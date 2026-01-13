Uzmanlar Spor Salonuna Gitmek İstemeyenler İçin Kilo Vermenin En Kolay Yolunu Açıkladı!

Fiziksel bir aktiviteye başladığınız ilk dakikalarda, organizma öncelikle kanda hazır bulunan şekerleri ve kaslardaki glikojen depolarını kullanır. Yağ yakımı sürecinin aktif bir şekilde devreye girmesi ve metabolizmanın vites yükseltmesi için vücudun belirli bir ısınma evresini geride bırakması şarttır.

Bilimsel araştırmalar, vücudun yağ depolarını enerji kaynağı olarak daha yoğun kullanmaya başlamasının yaklaşık 20 ila 30 dakika sürdüğünü göstermektedir. Bu nedenle, spor salonundaki bir seans kadar etkili bir sonuç almak için yürüyüşün en az 30 dakika boyunca, hiç ara vermeden sürdürülmesi kritik bir öneme sahiptir. Sürekli durup dinlenmek veya tempoyu sık sık kesmek, kalp ritminin düşmesine ve vücudun o ideal yakım modundan çıkmasına neden olur.