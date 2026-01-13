onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Binlerce Kişiye İş Müjdesi: Akdeniz Bölgesinde İki Farklı Noktada Kurulacak!

Binlerce Kişiye İş Müjdesi: Akdeniz Bölgesinde İki Farklı Noktada Kurulacak!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 12:42

Adana’nın sanayi potansiyelini küresel ölçekte bir üst seviyeye taşıyacak tarihi bir karar yürürlüğe girdi. 10 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerini kapsayan geniş bir alan, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi olarak tescil edildi. 4737 sayılı kanun çerçevesinde hayata geçirilen bu proje, bölgeyi kimya sanayisinin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstihdam kapıları açılıyor ve modern altyapı kuruluyor.

İstihdam kapıları açılıyor ve modern altyapı kuruluyor.

Binlerce kişiye yeni iş imkanı sağlaması beklenen bu stratejik hamle, bölgedeki işsizlik sorununa güçlü bir çözüm sunarken yerel ekonomiyi de canlandıracak. Projenin yönetim, planlama ve altyapı süreçleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülecek. Koordinatları hassas sistemlerle belirlenen bu modern sanayi bölgesi, planlı yapılaşmasıyla yatırımcılar için cazibe merkezi olacak. Adana’nın sanayi mirasını geleceğin teknolojileriyle birleştiren bu dev yatırım, Türkiye’nin üretim gücüne de stratejik bir katkı sunmaya hazırlanıyor.

Bölge bir stratejik yatırım ve küresel rekabet gücü sembolü olarak öne çıkıyor.

Bölge bir stratejik yatırım ve küresel rekabet gücü sembolü olarak öne çıkıyor.

Ayrıca liman bağlantıları ve enerji kaynaklarına yakınlığıyla Akdeniz havzasının en stratejik noktalarından birinde yer alan bölge, yatırımcılara sunulan 6. Bölge teşvikleriyle küresel bir cazibe merkezine dönüşüyor. AOSB Başkanı Bekir Sütcü’nün vurguladığı gibi, bu hamle Adana’yı sanayide bir üst lige taşıyacak. Halihazırda kentin ihracat lideri olan kimya sektörü, bu planlı sanayi alanı sayesinde hem üretim kapasitesini hem de rekabet gücünü artıracak.

Binlerce kişiye iş kapısı açacak olan bu proje, özellikle mühendislik ve teknik alanlarda nitelikli istihdam yaratarak gençler için büyük fırsatlar sunacak. Yüksek teknoloji odaklı üretim yapısıyla sadece yerel kalkınmayı tetiklemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatacak stratejik bir üretim kalesi haline gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın