Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Mavi'si Devrim Özkan, Karakteriyle Arasındaki 'Deniz' Tesadüfünü Açıkladı!
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Aşk Tesadüfleri Sever 3'te Mavi karakterine hayat veren Devrim Özkan, filmdeki rolüyle kendi hayatı arasında kurduğu 'Deniz' bağlantısını yeni bir röportajda bir kez daha anlattı. 20 Kasım'da vizyona giren filmle ilk sinema deneyimini yaşayan oyuncu, hem Mavi'nin hem de kendi hayatının yönünü değiştiren insanların aynı isimle anıldığını söyledi. Özkan'ın bu sözleri, daha önce ablası ve dövmesi üzerinden kurduğu bağın ardından geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş (YouTube)
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Devrim Özkan, ilk sinema filmi Aşk Tesadüfleri Sever 3'te Mavi'yi canlandırarak Deniz tesadüfünü yaşadı.
Devrim Özkan, Mavi'nin de kendisinin de hayata bakışını değiştiren insanların isminin Deniz olduğunu söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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