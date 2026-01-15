Mars'a Gitmeyi Unutun! Bugüne Kadar Dünya’nın Derinliklerine Ne Kadar İnebildik?
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
İnsanoğlu gökyüzüne bakıp Mars’a robotlar gönderirken, aslında ayaklarımızın tam altında keşfedilmeyi bekleyen devasa ve gizemli bir dünya yatıyor. Bilimkurgu eserleri bizi yerin altında yaşayan kadim medeniyetlerle veya tarih öncesi canavarlarla tanıştırsa da, gerçek dünya bu hayallerden çok daha sıcak ve basınçlı bir tablo sunuyor. Peki bugüne kadar bu devasa kürenin ne kadar derinini görebildik?
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya, her biri kendine has özelliklere sahip dört ana katmandan oluşur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fiziksel olarak bir insanın bugüne kadar ulaşabildiği en derin nokta, Güney Afrika'daki Mponeng altın madenidir.
Madem fiziksel olarak inemiyoruz, aşağıda ne olduğunu nasıl biliyoruz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın