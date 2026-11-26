Lafı hiç dolandırmadan söyleyeyim; vurguladığı mevzu kısaca “MIŞ gibi yapma” durumu. Yani mesele bir oyundan çoktan çıkmış; bize oldukça eski bir şeyi anlatıyor: Olmadığımız biri gibi görünme meselesini. Kelime, bir kişinin gerçekte sahip olmadığı bir kimliği, statüyü, yaşam biçimini, mesleği ya da dünya görüşünü sosyal medyada adeta bir role girerek sergilemesini tarif etmek için kullanılıyor. Bugün birine “larping / larper” denildiğinde çoğu zaman kılıçla ormanda dolaştığı söylenmiyor; asıl söylenen: Sen bunu yaşamıyorsun. Bunu oynuyorsun.

Örneğin hayatında birkaç kez pilatese gitmiş ama sosyal medya hesabını bir anda “Pilates Girl” estetiğine çevirmiş biri gibi… Ya da kitapların sayfalarını açmaktan çok onları kahve fincanının yanına estetik biçimde yerleştiren bir “Book Girl” veya finans hakkında birkaç video izledikten sonra borsa gurusu gibi konuşmaya başlayan biri gibi… Hepsi için aynı fiil kullanılabiliyor: Larping.

Ne tuhaftır ki, uzun zamandır da sosyal medyada “authenticity”, yani “sahicilik” konusunu konuşuyoruz. Önce filtrelerden şikâyet etmiştik, sonra kusursuz Instagram hayatlarından. Ardından “sahici olma” modası başladı: makyajsız fotoğraflar, dağınık evler, ağlayan influencer'lar, “Instagram vs. reality” paylaşımları… Derken “sahicilik” bile kendi estetiğini oluşturdu. Artık doğal görünmenin de bir ışığı, bir açısı, bir tonu vardı. Hatta dağınıklığın bir küratörü bile olabiliyordu. Ben de sormak isterim: Sahicilik bile yapay gelmeye başlamadı mı size de? Belki de larping kelimesi bu yüzden gündeme bu kadar oturmuştur…

İtiraf edelim, sosyal medya peyda olduğundan beri hepimiz bunu az-çok yapıyoruz. Mesela, bavulu taşırken yaşadığımız sinir krizini değil de tatilin en güzel plajını gösteriyoruz. Mutfakta biriken tabaklar yerine şık yemek soframızı paylaşıyoruz. Mutluluk baloncukları, sevgi pıtırcıkları, vs. vs. Yani insanın kendisini başkalarına farklı şekilde sunması pek de yeni bir şey değil. Yeni olan, bu sunumla kimliğin birbirine karışmaya başlaması.

“Girişimci gibi”, “entelektüel gibi”, “zengin gibi”, “aktivist gibi”… Say say bitmez… Eskiden “mış gibi yapan” insana poser denirdi. Şimdi larper deniyor. “Gösteriş için yapıyor” dediğimiz davranışların karşılığı ise giderek daha fazla “performans”a dönüşüyor. Ve ne tesadüf ki, Google Trends’te “performative” kelimesini arayan insanların “larp” ve “larping” sözcüklerini de aradığı görülüyor.