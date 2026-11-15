Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Murat Aygen'in Diziyi Bilmeden Kadroya Girdiği Ortaya Çıktı
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Kızılcık Şerbeti’nin beşinci sezonuna Lider karakteriyle katılan ve kısa süre sonra diziye veda eden Murat Aygen, bu kez dizinin kendisiyle ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu. ÇAPA TV’de İzzet Çapa’nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler’e konuk olan oyuncu, projeye başlarken Kızılcık Şerbeti’nin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Üstelik Aygen’in neredeyse hiç dizi izlemediği de ortaya çıktı.
Kaynak: ÇAPA TV
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'ne başlarken dizinin ne olduğunu bilmediğini açıkça itiraf etti.
Oyuncu, Türk ya da yabancı neredeyse hiç dizi izlemediğini, sinema filmlerini tercih ettiğini anlattı.
Yaz aylarındaki "Senaryoyu bilmiyor mu?" yorumları da bu sözlerle yeniden hatırlandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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