Fatih Sultan Mehmet Döneminden Kalan 565 Yıllık Medresenin Son Hali Yürekleri Burktu
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Fatih Sultan Mehmet döneminden kalan 565 yıllık bir medrese, bugün apartmanların arasında sıkışmış durumda. Manisa'daki Hindistani Medresesi'nin büyük bölümü yok olurken, ayakta kalan son parçasının apartmanların kömürlüğü olarak kullanıldığı belirtildi. Yerel tarih araştırmacısı Erkan Akbalık ise yapının bir an önce korunması çağrısında bulundu.
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Bir dönem Manisa'nın önemli eğitim merkezlerinden biriydi
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Medresenin yıllık geliri 14 bin 480 akçeydi
"Binanın kalan son parçasını kurtarmalıyız"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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