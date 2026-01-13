onedio
Dünyanın En Uzun Sualtı Tüneli Yapılıyor: Tek Tünel İki Ülkeyi Birbirine Bağlayacak!

Dünyanın En Uzun Sualtı Tüneli Yapılıyor: Tek Tünel İki Ülkeyi Birbirine Bağlayacak!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 14:40

Danimarka ve Almanya’yı Baltık Denizi’nin derinliklerinde buluşturacak olan Fehmarn Belt Sualtı Tüneli, tamamlandığında mühendislik tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 18 kilometre uzunluğa sahip olacak bu dev yapı, sadece iki ülkeyi değil, İskandinavya ile ana Avrupa coğrafyasını da hiç olmadığı kadar birbirine yakınlaştıracak.

2029 yılında hizmete girmesi planlanan proje, Danimarka’nın Lolland Adası ile Almanya’nın Fehmarn Adası arasında kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturacak.

Tünelin en dikkat çekici özelliği ise hem otoyol hem de demiryolu hattını aynı çatı altında birleştirmesi. Bu entegre yapı sayesinde, bölgedeki ulaşım süreleri ciddi oranda kısalırken, Avrupa’nın lojistik ağı çok daha verimli bir hale gelecek.

Klasik tünel açma yöntemlerinin aksine, Fehmarn Belt "batırma tünel" teknolojisiyle inşa ediliyor.

Türkiye'de batırma tünel yöntemi daha önce İstanbul'un meşhur Marmaray hattının Avrupa ve Anadolu yakaları bağlantılarında kullanılmıştı. Adeta devasa bir Lego setini andıran bu yöntemde, her biri tam 73 bin 500 ton ağırlığındaki 89 dev beton blok kullanılıyor. Su geçirmez kapaklarla mühürlenen bu devasa parçalar, römorkörler eşliğinde deniz tabanına indirilerek titizlikle birleştiriliyor. İngiliz İnşaat Mühendisleri Kurumu’nun 'modern mühendisliğin olağanüstü bir başarısı' olarak tanımladığı bu süreçte, deniz güvenliği ve ekolojik denge en üst düzeyde tutuluyor.

Yaklaşık 55,1 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 370,4 milyar TL) maliyetiyle dikkat çeken proje, Danimarka tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak kayıtlara geçiyor.

Avrupa Birliği’nin de 1,3 milyar euroluk hibe desteğiyle arkasında durduğu bu mega proje, geleceğin ulaşım vizyonunu bugünden şekillendiriyor.

Ekonomik getirisinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de hizmet eden bu tünel, feribot trafiğinden kaynaklanan karbon salınımını minimize ederek Avrupa'nın yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacak. Ayrıca bölgedeki lojistik ağların birbirine kenetlenmesiyle oluşacak yeni ticaret yolları, İskandinavya ekonomisini doğrudan Avrupa içlerine bağlayarak bölgesel kalkınmayı hızlandıracak bir kaldıraç görevi görecek.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
