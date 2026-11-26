Ali Sami Yen'e ait 101 yıllık saatin üstünde Osmanlıca yazılarla birlikte, kulübün altın işlemeli ilk logosu ve Ali Sami Yen'in kulübün kuruluş ilkesi haline gelen 'Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir' sözleri grave (kazıma) tekniği ile toz kapağında yer alıyor.

Ön tekliflerin firmanın resmi internet sitesi üzerinden de verilebildiği 'Müzelik Eserler Müzayedesi'nde bu özel saate ilk birkaç gün içerisinde verilen teklifler 10 bin doları lirayı aştı. Müzecilik faaliyetleri ile birlikte, koleksiyonluk eserlerin teminini de yapan firmadan edinilen bilgiye göre özellikle Galatasaraylılardan tarihi 101 yılı aşan ve mekanizması hala çalışan özel cep saatine ilgi büyük. Ali Sami Yen'e 101 yıl önce hediye edilen saat, 29 Kasım Pazar günü, Şişli Askerocağı Caddesi'nde bulunan müzayede salonunda internetten de tekliflerin verilebileceği, canlı ihaleyle yeni sahibine ulaşacak.