin yer altı su tablalarına zarar vermediğini ve sadece ihtiyaç duyulan miktarda suyun tahliyesine izin verdiğini vurguluyor. Bugün İran başta olmak üzere pek çok bölgede binlerce kilometrelik faal kehriz hattı bulunuyor. Elektrik veya yakıta ihtiyaç duymayan bu devasa ağlar, hala birçok kasabanın tarımsal üretimini ve içme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılıyor. Geçmişin bu dahi çözümü, geleceğin susuzluk sorununa karşı en çevreci alternatiflerden biri olmaya devam ediyor.