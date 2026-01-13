Psikolojiye Göre Sabahları Uyanınca Yatağı Toplamamak Ne Anlama Geliyor?
Pek çoğumuz için güne başlamanın ilk kuralı, çocukluktan itibaren zihnimize kazınan o tanıdık rutinle başlar: Yatağı toplamak. Çarşafları germek ve yastıkları düzeltmek, disiplinli bir hayatın sarsılmaz bir göstergesi olarak kabul edilir. Ancak modern psikoloji, bu köklü alışkanlığı sarsacak ilginç bir gerçeği gösteriyor. Sabahları yatağını dağınık bırakan insanlar, sanılanın aksine 'tembel' değil, aslında nadir bulunan ve oldukça değerli bir zihinsel özelliğe sahip olabilirler.
Yatağı "jilet gibi" yapma geleneği, aslında hijyenden ziyade dış görünüşün ve toplumsal statünün her şeyin önünde tutulduğu Viktorya döneminden kalma bir mirastır.
Uzmanlar dağınıklığın tetiklediği bir yaratıcılığın varlığına işaret ediyor.
Elbette bu durum, yatağını toplayanların hatalı olduğu anlamına gelmiyor.
Meselenin psikolojik boyutunu destekleyen çok önemli bir sağlık argümanı da bulunmaktadır.
