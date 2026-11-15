Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Murat Aygen'in Diziyi Bilmeden Kadroya Girdiği Ortaya Çıktı

Medcezir'in Faruk'u, Mucize Doktor'un Tanju'su ve Yasak Elma'nın Doğan'ı olarak tanınan Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Hilal'in kardeşi ve Kıvılcım'ın komşusu Lider olarak kadroya katılmıştı. Ancak oyuncunun anlattıklarına göre, ekip ona teklifle geldiğinde dizi hakkında pek bir fikri yoktu. Aygen, 30 Ekim'de Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda iki bölüm sonra diziden ayrılacağını açıklamıştı.

Diziyi ona anlatanlar ise çevresindeki izleyiciler oldu. Aygen, 'Kızılcık Şerbeti'ne başlarken Kızılcık Şerbeti'nin ne olduğunu da bilmiyordum. Çok izleyen arkadaşlarım var, ailemden insanlar var, bana anlattılar' dedi. Karakteri hakkında da 'Ben o rolü çok bilmiyorum açıkçası' ifadesini kullandı.