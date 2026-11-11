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Arap Şeyhiyle 2,5 Milyon Dolara 1 Saat Yemek İddiasına Devrim Özkan'dan Sert Yanıt

Arap Şeyhiyle 2,5 Milyon Dolara 1 Saat Yemek İddiasına Devrim Özkan'dan Sert Yanıt

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 23:28
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Yeraltı dizisinde Ceylan'ı canlandıran Devrim Özkan, Dubai seyahati hakkında ortaya atılan 2,5 milyon dolarlık iddiaya yanıt verdi. Oyuncunun menajerlik ajansı, Özkan'ın Dubai'de bir marka iş birliği kapsamında kapak çekimi için bulunduğunu açıkladı. Ajansının açıklamasını paylaşan Özkan ise ellerinde 100'ü aşkın ekran görüntüsü olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

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Devrim Özkan, Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veriyor.

Devrim Özkan, Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veriyor.

Devrim Özkan'ı Vuslat'ın Feride'si ve Ramo'nun Nehir'i olarak izledik. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de canlandırdığı Songül Acarerk karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, ardından Ne Gemiler Yaktım ve Çift Kişilik Oda dizilerinde rol aldı. Özkan, şimdilerde NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisinde Halide Ceylan olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Bu kez gündeme gelen konu ise oyuncunun Dubai seyahatiydi. Özkan'ın orada bulunma sebebiyle ilgili sosyal medyada yayılan bir iddianın ardından önce menajerlik ajansı, ardından oyuncu açıklama yaptı.

Dubai seyahatiyle ilgili 2,5 milyon dolarlık iddiayı menajerlik ajansı yalanladı.

Dubai seyahatiyle ilgili 2,5 milyon dolarlık iddiayı menajerlik ajansı yalanladı.

Sosyal medyada bir şeyhin Devrim Özkan'la bir saat yemek yemek için 2,5 milyon dolar ödediği ve oyuncunun bu nedenle Dubai'ye gittiği öne sürüldü. İddianın yayılmasının ardından Engin Aykanat Management, Özkan'ın seyahat nedenini açıklayan bir metin yayımladı. 

Ajans, oyuncunun uluslararası bir marka iş birliği kapsamında yapılacak özel bir kapak çekimi için Dubai'de bulunduğunu belirtti. İddianın gerçeği yansıtmadığını ve somut bir dayanağı olmadığını bildiren ajans, basın mensuplarından doğruluğu teyit edilmemiş haberler konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Devrim Özkan, “İftira atmaya devam edin lütfen” diyerek yargıya başvuracağını söyledi.

Devrim Özkan, “İftira atmaya devam edin lütfen” diyerek yargıya başvuracağını söyledi.

Menajerlik ajansının açıklamasını Instagram hikayesinde paylaşan Devrim Özkan, metnin altına kendi yanıtını da ekledi. Oyuncu, iddiada geçen tutara gönderme yaparak bu parayı söz konusu haberleri yapanlardan tahsil edebilirse veteriner kliniklerine borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatmak istediğini söyledi.

Özkan, avukatıyla birlikte ellerinde 100'ü aşkın ekran görüntüsü bulunduğunu belirtti. Bu görüntülerle konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen oyuncu, yanıtını “Öpüyorum, iftira atmaya devam edin lütfen” sözleriyle bitirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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