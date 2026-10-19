Son Kalanlardan Biriydi: Kadıköy'de 3 Katlı Tarihi Ahşap Köşk Gece Yarısı Küle Döndü
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Alevler 3 katlı köşkü sardı, itfaiye iki yönden müdahale etti.
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Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü ama tarihi köşkten geriye kullanılabilir bir şey kalmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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