Everest’in Pabucunu Dama Attı: Bu Dağ İnsanoğlunun Keşif Tarihi İçin Büyük Bir Adım Olma Yolunda

Bilim insanları bu farkı 'tektonik hareketlere' bağlıyor. Dünya’da levhalar sürekli hareket ettiği için lav kaynaklarının yeri değişir ve yanardağ büyümesini tamamlayamaz. Mars’ta ise zemin sabit olduğu için lavlar milyonlarca yıl boyunca aynı noktadan fışkırarak bu gökyüzüne ulaşan yapıyı oluşturmuştur.

Ayrıca Olympus Mons’un tepesi, Mars atmosferinin o kadar üzerindedir ki burası teknik olarak uzayın sınırı sayılır. Zirveye ulaşan bir astronot, bulutların ve ince atmosferin ayaklarının altında kaldığını görerek, gündüz vakti bile karanlık uzay boşluğunu seyretme ayrıcalığına sahip olabilir.