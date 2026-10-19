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Fransa Yanarken Paris'te Kahve İçen Kadının "Bana Sadece 1 Haftalık Vize Verdiler" Videosu Gündem Oldu

Fransa Yanarken Paris'te Kahve İçen Kadının "Bana Sadece 1 Haftalık Vize Verdiler" Videosu Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 07:42 Son Güncelleme: 19.10.2026 - 08:46
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Fransa'da günlerdir süren protestolar şiddet olaylarına dönüşürken X'te paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu. Olayların en sıcak olduğu anlarda paylaşılan bir videoda, Paris'te bir kafede kahvesini yudumlayan bir kadın, arkasındaki büyük olaylara aldırış etmeden  'Bana sadece bir haftalık vize verdiler' diyerek paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca görüntülenme ve etkileşim aldı. Sosyal medyada milyonlarca paylaşım alan videonun daha sonra yapay zeka ile hazırlandığı ortaya çıktı.

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Paris'te kahve içen kadının videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Paris'te kahve içen kadının videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Kullanıcıların büyük bölümü videoyu 'Her şey yolunda' esprisiyle ve görsellerle yorumladı.

İŞTE O VİDEO:

"Tout va bien" (Her şey yolunda)

"Tout va bien" (Her şey yolunda)

"Her şey yolunda"

"Her şey yolunda"

"Amerika'da bu, şehirde keyifli bir gece geçirmek demek"

"Amerika'da bu, şehirde keyifli bir gece geçirmek demek"
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"Bu bir yapay zeka videosu... Sen tam bir rezil propagandacısın."

"Bu bir yapay zeka videosu... Sen tam bir rezil propagandacısın."

"Onun küçük bir kızken fotoğrafı bende var"

"Onun küçük bir kızken fotoğrafı bende var"

Yanan binanın önünde kahvesini yudumlayan, taçlı ve güneş gözlüklü kedi

Yanan binanın önünde kahvesini yudumlayan, taçlı ve güneş gözlüklü kedi

Yanan odada kahve içen köpek: "Her şey yolunda" (This is fine)

Yanan odada kahve içen köpek: "Her şey yolunda" (This is fine)

Yanan Paris sokaklarının önünde endişeli bakışlarla Mona Lisa'ya dönüştürülmüş kadın

Yanan Paris sokaklarının önünde endişeli bakışlarla Mona Lisa'ya dönüştürülmüş kadın
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"Pek çok influencer'ın gerçek dünya sorunlarından ne kadar kopuk olduğunun doğru bir tasviri"

"Pek çok influencer'ın gerçek dünya sorunlarından ne kadar kopuk olduğunun doğru bir tasviri"

"Bu, onun şimdiye kadar paylaştığı en soğukkanlı video olabilir. Paris sokaklarında kaos yaşanırken o, hiçbir şey olmuyormuş gibi sakince kahvesini içiyor."

"Bu, onun şimdiye kadar paylaştığı en soğukkanlı video olabilir. Paris sokaklarında kaos yaşanırken o, hiçbir şey olmuyormuş gibi sakince kahvesini içiyor."
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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