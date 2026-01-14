onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yangın ve Patlama Riski Var: Mikrodalgada Asla Isıtılmaması Gereken Yiyecekler

Yangın ve Patlama Riski Var: Mikrodalgada Asla Isıtılmaması Gereken Yiyecekler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.01.2026 - 17:29

Mikrodalga fırınlar pratik olsa da, maalesef her yiyecek ve kap için güvenli değil. Metal, kapalı kaplar ve uygun olmayan plastikler gibi bazı ürünler patlama, yangın ve sağlık risklerine yol açabilir. Anlayacağınız güvenli kullanım için neyin ısıtılmaması gerektiğini bilmek şart. Buyurun detaylara...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mikrodalga fırınlar mutfakta hız ve pratiklik sağlar; ancak her yiyecek ya da eşya bu cihaza uygun değildir.

Mikrodalga fırınlar mutfakta hız ve pratiklik sağlar; ancak her yiyecek ya da eşya bu cihaza uygun değildir.

Yanlış bir ürünün mikrodalgaya konması sadece yemeğin bozulmasına değil, aynı zamanda yangın, patlama veya zehirli gaz çıkışı gibi ciddi tehlikelere de yol açabilir. Bu nedenle “her şey ısıtılabilir” düşüncesi oldukça yanlıştır.

Mikrodalga kullanırken yalnızca “mikrodalgaya uygundur” ibaresi bulunan kapları tercih etmek ve yiyeceklerin yapısını göz önünde bulundurmak güvenliğin temel anahtarıdır. Küçük bir dikkatsizlik, büyük bir kazaya dönüşebilir.

Mikrodalga fırında kesinlikle ısıtılmaması veya çok dikkatli olunması gereken başlıca şeyler:

Mikrodalga fırında kesinlikle ısıtılmaması veya çok dikkatli olunması gereken başlıca şeyler:

  • Metal içeren kaplar ve alüminyum folyo: Kıvılcım çıkararak yangına neden olabilir ve fırına zarar verir.

  • Kapalı kaplar ve sıkı kapaklı kavanozlar: İç basınç artışı patlamaya yol açabilir.

  • Kabuklu haşlanmış yumurtalar: İçleri hızla ısınır ve patlayarak ciddi dağınıklık ve yanıklara sebep olabilir.

  • Üzüm: Mikrodalgada plazma oluşumuna neden olabilir; bu da alev ve kıvılcım demektir.

  • Biber ve acı soslar: Isıtıldığında havaya yayılan kapsaisin buharı göz ve boğazı tahriş edebilir.

  • Plastik ambalajlar (mikrodalgaya uygun değilse): Erime yapabilir ve zararlı kimyasallar yemeğe karışabilir.

  • Strafor kaplar: Yüksek ısıda erir ve toksik maddeler açığa çıkarabilir.

  • Boş fırın veya boş kap: Enerji emilmediği için cihazın iç aksamı zarar görebilir.

  • Bütün patates veya kestane (delinmeden): İçeride buhar birikerek patlamaya yol açabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın