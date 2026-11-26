Edirne Sarayı, kentin Sarayiçi bölgesinde, Tunca Nehri'nin kolları arasında kalan geniş bir alana kurulu. Yapımına Sultan II. Murad döneminde, 1450'de bir köşkle başlandı. Saray asıl kimliğini ise oğlu Fatih Sultan Mehmet döneminde kazandı. Fatih, babasının köşkünü de içine alan planlı bir saray kompleksi yaptırdı.

Sarayın kalbi sayılan Cihannüma Kasrı, Arz Odası, Kum Kasrı ve saray mutfakları bu dönemin eserleri arasında. Fatih, İstanbul'un fethinden sonra da bir süre Edirne'de yaşamaya devam etti ve 1455'te oğulları Bayezid ile Mustafa'nın sünnet düğününü burada yaptı.

Görselde sarayın 1834 tarihli bir gravürü görülüyor.