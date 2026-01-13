Binlerce Kişiye İş Müjdesi: Akdeniz Bölgesinde İki Farklı Noktada Kurulacak!
Adana’nın sanayi potansiyelini küresel ölçekte bir üst seviyeye taşıyacak tarihi bir karar yürürlüğe girdi. 10 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerini kapsayan geniş bir alan, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi olarak tescil edildi. 4737 sayılı kanun çerçevesinde hayata geçirilen bu proje, bölgeyi kimya sanayisinin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstihdam kapıları açılıyor ve modern altyapı kuruluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölge bir stratejik yatırım ve küresel rekabet gücü sembolü olarak öne çıkıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın