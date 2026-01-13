Dünyanın En Uzun Sualtı Tüneli Yapılıyor: Tek Tünel İki Ülkeyi Birbirine Bağlayacak!
Danimarka ve Almanya’yı Baltık Denizi’nin derinliklerinde buluşturacak olan Fehmarn Belt Sualtı Tüneli, tamamlandığında mühendislik tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 18 kilometre uzunluğa sahip olacak bu dev yapı, sadece iki ülkeyi değil, İskandinavya ile ana Avrupa coğrafyasını da hiç olmadığı kadar birbirine yakınlaştıracak.
2029 yılında hizmete girmesi planlanan proje, Danimarka’nın Lolland Adası ile Almanya’nın Fehmarn Adası arasında kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturacak.
Klasik tünel açma yöntemlerinin aksine, Fehmarn Belt "batırma tünel" teknolojisiyle inşa ediliyor.
Yaklaşık 55,1 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 370,4 milyar TL) maliyetiyle dikkat çeken proje, Danimarka tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak kayıtlara geçiyor.
