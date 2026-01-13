Beyaz ve Kahverengi Yumurta Arasındaki Fark Nedir? Tavuğa Göre Değişiyor!

Her iki tür de aynı miktarda protein, vitamin ve mineral içerir. Tat konusunda da aralarında bir uçurum bulunmaz. Bir yumurtanın lezzetini ve besleyiciliğini belirleyen temel unsur kabuk rengi değil, tavuğun neyle beslendiği ve yaşam koşullarıdır. Örneğin, omega-3 açısından zenginleştirilmiş yemle beslenen bir tavuğun yumurtası, rengi ne olursa olsun daha farklı bir besin profiline sahip olacaktır.