onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Mars'a Gitmeyi Unutun! Bugüne Kadar Dünya’nın Derinliklerine Ne Kadar İnebildik?

Mars'a Gitmeyi Unutun! Bugüne Kadar Dünya’nın Derinliklerine Ne Kadar İnebildik?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 13:28

İnsanoğlu gökyüzüne bakıp Mars’a robotlar gönderirken, aslında ayaklarımızın tam altında keşfedilmeyi bekleyen devasa ve gizemli bir dünya yatıyor. Bilimkurgu eserleri bizi yerin altında yaşayan kadim medeniyetlerle veya tarih öncesi canavarlarla tanıştırsa da, gerçek dünya bu hayallerden çok daha sıcak ve basınçlı bir tablo sunuyor. Peki bugüne kadar bu devasa kürenin ne kadar derinini görebildik?

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya, her biri kendine has özelliklere sahip dört ana katmandan oluşur.

Dünya, her biri kendine has özelliklere sahip dört ana katmandan oluşur.

Üzerinde şehirler kurduğumuz ince ve kırılgan tabaka olan yer kabuğu, okyanus tabanlarında incelirken kıtaların altında 70 kilometre kalınlığa kadar ulaşabilir. Kabuğun hemen altında, yaklaşık 3 bin kilometre kalınlığındaki devasa manto tabakası yer alır. Magma adı verilen kayalardan oluşan bu katman, insan ömrü ölçeğinde katı görünse de milyonlarca yıllık süreçlerde akışkan bir yapı sergiler.

Merkeze yaklaştıkça karşımıza sıvı haldeki demir ve nikelden oluşan dış çekirdek çıkar. Burası gezegenimizi güneş rüzgarlarından koruyan manyetik alanın merkezidir. En içte ise 5.500°C sıcaklığıyla Güneş’in yüzeyini aratmayan, ancak yüksek basınç nedeniyle katı halde bulunan iç çekirdek yer alır.

Fiziksel olarak bir insanın bugüne kadar ulaşabildiği en derin nokta, Güney Afrika'daki Mponeng altın madenidir.

Fiziksel olarak bir insanın bugüne kadar ulaşabildiği en derin nokta, Güney Afrika'daki Mponeng altın madenidir.

Yüzeyin 4 kilometre altına kadar inen bu maden, insan dayanıklılığının sınırlarını zorluyor. Makinelerin yardımıyla ise çok daha derine inmek mümkün. Ayrıca Rusya’nın kuzeyinde bulunan Kola Derin Sondajı, 12,2 kilometrelik derinliğiyle insanlığın açtığı en derin kuyu unvanını elinde tutuyor. 37 Eyfel Kulesi’nin üst üste dizilmesine eşdeğer olan bu devasa mesafe, buna rağmen yer kabuğunun ancak üçte birine karşılık geliyor.

Daha derine inemeyişimizin önündeki en büyük engel ise 'jeotermal gradyan' yani derinlere indikçe artan sıcaklıktır. Her kilometrede yaklaşık 25-32°C artan ısıya, sondaj borularını ezen muazzam basınç da eklendiğinde teknoloji çaresiz kalmaktadır.

Madem fiziksel olarak inemiyoruz, aşağıda ne olduğunu nasıl biliyoruz?

Madem fiziksel olarak inemiyoruz, aşağıda ne olduğunu nasıl biliyoruz?

Bilim insanları bu noktada depremlerin oluşturduğu sismik dalgaları kullanıyor. Tıpkı bir doktorun tomografi çekmesi gibi, sismik dalgaların farklı katmanlardan geçerken sergilediği hız ve kırılma verileri analiz edilerek Dünya’nın iç yapısının bir haritası çıkarılıyor.

Bu araştırmalar sadece merakımızı gidermekle kalmıyor, ayrıca depremlerin mekanizmasını anlamamıza, volkanik faaliyetleri öngörmemize ve temiz jeotermal enerji kaynaklarını keşfetmemize olanak sağlıyor. Kendi gezegenimizin kalbini anlamak, günün sonunda evrendeki diğer gezegenlerin gizemini çözmek için de en büyük anahtarımız oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın