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Son Kalanlardan Biriydi: Kadıköy'de 3 Katlı Tarihi Ahşap Köşk Gece Yarısı Küle Döndü

Son Kalanlardan Biriydi: Kadıköy'de 3 Katlı Tarihi Ahşap Köşk Gece Yarısı Küle Döndü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 08:22
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İstanbul Kadıköy'de kalan son tarihi ahşap köşklerden biri, gece yarısı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'taki 3 katlı köşkten yükselen alevler kısa sürede yapıyı sardı, çıkan yangında çökmeler yaşandı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

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Alevler 3 katlı köşkü sardı, itfaiye iki yönden müdahale etti.

Alevler 3 katlı köşkü sardı, itfaiye iki yönden müdahale etti.

Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'taki köşkten gece yarısı alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boş olduğu öğrenilen ahşap yapı, kısa sürede alevlere teslim oldu.

Bahçe içindeki köşk, sokağın iki yanındaki apartmanların arasında kaldığı için ekipler yangına farklı noktalardan müdahale etti. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü ama tarihi köşkten geriye kullanılabilir bir şey kalmadı.

Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü ama tarihi köşkten geriye kullanılabilir bir şey kalmadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yan yana duran binalara zarar vermeden söndürüldü. Ancak köşk için çok geç kalınmıştı: Yangın sırasında yapıda çökmeler meydana geldi ve 3 katlı tarihi bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Kadıköy'de kalan son tarihi ahşap köşklerden biri olarak anılan yapının, yangın sonrası görüntüsü bu şekilde.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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