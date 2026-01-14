17 Yaşındaki Kız Dünyanın En Farklı Beynine Sahip: "Geçmişi Tekrar Yaşayıp, Geleceği Hissedebiliyor"
Çocukluğunuzun her saniyesini en ince ayrıntısına kadar, bir fotoğraf karesi gibi hatırlayabildiğinizi hayal edin. Daha da ötesi, henüz yaşamadığınız geleceği sanki çoktan deneyimlemişsiniz gibi zihninizde canlandırabiliyorsunuz. Bu, bir bilim kurgu senaryosu değil. Bu Fransa’da yaşayan 17 yaşındaki TL’nin gündelik gerçekliği. Bilim dünyasını şaşkına çeviren genç kız, dünya üzerinde sadece 100’den az kişide görülen nadir bir nörolojik durumun, yani 'hipertimezi'nin en çarpıcı örneği olarak literatüre geçti.
TL’nin hikayesi, aslında bir sessizlik hikayesi.
TL, kendi zihnini devasa ve kusursuz bir kütüphane olarak tanımlıyor.
TL’nin vakasını benzersiz kılan asıl unsur ise sadece geçmişe değil, geleceğe yönelik yeteneği.
