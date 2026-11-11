Hülya Koçyiğit Evini İlk Kez Kameralara Açtı: Gizli "Hazinesi" Dikkat Çekti
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Yaklaşık 200 filmde rol alan Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit, bir süredir kamera karşısında yer almıyordu. Önüne gelen senaryoları beğenmediği için oyunculuğa ara verdiğini daha önce de dile getirmişti. Koçyiğit şimdi ise özel hayatına dair nadir bir görüntüye imza attı. Usta oyuncu, evinin kapılarını ilk kez bir programa açarak hem anılarını hem de evin köşelerini anlattı.
Kaynak: Asiye Acar'ın programı
Hülya Koçyiğit, evinin kapılarını ilk kez Asiye Acar'ın programına açtı.
Evin en özel köşesi kitaplar ve yüzlerce ödülle dolu oda oldu.
Koçyiğit, oyunculuğa neden ara verdiğini de anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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