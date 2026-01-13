Türkiye Kar Kuraklığı Krizi Geçiriyor: "Kar Yağınca Seviniyoruz Ama Bizim İçin Tehlikeli"
Türkiye, son yıllarda iklim değişikliğinin en sinsi yüzlerinden biriyle karşı karşıya: Sıcak kar kuraklığı. Kamuoyunda kar yağışının varlığı bir teselli kaynağı olarak görülse de bilimsel veriler, yağan karın su rezervlerimize olan katkısının kritik seviyelere gerilediğini gösteriyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl ve ekibi tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, Türkiye’nin Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan devasa bir 'kar kuraklığı kuşağı'nın tam merkezinde yer aldığını ortaya koyuyor.
Araştırma, 1950-2025 yıllarını kapsayan 75 yıllık devasa bir veri setini analiz ederek çarpıcı sonuçlara ulaştı.
Yüksek dağlık alanlar, doğanın en stratejik "su bankaları" olarak kabul edilir.
Kar kuraklığı sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda ekonomik bir güvenlik meselesidir.
Uzmanlar, su yönetiminde artık eski iklim modellerine göre planlama yapmanın mümkün olmadığını vurguluyor.
