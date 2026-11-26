Meteoroloji Tarih Verdi: Pazar Gününden İtibaren Yağmur ve Kar Geri Dönüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Kasım-2 Aralık dönemini kapsayan haftalık hava tahminini yayımladı. Hafta sonuna kadar ülke genelinde sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin civarına, yer yer de üzerine çıkacak. Ancak bu ılık hava uzun sürmeyecek: Pazar gününden itibaren yağışlı sistem hem batıdan hem doğudan etkisini göstermeye başlayacak.
Hava durumu: Sıcaklıklar pazara kadar kuzey ve batıda 2 ila 4 derece artacak.
Pazar günü yağışlı sistem kapıya dayanıyor.
Salı ve çarşamba Türkiye'nin neredeyse tamamı yağış kuşağına giriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın