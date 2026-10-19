article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fransa'da Tatil İçin Yanlış Zamanı Seçen İki Kadının Olaylardan Kaçmaya Çalıştığı Görüntüler Gündem Oldu

Fransa'da Tatil İçin Yanlış Zamanı Seçen İki Kadının Olaylardan Kaçmaya Çalıştığı Görüntüler Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 08:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fransa'da günlerdir süren protestolar sırasında tatil için yanlış zamanı seçen iki kadının olaylardan kaçmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Visegrád 24 hesabının X'te 'Paris'e gelen şaşkın turistler' notuyla paylaştığı video kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa'daki olaylar sırasında tatil için yanlış zamanı seçen iki kadın görüntülendi.

Fransa'daki olaylar sırasında tatil için yanlış zamanı seçen iki kadın görüntülendi.

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki kesintilere karşı düzenlenen protestolar şiddet olaylarına dönüşürken sosyal medyada paylaşılan bir video dikkat çekti. Görüntülerde, tatil için Paris'e gelen iki kadının olayların ortasında kalıp bölgeden uzaklaşmaya çalışması yer alıyor. Visegrád 24 hesabı videoyu 'Paris'e gelen şaşkın turistler' notuyla paylaştı.

İşte gündem olan o video

Milyonlarca etkileşim alan videoya yapılan yorumlardan bazıları:

Milyonlarca etkileşim alan videoya yapılan yorumlardan bazıları:
twitter.com

'Bu, çevresinden tamamen habersiz olmanın bir üst seviyesi...'

"Onlara Reddit'te X'in yalan söylediğini söylemişler. Her yer huzur içinde, sadece bir yerlerdeki küçücük bir sokak hariç."

"Onlara Reddit'te X'in yalan söylediğini söylemişler. Her yer huzur içinde, sadece bir yerlerdeki küçücük bir sokak hariç."
twitter.com

"Bu günlerde Paris'e giden turistler için aşırı üzülen başka biri var mı? Şimdi oraya gitmek için yüksek paralar ödüyorsanız bir hayal dünyasında yaşıyor olmalısınız."

"Bu günlerde Paris'e giden turistler için aşırı üzülen başka biri var mı? Şimdi oraya gitmek için yüksek paralar ödüyorsanız bir hayal dünyasında yaşıyor olmalısınız."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Fransa'yı ziyaret edin" dediler. "Eğlenceli olacak" dediler. "Fransız Devrimi'ni yeniden canlandıracaklar" demediler.

"Fransa'yı ziyaret edin" dediler. "Eğlenceli olacak" dediler. "Fransız Devrimi'ni yeniden canlandıracaklar" demediler.
twitter.com

"Muhtemelen şu an en iyi tatil yeri değil"

"Muhtemelen şu an en iyi tatil yeri değil"
twitter.com

"Airbnb Superhost'tan rezervasyon yaptırdığınıza asla pişman olmazsınız"

"Airbnb Superhost'tan rezervasyon yaptırdığınıza asla pişman olmazsınız"
twitter.com

"Bu arada BBC haberi şöyle olacak: "Eylemciler ne kadar nazik, turistlere bile zarar vermiyorlar"

"Bu arada BBC haberi şöyle olacak: "Eylemciler ne kadar nazik, turistlere bile zarar vermiyorlar"
twitter.com

"Ana akım medyayı izleyip onun gerçeği yansıttığını düşününce olan bu. Ya acınacak derecede cahiller ya da bilerek cahil rolü yapıyorlar."

"Ana akım medyayı izleyip onun gerçeği yansıttığını düşününce olan bu. Ya acınacak derecede cahiller ya da bilerek cahil rolü yapıyorlar."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Paris'i ziyaret eden turistlerin aklına birden şu geliyor:"

"Paris'i ziyaret eden turistlerin aklına birden şu geliyor:"
twitter.com

"Bu ne kadar kötü olursa olsun ki öyle, en azından turistlere saldırmamaları iyi. Ben de bir turist gibi giyinsem, parlak renklerden anlaşılır, etrafımda isyan sürerken ortamı koklasam. Bir deneyim olurdu."

"Bu ne kadar kötü olursa olsun ki öyle, en azından turistlere saldırmamaları iyi. Ben de bir turist gibi giyinsem, parlak renklerden anlaşılır, etrafımda isyan sürerken ortamı koklasam. Bir deneyim olurdu."
twitter.com

Fransa'daki gösterilerde son durum

Fransa'daki gösterilerde son durum

Fransa'da hayat pahalılığına ve kamu hizmetlerindeki kesintilere karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, cumartesi günkü gösterilere ülke genelinde yaklaşık 550 bin kişinin katıldığını, bunların 110 bininin Paris'te olduğunu açıkladı. Gösteriler sırasında 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken 600'ü aşkın polis memurunun yaralandığı bildirildi. Limoges kentinde tarihi belediye binası ateşe verilirken Lyon'da bir turizm ofisinde yangın çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaylara karışanlar ve mala zarar verenler için yasanın tüm gücünün uygulanacağını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın