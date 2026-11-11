Arap Şeyhiyle 2,5 Milyon Dolara 1 Saat Yemek İddiasına Devrim Özkan'dan Sert Yanıt
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Yeraltı dizisinde Ceylan'ı canlandıran Devrim Özkan, Dubai seyahati hakkında ortaya atılan 2,5 milyon dolarlık iddiaya yanıt verdi. Oyuncunun menajerlik ajansı, Özkan'ın Dubai'de bir marka iş birliği kapsamında kapak çekimi için bulunduğunu açıkladı. Ajansının açıklamasını paylaşan Özkan ise ellerinde 100'ü aşkın ekran görüntüsü olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.
Devrim Özkan, Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veriyor.
Dubai seyahatiyle ilgili 2,5 milyon dolarlık iddiayı menajerlik ajansı yalanladı.
Devrim Özkan, “İftira atmaya devam edin lütfen” diyerek yargıya başvuracağını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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