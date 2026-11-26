Habertürk ve Maxi Magazin'in aktardığına göre Özkan, Ekim sonunda Mavi'nin hayatındaki Deniz'lerle kendi hayatındaki Deniz'lerin çok fazla olduğunu belirtmiş, ablasının adının ve yaptırdığı ilk dövmenin de Deniz olduğunu söylemişti. Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında yayımlanan yeni röportajında ise aynı tesadüfü bir adım öteye taşıyan Özkan, 'Mavi'nin de Devrim'in de hayata bakışını değiştiren insanların ismi Deniz' dedi. Oyuncu, 'Deniz ismini de çok severim, denizi de çok severim. Hayatımda çok güzel Deniz'ler var' sözleriyle bu isme duyduğu sevgiyi de gizlemedi. Mavi karakterini canlandırırken kendi hayatından izler bulduğunu daha önce de dile getiren Özkan'ın başrolünde yer aldığı film, 20 Kasım'dan itibaren CJ ENM dağıtımıyla sinemalarda gösteriliyor.