Kardeşler, ebeveynlerinin hayatının farklı evrelerinde doğuyor. Von Lob'a göre anne babanın ruh sağlığı, stres düzeyi, ilişkisi, iş ve para yükü her çocukla kurdukları ilişkiyi etkiliyor. Çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Kevin Simon da yıllar arayla doğan kardeşlerin, aslında yıllar içinde değişmiş ebeveynlere doğduğunu hatırlatıyor.

Sinclair-McBride'a göre bazı ebeveynler ilk çocukta daha tedirgin ve temkinli davranırken sonrakilerde kendilerine daha çok güveniyor. İlk çocukta hatalı buldukları yaklaşımları sonraki çocuklarda değiştirebiliyorlar.