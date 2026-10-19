article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fatih Sultan Mehmet Döneminden Kalan 565 Yıllık Medresenin Son Hali Yürekleri Burktu

Fatih Sultan Mehmet Döneminden Kalan 565 Yıllık Medresenin Son Hali Yürekleri Burktu

Manisa
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 12:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fatih Sultan Mehmet döneminden kalan 565 yıllık bir medrese, bugün apartmanların arasında sıkışmış durumda. Manisa'daki Hindistani Medresesi'nin büyük bölümü yok olurken, ayakta kalan son parçasının apartmanların kömürlüğü olarak kullanıldığı belirtildi. Yerel tarih araştırmacısı Erkan Akbalık ise yapının bir an önce korunması çağrısında bulundu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem Manisa'nın önemli eğitim merkezlerinden biriydi

Bir dönem Manisa'nın önemli eğitim merkezlerinden biriydi

Manisa'nın Ege Mahallesi Terzi Sokak'ta bulunan Hindistani Medresesi'nin 1461 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Medreseyi, dönemin ümerasından, yani devlet ileri gelenlerinden Besayiş Ağa'nın oğlu Velet Bey yaptırdı.

Kare planlı, taş duvarlı ve kubbeli yapı, 15. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir eğitim merkeziydi. Akbalık, 'Babası da Fatih Sultan Mehmet döneminde Manisa'da yaşamış bir isim. Dolayısıyla yapı, Osmanlı tarihinin önemli bir dönemine tanıklık ediyor' diyor.

Medresenin yıllık geliri 14 bin 480 akçeydi

Medresenin yıllık geliri 14 bin 480 akçeydi

Velet Bey, medresenin ayakta kalabilmesi için çevresine kervansaray, han, bahçe ve dükkânlar da yaptırdı. Arşiv belgelerine göre medresenin yıllık geliri yaklaşık 14 bin 480 akçeydi. Bu gelirle müderrislerin, yani hocaların maaşı ödeniyor, öğrencilerin ve misafirlerin ihtiyaçları karşılanıyordu.

Akbalık'a göre bugün görülen yapı, medresenin yalnızca mescidi ya da küçük dershanesi. 'Medresenin asıl binası çok daha büyüktü. Tarihi fotoğraflardan da bunu görebiliyoruz' diyen Akbalık, ana binanın Yunan işgali dönemindeki yangınlarda yok olmuş olabileceğini düşünüyor.

"Binanın kalan son parçasını kurtarmalıyız"

"Binanın kalan son parçasını kurtarmalıyız"

Arşiv kayıtları, medresede 1906 yılına kadar eğitim verildiğini gösteriyor. Hindistani Medresesi, 16. ve 17. yüzyıllarda Manisa'daki 8 medreseden biriydi ve Muradiye, Sultan, Ulu Cami ve Sinan Bey medreseleriyle aynı listede yer alıyordu.

Akbalık, imar planları ve çevredeki yapılaşma nedeniyle yapının yeniden ortaya çıkarılmasının zor ve maliyetli olabileceğini kabul ediyor. Akbalık, 'Binanın göz göre göre yıkılmasını önlememiz gerekiyor. Onarılıp en azından ayakta kalmasını sağlamamız gerekiyor.' diyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın