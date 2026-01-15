Mars'a Gitmeyi Unutun! Bugüne Kadar Dünya’nın Derinliklerine Ne Kadar İnebildik?

Üzerinde şehirler kurduğumuz ince ve kırılgan tabaka olan yer kabuğu, okyanus tabanlarında incelirken kıtaların altında 70 kilometre kalınlığa kadar ulaşabilir. Kabuğun hemen altında, yaklaşık 3 bin kilometre kalınlığındaki devasa manto tabakası yer alır. Magma adı verilen kayalardan oluşan bu katman, insan ömrü ölçeğinde katı görünse de milyonlarca yıllık süreçlerde akışkan bir yapı sergiler.

Merkeze yaklaştıkça karşımıza sıvı haldeki demir ve nikelden oluşan dış çekirdek çıkar. Burası gezegenimizi güneş rüzgarlarından koruyan manyetik alanın merkezidir. En içte ise 5.500°C sıcaklığıyla Güneş’in yüzeyini aratmayan, ancak yüksek basınç nedeniyle katı halde bulunan iç çekirdek yer alır.