Binlerce Kişiye İş Müjdesi: Akdeniz Bölgesinde İki Farklı Noktada Kurulacak!

Ayrıca liman bağlantıları ve enerji kaynaklarına yakınlığıyla Akdeniz havzasının en stratejik noktalarından birinde yer alan bölge, yatırımcılara sunulan 6. Bölge teşvikleriyle küresel bir cazibe merkezine dönüşüyor. AOSB Başkanı Bekir Sütcü’nün vurguladığı gibi, bu hamle Adana’yı sanayide bir üst lige taşıyacak. Halihazırda kentin ihracat lideri olan kimya sektörü, bu planlı sanayi alanı sayesinde hem üretim kapasitesini hem de rekabet gücünü artıracak.

Binlerce kişiye iş kapısı açacak olan bu proje, özellikle mühendislik ve teknik alanlarda nitelikli istihdam yaratarak gençler için büyük fırsatlar sunacak. Yüksek teknoloji odaklı üretim yapısıyla sadece yerel kalkınmayı tetiklemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatacak stratejik bir üretim kalesi haline gelecek.