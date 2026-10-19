Fatih Sultan Mehmet Döneminden Kalan 565 Yıllık Medresenin Son Hali Yürekleri Burktu

Velet Bey, medresenin ayakta kalabilmesi için çevresine kervansaray, han, bahçe ve dükkânlar da yaptırdı. Arşiv belgelerine göre medresenin yıllık geliri yaklaşık 14 bin 480 akçeydi. Bu gelirle müderrislerin, yani hocaların maaşı ödeniyor, öğrencilerin ve misafirlerin ihtiyaçları karşılanıyordu.

Akbalık'a göre bugün görülen yapı, medresenin yalnızca mescidi ya da küçük dershanesi. 'Medresenin asıl binası çok daha büyüktü. Tarihi fotoğraflardan da bunu görebiliyoruz' diyen Akbalık, ana binanın Yunan işgali dönemindeki yangınlarda yok olmuş olabileceğini düşünüyor.