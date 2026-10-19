Fransa'da Tatil İçin Yanlış Zamanı Seçen İki Kadının Olaylardan Kaçmaya Çalıştığı Görüntüler Gündem Oldu
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Fransa'daki olaylar sırasında tatil için yanlış zamanı seçen iki kadın görüntülendi.
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İşte gündem olan o video
Milyonlarca etkileşim alan videoya yapılan yorumlardan bazıları:
"Onlara Reddit'te X'in yalan söylediğini söylemişler. Her yer huzur içinde, sadece bir yerlerdeki küçücük bir sokak hariç."
"Bu günlerde Paris'e giden turistler için aşırı üzülen başka biri var mı? Şimdi oraya gitmek için yüksek paralar ödüyorsanız bir hayal dünyasında yaşıyor olmalısınız."
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"Fransa'yı ziyaret edin" dediler. "Eğlenceli olacak" dediler. "Fransız Devrimi'ni yeniden canlandıracaklar" demediler.
"Muhtemelen şu an en iyi tatil yeri değil"
"Airbnb Superhost'tan rezervasyon yaptırdığınıza asla pişman olmazsınız"
"Bu arada BBC haberi şöyle olacak: "Eylemciler ne kadar nazik, turistlere bile zarar vermiyorlar"
"Ana akım medyayı izleyip onun gerçeği yansıttığını düşününce olan bu. Ya acınacak derecede cahiller ya da bilerek cahil rolü yapıyorlar."
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"Paris'i ziyaret eden turistlerin aklına birden şu geliyor:"
"Bu ne kadar kötü olursa olsun ki öyle, en azından turistlere saldırmamaları iyi. Ben de bir turist gibi giyinsem, parlak renklerden anlaşılır, etrafımda isyan sürerken ortamı koklasam. Bir deneyim olurdu."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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