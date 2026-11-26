Aynı Ev, Farklı Çocukluklar: Kardeşler Aynı Geçmişi Neden Bambaşka Hatırlar?
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Kardeşinizle çocukluğunuzu konuşurken bazen aynı evde değil, bambaşka gezegenlerde büyümüşsünüz gibi hissedebilirsiniz.
Uzmanlara göre bu son derece normal. Klinik psikolog Genevieve von Lob'a göre ortak deneyimlere rağmen kardeşlerin çocukluklarını çok farklı biçimlerde yaşaması sık görülen bir durum. HuffPost'a konuşan psikolog ve psikiyatristler, bu farkın nereden kaynaklandığını anlattı.
Her kardeş aslında farklı bir aileye doğuyor
Ebeveynler de her çocukta aynı insan değil
Doğum sırası beklentileri değiştiriyor
Çocuğun mizacı, ebeveynin tepkisini de şekillendiriyor
Aynı filmi izleyip farklı şeyler anlamak gibi
Farklı hatırlamak bir sorun anlamına gelmiyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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