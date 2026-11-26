18 Kasım Çarşamba günü ABC1'de 9,00 reytingle birinci olan Yeraltı, bu hafta 9,86 reytingle bir önceki haftaya göre 0,86 puan yükseldi. Ancak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı 14,68 reytingle ilk sırayı aldı ve Yeraltı ikinci sırada kaldı.

Geçen hafta ABC1'de 7,76 reytingle ikinci olan Sevdan Bir Ateş ise bu hafta 6,66 reytingle üçüncü sıraya yerleşti. Yeraltı'nın özet bölümü ABC1'de dördüncü, Sevdan Bir Ateş'in özeti yedinci oldu.