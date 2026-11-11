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Hülya Koçyiğit Evini İlk Kez Kameralara Açtı: Gizli "Hazinesi" Dikkat Çekti

Hülya Koçyiğit Evini İlk Kez Kameralara Açtı: Gizli "Hazinesi" Dikkat Çekti

Yeşilçam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 16:29
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Yaklaşık 200 filmde rol alan Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit, bir süredir kamera karşısında yer almıyordu. Önüne gelen senaryoları beğenmediği için oyunculuğa ara verdiğini daha önce de dile getirmişti. Koçyiğit şimdi ise özel hayatına dair nadir bir görüntüye imza attı. Usta oyuncu, evinin kapılarını ilk kez bir programa açarak hem anılarını hem de evin köşelerini anlattı. 

Kaynak: Asiye Acar'ın programı

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Hülya Koçyiğit, evinin kapılarını ilk kez Asiye Acar'ın programına açtı.

Hülya Koçyiğit, evinin kapılarını ilk kez Asiye Acar'ın programına açtı.

Yeşilçam'ın yaklaşık 200 filmde rol alan oyuncusu Hülya Koçyiğit, evinin kapılarını ilk kez Asiye Acar'ın programına açtı. Programda anılarını ve özel hayatını anlattı. Evin kapısından girince büyük bir tablo karşılıyor. Koçyiğit, tablonun Cem Yılmaz'ın hediyesi olduğunu ve bir sergiden alındığını söyledi.

Evin en özel köşesi kitaplar ve yüzlerce ödülle dolu oda oldu.

Evin en özel köşesi kitaplar ve yüzlerce ödülle dolu oda oldu.

Kitaplar ve yüzlerce ödülün bulunduğu oda, ilk kez kameraya yansıdı. Evde bir de aile fotoğraflarının yer aldığı bir köşe ve şömine bulunuyor. Koçyiğit, 5 yaşından beri okuduğunu, okumanın kendisi için 'kendime zaman' anlamına geldiğini anlattı. Yemek yapmayı da sevdiğini söyledi. Ödüller için ise 'yaşadığımı, var olduğumu hissettiriyor' dedi.

Koçyiğit, oyunculuğa neden ara verdiğini de anlattı.

Koçyiğit, oyunculuğa neden ara verdiğini de anlattı.

Koçyiğit, kendisine sunulan senaryoların birbirine çok benzediğini söyledi. Belli bir yaştan sonra anne rollerinde kendini göremediğini de ekledi. Kötülük yapan, gençleri birbirinden ayıran bir rolü oynayamayacağını belirterek 'hissetmek lazım' dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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