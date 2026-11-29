Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Murat Aygen, Faruk Turgut'un Para Çıkışına Sessiz Kalmadı
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Lider karakterinin hikâyesi istemediği bir yöne gidince diziden ayrılan Murat Aygen, yapımcı Faruk Turgut'un son açıklamasına yanıt verdi. Muhabir, Turgut'un 'Ben parasını veririm, oyuncu oynar' dediğini hatırlattı. Aygen ise parayla satın alınabilecek bir yanı olmadığını söyledi, 'Beni ödeyemezler' dedi.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık kararının arkasında yine aynı ilkenin olduğunu söyledi.
Faruk Turgut'un "Ben parasını veririm, oyuncu oynar" sözleri hatırlatıldı.
"Benim parayla satın alınabilecek bir şeyim yok" diyen Aygen, ödenemez bir fiyatı olduğunu söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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