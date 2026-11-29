Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Hafta boyunca alışveriş sepetlerinden eksik olmayan, kullanıcıların en çok tercih ettiği yıldız ürünleri sizin için bir araya getirdik! Ev yaşamından kozmetiğe, spordan giyime ve sağlıklı atıştırmalıklara kadar haftanın çok satanları burada:
Bu içerik 29.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Çok satanlarda 1. sırada yer alan Crocs Classic yetişkin unisex terlik 1.415,53 TL!
Haftanın en çok tercih edilen akıllı süpürgelerinden Roborock S9 14.199,00 TL!
Binlerce kullanıcının favorisi Philips Marathon Ultimate toz torbasız elektrikli süpürge 15.804,00 TL!
Yoga matları kategorisinde çok satanlarda 1. sırada olan Delta Konfor Zemin 10 mm pilates minderi 610,00 TL!
Kahveseverlerin çok satan tercihi Alpro Barista badem sütü 1 L 249,90 TL!
En çok satan ruj serisinin yıldızı MAC M·A·CXIMAL Silky Matte (Velvet Teddy) 799,00 TL yerine 749,00 TL!
Sezon indiriminin çok satan parçası PAEN Basic Unisex Hoodie modelleri %70 indirimle 1.999,00 TL yerine 599,00 TL!
Sporcuların sepetinden eksik olmayan Animal Joy Protein Cookie Mix 500 g 799,00 TL yerine %19 indirimle 649,00 TL!
Çok satan vücut kremlerinde zirvede yer alan Bioderma Atoderm Cream Ultra 200 ml 799,00 TL!
12 binden fazla kişinin sepetindeki Estée Lauder Advanced Night Repair gece serumu 20 ml 3.290,00 TL yerine sepette 1.799,10 TL!
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