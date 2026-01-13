onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Beyaz ve Kahverengi Yumurta Arasındaki Fark Nedir? Tavuğa Göre Değişiyor!

Beyaz ve Kahverengi Yumurta Arasındaki Fark Nedir? Tavuğa Göre Değişiyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 15:48

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi, kahvaltıların başrolü olan yumurta hakkında doğru bilinen pek çok yanlış bulunmaktadır. Market raflarında gezerken çoğunlukla kahverengi yumurtalarla karşılaşırız. Bu durum, pek çok tüketicide beyaz yumurtaların 'yapay' olduğu veya kimyasal işlemlerden geçtiği yönünde asılsız bir ön yargı oluşturur. Hatta kahverengi yumurtaların daha doğal ve besleyici olduğuna dair genel bir inanış hakimdir. Peki bu renk farkı gerçekten neyi ifade eder?

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.linternaute.com/lifestyle...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yumurta kabuğunun rengi, sanılanın aksine tavuğun beslenme kalitesiyle ya da sağlığıyla ilgili değil, tamamen tavuğun genetik kökeniyle ilgilidir.

Yumurta kabuğunun rengi, sanılanın aksine tavuğun beslenme kalitesiyle ya da sağlığıyla ilgili değil, tamamen tavuğun genetik kökeniyle ilgilidir.

Doğanın basit bir kuralı olarak genellikle beyaz tüylü ve beyaz kulak memesi olan tavuklar beyaz yumurtlarken, kahverengi veya kırmızımsı tüylere ve kırmızı kulak memesine sahip tavuklar kahverengi yumurta üretirler. Yani bir yumurtanın kabuk rengi, tavuğun cinsini belirten görsel bir imzadan ibarettir.

Beslenme uzmanları ve gıda mühendislerinin ortak görüşü oldukça nettir: Beyaz ve kahverengi yumurtalar arasında besin değeri açısından hiçbir fark yoktur.

Beslenme uzmanları ve gıda mühendislerinin ortak görüşü oldukça nettir: Beyaz ve kahverengi yumurtalar arasında besin değeri açısından hiçbir fark yoktur.

Her iki tür de aynı miktarda protein, vitamin ve mineral içerir. Tat konusunda da aralarında bir uçurum bulunmaz. Bir yumurtanın lezzetini ve besleyiciliğini belirleyen temel unsur kabuk rengi değil, tavuğun neyle beslendiği ve yaşam koşullarıdır. Örneğin, omega-3 açısından zenginleştirilmiş yemle beslenen bir tavuğun yumurtası, rengi ne olursa olsun daha farklı bir besin profiline sahip olacaktır.

Peki ya nadiren karşımıza çıkan veya ismini duyduğumuz mavi-yeşil tonlardaki yumurtalar?

Peki ya nadiren karşımıza çıkan veya ismini duyduğumuz mavi-yeşil tonlardaki yumurtalar?

Bu gizemli renk, Şili kökenli Araucana cinsi tavuklardan kaynaklanır. Bu tavukların genetik yapısı, yumurta oluşum sürecinde kabuğa farklı pigmentler ekleyerek bu egzotik görüntüyü ortaya çıkarır. Ancak bu tavukların yumurtlama verimi düşük olduğu için market raflarında bu mavi yumurtalara rastlamak oldukça zordur.

Yumurtanın dış görünüşündeki kusurlar bazen tavuğun sağlık durumu veya stres seviyesi hakkında ipucu verebilir.

Yumurtanın dış görünüşündeki kusurlar bazen tavuğun sağlık durumu veya stres seviyesi hakkında ipucu verebilir.

Aşırı sıcak, yetersiz beslenme veya stresli bir kümes ortamı, kabuk dokusunda veya renginde alışılmadık değişimlere yol açabilir. Ancak sağlıklı koşullarda üretilen beyaz bir yumurta, kahverengi olan kadar gerçek ve değerlidir. Sonuç olarak, seçim yaparken kabuk rengine değil de yumurtanın tazeliğine ve tavukların yetiştirilme yöntemine odaklanmak çok daha bilinçli bir yaklaşım olacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın