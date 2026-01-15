onedio
Dünyanın En Çok Konuşulan Dilleri Açıklandı: Türkçe Kaçıncı Sırada?

Dünyanın En Çok Konuşulan Dilleri Açıklandı: Türkçe Kaçıncı Sırada?

15.01.2026 - 18:02

Dünya dilleri üzerine yapılan son araştırmalar, küresel iletişimin haritasını yeniden şekillendirirken Türkiye için gurur verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Ethnologue Languages of the World verilerine dayanarak hazırlanan güncel rapor, yeryüzünde en çok konuşulan 200 dili belirledi. Bu kapsamlı çalışma, dillerin sadece kendi sınırları içindeki gücünü değil, uluslararası ticaretten diplomasiye kadar uzanan küresel etkisini de gözler önüne seriyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.ethnologue.com/insights/e...
Listenin zirvesinde şaşırtıcı olmayan bir sonuçla İngilizce yer alıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından kullanılan İngilizce, günümüzün ortak iletişim dili olma özelliğini perçinlemiş durumda. Onu, 1,2 milyar konuşuruyla devasa bir ana dil kitlesine sahip olan Mandarin Çincesi takip ediyor. Bu iki dev, küresel nüfusun önemli bir kısmına hitap ederek ekonomik ve kültürel etkileşimin merkezinde yer alıyor.

Araştırmanın en heyecan verici noktası ise Türkçe’nin konumu.

Küresel ölçekte 91,3 milyon kişi tarafından konuşulan Türkçe, dünya genelinde en çok kullanılan ilk 20 dil arasına girerek rüştünü ispatladı. Türkçe listedeki 179 dili geride bırakarak yirminci sıraya yerleşti. Bu başarı, Türkçenin sadece bölgesel bir dil olmadığını, Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan dinamik ve prestijli bir kültür dili olduğunu tescilliyor.

İşte en çok konuşulan 20 dil:

Aşağıdaki liste, dillerin toplam (ana dil ve ikinci dil) konuşur sayılarını yansıtmaktadır:

1. İngilizce: 1,5 milyar

2. Mandarin Çincesi: 1,2 milyar

3. Hintçe: 609,1 milyon

4. İspanyolca: 558,5 milyon

5. Standart Arapça: 334,8 milyon

6. Fransızca: 311,9 milyon

7. Bengalce: 284,3 milyon

8. Portekizce: 266,6 milyon

9. Rusça: 253,4 milyon

10. Endonezyaca: 252,4 milyon

11. Urduca: 246,0 milyon

12. Standart Almanca: 134,0 milyon

13. Japonca: 125,6 milyon

14. Nijerya Pidgin Dili: 120,7 milyon

15. Mısır Arapçası: 118,6 milyon

16. Marathi: 99,3 milyon

17. Vietnamca: 97,0 milyon

18. Telugu: 95,8 milyon

19. Hausa: 94,4 milyon

20. Türkçe: 91,3 milyon

