Yangın ve Patlama Riski Var: Mikrodalgada Asla Isıtılmaması Gereken Yiyecekler

Yanlış bir ürünün mikrodalgaya konması sadece yemeğin bozulmasına değil, aynı zamanda yangın, patlama veya zehirli gaz çıkışı gibi ciddi tehlikelere de yol açabilir. Bu nedenle “her şey ısıtılabilir” düşüncesi oldukça yanlıştır.

Mikrodalga kullanırken yalnızca “mikrodalgaya uygundur” ibaresi bulunan kapları tercih etmek ve yiyeceklerin yapısını göz önünde bulundurmak güvenliğin temel anahtarıdır. Küçük bir dikkatsizlik, büyük bir kazaya dönüşebilir.