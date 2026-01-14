17 Yaşındaki Kız Dünyanın En Farklı Beynine Sahip: "Geçmişi Tekrar Yaşayıp, Geleceği Hissedebiliyor"

Henüz sekiz yaşındayken geçmişi 'yeniden yaşadığını' ailesine anlattığında, ne yazık ki hayal kurmakla veya yalan söylemekle suçlandı. Bu tepki, küçük kızın bu olağanüstü yeteneğini neredeyse on yıl boyunca bir sır gibi saklamasına neden oldu. Ancak lise yıllarına geldiğinde, zihnindeki bu devasa arşiv artık gizlenemez hale geldi. Araştırmacıların merceğine takılan genç kız, dışarıdan sıradan bir öğrenci gibi görünse de kafasının içinde insan hafızasının sınırlarını zorlayan bir evren taşıyor.

Hipertimezi, sanılanın aksine genel bir zeka veya ders başarısı artışı değil. Bu kişiler matematik formüllerini veya tarih derslerini diğerlerinden daha iyi ezberlemiyorlar. Onların mucizesi, 'otobiyografik hafıza' alanında gizli. TL, hayatının herhangi bir gününü, o gün ne yediğini, havanın nasıl olduğunu veya hangi duyguları hissettiğini saniyeler içinde geri hatırlayabiliyor.