onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yalnız Yaşayan İnsanlar İçin Uygulama Geliştirildi: "Öldün mü?"

Yalnız Yaşayan İnsanlar İçin Uygulama Geliştirildi: "Öldün mü?"

Çin
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.01.2026 - 13:26

Modern şehir hayatının getirdiği izolasyon ve yalnızlık, Çin’de şaşırtıcı ve bir o kadar da düşündürücü bir teknolojik girişime dönüştü. 'Öldün mü?' (Are You Dead?) adıyla piyasaya sürülen mobil uygulama, isminin yarattığı sarsıcı etkiye rağmen kısa sürede ülkenin en çok indirilen ücretli uygulamaları listesinde zirveye yerleşti. İlk bakışta mizah için yapılmış gibi görünen bu uygulama, aslında milyonlarca insanın içindeki derin bir kaygıya; 'Görünmeden, sessizce yok olma' korkusuna hitap ediyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://gizmodo.com/an-app-called-are...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uygulamanın çalışma mantığı son derece basit.

Uygulamanın çalışma mantığı son derece basit.

Kullanıcıların, her iki günde bir uygulama ekranındaki büyük bir butona tıklayarak hayatta olduklarını ve iyi olduklarını teyit etmeleri gerekiyor. Eğer bu işlem belirlenen süre içinde gerçekleştirilmezse, sistem devreye girerek önceden tanımlanmış 'acil durum kişisi' ile iletişime geçiyor ve kullanıcının tehlikede olabileceğine dair bir uyarı gönderiyor. Bu basit mekanizma, yalnız yaşayan bireyler için dijital bir yaşam garantisi işlevi görüyor.

Uygulamanın bu denli hızlı yayılmasının arkasında, Çin’in değişen demografik yapısı yatıyor.

Uygulamanın bu denli hızlı yayılmasının arkasında, Çin’in değişen demografik yapısı yatıyor.

Araştırmalar, 2030 yılına kadar Çin’deki tek kişilik hane sayısının 200 milyona ulaşacağını öngörüyor. Ailesinden uzakta çalışan genç profesyoneller, yalnız öğrenciler ve sosyal izolasyon yaşayan bireyler, bu uygulamayı sadece bir yazılım değil, bir 'yaşam arkadaşı' olarak görüyor. Özellikle Pekin gibi metropollerde, yoğun iş temposu nedeniyle sosyal çevresinden kopan Wilson Hou gibi kullanıcılar, evlerinde başlarına bir şey gelmesi durumunda günlerce fark edilmemekten korkuyor. Bu korku, 'Öldün mü?' sorusunu bir hakaret değil, bir ihtiyaç haline getiriyor.

Zhengzhou merkezli, 1995 sonrası doğumlu üç genç girişimci tarafından kurulan şirket, şimdi rotasını yaşlı nüfusa kırmayı planlıyor.

Zhengzhou merkezli, 1995 sonrası doğumlu üç genç girişimci tarafından kurulan şirket, şimdi rotasını yaşlı nüfusa kırmayı planlıyor.

Çin nüfusunun beşte birinden fazlasının 60 yaş üzerinde olduğu gerçeğinden hareketle, yaşlılara özel, şefkat ve koruma odaklı yeni bir ürün yolda. Geliştiriciler, 'Görülmeyi ve saygı duyulmayı hak eden her birey için bir güvenlik ağı oluşturmak' hedefiyle, yalnızlığın yarattığı o soğuk sessizliği teknolojiyle bozmaya kararlı görünüyor. Sadece 1.000 yuanlık bir maliyetle başlayan bu serüven, bugün milyonlarca insanın güven duygusunu satın aldığı devasa bir platforma dönüşmüş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın