Galatasaray Kulübü'nün Kurucusu Ali Sami Yen'in 101 Yıllık Saati Müzayedeye Çıkıyor
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Galatasaray Kulübü’nün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'e, kulübün kuruluşunda yer alan üyeler tarafından hediye edilen; üzerinde sarı-kırmızılıların ilk logosu olan 'gayın' ve 'sin' harflerinin altın işlemeyle yer aldığı 101 yıllık cep saati, müzayedeye çıkarılıyor.
Galatasaray'ın kurucu efsane başkanı Ali Sami Yen'e kulübün ilk üyeleri tarafından 20'nci yıl hatırası olarak hediye edilen; kurmalı mekanizması ve rokoko üslubu tasarımıyla dikkat çeken cep saati müzayedede satışa çıkarılıyor.
Eserle ilgili müzayededen sorumlu şirketin yöneticisi Yiğit Kocabaş, DHA’ya açıklamalarda bulundu.
Kocabaş, "Çok yoğun bilgi var. Tabi ki gerçek müşteri şu an canlı müzayedeyi bekliyor. Lakin şu an 10 bin dolar fiyatına ulaşmış durumda. Tüm eserlerimizde olduğu gibi saatimiz de tekliflere açıldı. Şu an 10 bin dolar seviyesinde. 29 Kasım Pazar günü de canlı müzayedede daha da yükseleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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