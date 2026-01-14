Yalnız Yaşayan İnsanlar İçin Uygulama Geliştirildi: "Öldün mü?"
Modern şehir hayatının getirdiği izolasyon ve yalnızlık, Çin’de şaşırtıcı ve bir o kadar da düşündürücü bir teknolojik girişime dönüştü. 'Öldün mü?' (Are You Dead?) adıyla piyasaya sürülen mobil uygulama, isminin yarattığı sarsıcı etkiye rağmen kısa sürede ülkenin en çok indirilen ücretli uygulamaları listesinde zirveye yerleşti. İlk bakışta mizah için yapılmış gibi görünen bu uygulama, aslında milyonlarca insanın içindeki derin bir kaygıya; 'Görünmeden, sessizce yok olma' korkusuna hitap ediyor.
Uygulamanın çalışma mantığı son derece basit.
Uygulamanın bu denli hızlı yayılmasının arkasında, Çin’in değişen demografik yapısı yatıyor.
Zhengzhou merkezli, 1995 sonrası doğumlu üç genç girişimci tarafından kurulan şirket, şimdi rotasını yaşlı nüfusa kırmayı planlıyor.
