Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Lider karakteriyle kadroya katılan Murat Aygen, hikâye istemediği bir yöne evrilince diziden ayrılma kararı almıştı. Oyuncu bu kez Gece Muhabiri Samet Aday'ın sorularını yanıtladı ve yapımcı Faruk Turgut'un son açıklamasıyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

Oyuncu, bugüne kadar hep mutlu olacağı işleri seçtiğini ve Kızılcık Şerbeti'nde de aynı yolu izlediğini anlattı. Aygen'e göre işe başlarken ne konuşulduysa sonrasında da onun arkasında durdu, kararını da bu yüzden yapıma bildirdi.

'Ben bugüne kadar hep mutlu olacağım, isteyeceğim şeyleri, mutlu olmayı isteyeceğim şeyleri tercih ettiğim için burada da aynı şeyi yaptım. Bir işe başlarken konuştuğum şey neyse devamında da aynı şeyi konuşmaya devam ettim. O yüzden de böyle bir bildirimde bulundum, onlar da büyük bir saygıyla karşıladılar.'

Aygen'in kararı yapım tarafında da saygıyla karşılanmıştı. Ancak muhabir, ayrılığın ardından gelen bir açıklamayı oyuncuya hatırlattı.