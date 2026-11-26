Zirveyi Elden Bırakmayan Dizi Rakibinin Gerisine Düştü: 25 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu
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25 Kasım Çarşamba akşamı Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW'da Yeraltı, ATV'de Var Mısın Yok Musun? ve TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. TRT 1'de ise Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı vardı.
Geçen hafta ABC1'de zirvede yer alan Yeraltı, bu hafta ikinci sırada kaldı. 25 Kasım Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Geçen haftanın ABC1 lideri Yeraltı, bu hafta Şampiyonlar Ligi maçının gerisinde kaldı.
25 Kasım Çarşamba TOTAL reyting sonuçlarında zirve Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı oldu.
25 Kasım Çarşamba AB reyting sonuçlarında da zirve Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının oldu.
25 Kasım Çarşamba ABC1 reyting sonuçlarında birinci sıra yine Şampiyonlar Ligi maçında.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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