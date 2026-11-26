Klozet ve Lavaboların Neden Beyaz Üretildiğini Hiç Merak Ettiniz mi?
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Kolera ve tifo korkusu, evlere kolay temizlenen bembeyaz banyoları getirdi.
Süslemeler kalktı, klozetler pürüzsüz ve beyaz yüzeylerle üretilmeye başladı.
1920'lerde renkli banyolar moda oldu ama 1980'lerde beyaz yeniden öne geçti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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