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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Murat Aygen'in Diziyi Bilmeden Kadroya Girdiği Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Murat Aygen'in Diziyi Bilmeden Kadroya Girdiği Ortaya Çıktı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 09:04
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Kızılcık Şerbeti’nin beşinci sezonuna Lider karakteriyle katılan ve kısa süre sonra diziye veda eden Murat Aygen, bu kez dizinin kendisiyle ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu. ÇAPA TV’de İzzet Çapa’nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler’e konuk olan oyuncu, projeye başlarken Kızılcık Şerbeti’nin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Üstelik Aygen’in neredeyse hiç dizi izlemediği de ortaya çıktı.

Kaynak: ÇAPA TV

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Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'ne başlarken dizinin ne olduğunu bilmediğini açıkça itiraf etti.

Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'ne başlarken dizinin ne olduğunu bilmediğini açıkça itiraf etti.

Medcezir'in Faruk'u, Mucize Doktor'un Tanju'su ve Yasak Elma'nın Doğan'ı olarak tanınan Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Hilal'in kardeşi ve Kıvılcım'ın komşusu Lider olarak kadroya katılmıştı. Ancak oyuncunun anlattıklarına göre, ekip ona teklifle geldiğinde dizi hakkında pek bir fikri yoktu. Aygen, 30 Ekim'de Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda iki bölüm sonra diziden ayrılacağını açıklamıştı.

Diziyi ona anlatanlar ise çevresindeki izleyiciler oldu. Aygen, 'Kızılcık Şerbeti'ne başlarken Kızılcık Şerbeti'nin ne olduğunu da bilmiyordum. Çok izleyen arkadaşlarım var, ailemden insanlar var, bana anlattılar' dedi. Karakteri hakkında da 'Ben o rolü çok bilmiyorum açıkçası' ifadesini kullandı.

Oyuncu, Türk ya da yabancı neredeyse hiç dizi izlemediğini, sinema filmlerini tercih ettiğini anlattı.

Oyuncu, Türk ya da yabancı neredeyse hiç dizi izlemediğini, sinema filmlerini tercih ettiğini anlattı.

Aygen'e göre bunun nedeni ilgisizlik değil, zaman. Bir dizinin her hafta yeni bölümünü takip edecek ya da sonradan açıp izleyecek vakti olmadığını söyleyen oyuncu, 'Ben dizi neredeyse hiç seyretmiyorum. Yani Türk dizisi, yabancı dizi... Ben sinema filmi seyretmeyi çok severim' diye konuştu.

Oyuncunun günlük düzeni de konuşmanın dikkat çeken kısmı oldu. Programını yardımcılarının planladığını anlatan Aygen, 'Diyorum ki saat 8'den sonra yokum ben, 9'dan sonra yokum ya da iki gün yokum. Onlar ona göre organize ediyorlar ve hayatımı ona göre yaşıyorum' dedi.

Yaz aylarındaki "Senaryoyu bilmiyor mu?" yorumları da bu sözlerle yeniden hatırlandı.

Yaz aylarındaki "Senaryoyu bilmiyor mu?" yorumları da bu sözlerle yeniden hatırlandı.

Aygen, sezon başlamadan önce dizinin senaristlerinden Zeynep Gür'ü konuk ettiği YouTube programında Nursema'yla ilgili bir soruyu farklı yorumlamış, sosyal medyada 'Senaryoyu henüz bilmiyor mu?' yorumları yapılmıştı. Oyuncunun son açıklaması, o anın arka planına da ışık tuttu.

Öte yandan Aygen, İzzet Çapa'nın programında Lider'in hikayesine yönelik itirazını da anlatmış, senaryoda 'Lider'in gerçek yüzü ortaya çıkar' cümlesini gördüğü anda ayrılma kararı aldığını söylemişti. Oyuncu, aynı sohbette onu 15 yıl sonra oyunculuğa döndüren işin Kuzey Güney olduğunu da paylaşmıştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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