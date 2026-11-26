Lavabo, küvet ve klozetin aynı odada toplandığı modern banyo, 20. yüzyılın bir icadı. Öncesinde yalnızca çok zenginlerin evinde yıkanmak için ayrı bir oda vardı. Yüzyıl başında kolera ve tifo gibi hastalıkların kötü hijyenle bağlantısı anlaşılınca şehirlere kanalizasyon döşendi, evler de kendi banyolarına kavuştu.

1900'lerin başında mikrop ve su geçirmeyen, hortumla yıkanabilen 'hastane fayansları' kullanılıyordu. Dergiler de ideal banyoyu 'hastane beyazı' olarak gösteriyordu.