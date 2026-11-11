Hülya Koçyiğit Evini İlk Kez Kameralara Açtı: Gizli "Hazinesi" Dikkat Çekti

Kitaplar ve yüzlerce ödülün bulunduğu oda, ilk kez kameraya yansıdı. Evde bir de aile fotoğraflarının yer aldığı bir köşe ve şömine bulunuyor. Koçyiğit, 5 yaşından beri okuduğunu, okumanın kendisi için 'kendime zaman' anlamına geldiğini anlattı. Yemek yapmayı da sevdiğini söyledi. Ödüller için ise 'yaşadığımı, var olduğumu hissettiriyor' dedi.