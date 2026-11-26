Topkapı'dan Sonra Osmanlı'nın En Büyük Sarayıydı: Yeniden Ayağa Kalkıyor
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Osmanlı'nın Topkapı'dan sonraki en büyük sarayı olan Edirne Sarayı, yıllar süren çalışmaların ardından yeniden ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı, 23 Kasım'da sosyal medya hesabından sarayda süren çalışmaların yeni görüntülerini paylaştı. Başkanlığa göre 1.200 dönümlük tarihi yerleşkede, Cihannüma Kasrı'ndan Arz Odası'na, saray bahçelerinden müzelere uzanan büyük bir dönüşüm sürüyor. Sarayın Ekim 2027'de ziyarete açılması planlanıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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