Türkiye Kar Kuraklığı Krizi Geçiriyor: "Kar Yağınca Seviniyoruz Ama Bizim İçin Tehlikeli"

Ancak yükselen kış sıcaklıkları, bu doğal depoların işleyişini bozuyor. Prof. Dr. Şermin Tağıl, özellikle 1000-1500 metre irtifa aralığındaki dağlık alanlarda, kar su eşdeğerinde son 20 yılda yaklaşık yüzde 30 oranında bir kayıp yaşandığını belirtiyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yağan karın toprak tarafından emilip yeraltı sularını ve barajları beslemesine izin vermeden hızla erimesine yol açıyor. Bu durum, karın sadece bir 'beyaz örtü' olarak kalmasına, stratejik bir su rezervine dönüşememesine neden oluyor.