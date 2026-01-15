Dünyanın En Çok Konuşulan Dilleri Açıklandı: Türkçe Kaçıncı Sırada?

Aşağıdaki liste, dillerin toplam (ana dil ve ikinci dil) konuşur sayılarını yansıtmaktadır:

1. İngilizce: 1,5 milyar

2. Mandarin Çincesi: 1,2 milyar

3. Hintçe: 609,1 milyon

4. İspanyolca: 558,5 milyon

5. Standart Arapça: 334,8 milyon

6. Fransızca: 311,9 milyon

7. Bengalce: 284,3 milyon

8. Portekizce: 266,6 milyon

9. Rusça: 253,4 milyon

10. Endonezyaca: 252,4 milyon

11. Urduca: 246,0 milyon

12. Standart Almanca: 134,0 milyon

13. Japonca: 125,6 milyon

14. Nijerya Pidgin Dili: 120,7 milyon

15. Mısır Arapçası: 118,6 milyon

16. Marathi: 99,3 milyon

17. Vietnamca: 97,0 milyon

18. Telugu: 95,8 milyon

19. Hausa: 94,4 milyon

20. Türkçe: 91,3 milyon