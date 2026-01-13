Beyaz ve Kahverengi Yumurta Arasındaki Fark Nedir? Tavuğa Göre Değişiyor!
Mutfaklarımızın vazgeçilmezi, kahvaltıların başrolü olan yumurta hakkında doğru bilinen pek çok yanlış bulunmaktadır. Market raflarında gezerken çoğunlukla kahverengi yumurtalarla karşılaşırız. Bu durum, pek çok tüketicide beyaz yumurtaların 'yapay' olduğu veya kimyasal işlemlerden geçtiği yönünde asılsız bir ön yargı oluşturur. Hatta kahverengi yumurtaların daha doğal ve besleyici olduğuna dair genel bir inanış hakimdir. Peki bu renk farkı gerçekten neyi ifade eder?
Yumurta kabuğunun rengi, sanılanın aksine tavuğun beslenme kalitesiyle ya da sağlığıyla ilgili değil, tamamen tavuğun genetik kökeniyle ilgilidir.
Beslenme uzmanları ve gıda mühendislerinin ortak görüşü oldukça nettir: Beyaz ve kahverengi yumurtalar arasında besin değeri açısından hiçbir fark yoktur.
Peki ya nadiren karşımıza çıkan veya ismini duyduğumuz mavi-yeşil tonlardaki yumurtalar?
Yumurtanın dış görünüşündeki kusurlar bazen tavuğun sağlık durumu veya stres seviyesi hakkında ipucu verebilir.
