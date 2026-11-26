Meteoroloji hava durumunu yayımladı. MGM'nin bugünkü raporuna göre yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bugün İstanbul'da en yüksek sıcaklık 12, Ankara'da 9, İzmir'de 18, Antalya'da 22 derece civarında olacak. Doğuda soğuk hava etkisini koruyor; Erzurum'da gece eksi 10 dereceye inen termometreler gündüz de 0 dereceyi geçmeyecek.

Cuma ve cumartesi ısınma devam edecek. Cumartesi günü İstanbul'da 17, İzmir'de 20, Antalya'da 23, Ankara'da 13 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıklar, kasımın son günlerinde adeta bahar havası yaşatacak.