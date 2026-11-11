Arap Şeyhiyle 2,5 Milyon Dolara 1 Saat Yemek İddiasına Devrim Özkan'dan Sert Yanıt

Devrim Özkan'ı Vuslat'ın Feride'si ve Ramo'nun Nehir'i olarak izledik. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de canlandırdığı Songül Acarerk karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, ardından Ne Gemiler Yaktım ve Çift Kişilik Oda dizilerinde rol aldı. Özkan, şimdilerde NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisinde Halide Ceylan olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Bu kez gündeme gelen konu ise oyuncunun Dubai seyahatiydi. Özkan'ın orada bulunma sebebiyle ilgili sosyal medyada yayılan bir iddianın ardından önce menajerlik ajansı, ardından oyuncu açıklama yaptı.