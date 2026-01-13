Psikolojiye Göre Sabahları Uyanınca Yatağı Toplamamak Ne Anlama Geliyor?

Minnesota Üniversitesi’nden psikolog Kathleen Vohs tarafından yürütülen ve Psychological Science dergisinde yayımlanan araştırmalar, çevremizdeki düzenin kararlarımız üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Vohs’un bulgularına göre, aşırı düzenli ortamlar bizi güvenli ve geleneksel tercihler yapmaya zorlarken, 'dağınıklık' beynimizin bambaşka bir yönünü harekete geçiriyor.

Vohs, 'Dağınık bir odada bulunmak, modern toplumların ve iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şeyi, yani yaratıcılığı besler,' diyor. Dağınık bir yatak aslında bir 'yapıcı kaos' örneğidir. Kişiyi katı ev işi rutinlerinden ve geleneksel kalıplardan kurtararak, zihni yeni fikirler üretmeye teşvik eder. Bu kişiler, enerjilerini sadece görsel bir tatmin sağlayan estetik görevlere harcamak yerine, bu enerjiyi sabahın ilk saatlerinde daha verimli ve yenilikçi süreçlere aktarırlar. Bir nevi 'karar yorgunluğu'ndan kaçınarak, zihinsel kapasitelerini günün daha önemli işleri için saklarlar.