Dünyanın En Uzun Sualtı Tüneli Yapılıyor: Tek Tünel İki Ülkeyi Birbirine Bağlayacak!

Türkiye'de batırma tünel yöntemi daha önce İstanbul'un meşhur Marmaray hattının Avrupa ve Anadolu yakaları bağlantılarında kullanılmıştı. Adeta devasa bir Lego setini andıran bu yöntemde, her biri tam 73 bin 500 ton ağırlığındaki 89 dev beton blok kullanılıyor. Su geçirmez kapaklarla mühürlenen bu devasa parçalar, römorkörler eşliğinde deniz tabanına indirilerek titizlikle birleştiriliyor. İngiliz İnşaat Mühendisleri Kurumu’nun 'modern mühendisliğin olağanüstü bir başarısı' olarak tanımladığı bu süreçte, deniz güvenliği ve ekolojik denge en üst düzeyde tutuluyor.