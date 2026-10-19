Fransa Yanarken Paris'te Kahve İçen Kadının "Bana Sadece 1 Haftalık Vize Verdiler" Videosu Gündem Oldu

Fransa'da günlerdir süren protestolar şiddet olaylarına dönüşürken X'te paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu. Olayların en sıcak olduğu anlarda paylaşılan bir videoda, Paris'te bir kafede kahvesini yudumlayan bir kadın, arkasındaki büyük olaylara aldırış etmeden 'Bana sadece bir haftalık vize verdiler' diyerek paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca görüntülenme ve etkileşim aldı. Sosyal medyada milyonlarca paylaşım alan videonun daha sonra yapay zeka ile hazırlandığı ortaya çıktı.