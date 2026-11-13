Murat Aygen Kendisini 15 Yıl Sonra Oyunculuğa Döndüren Diziyi Açıkladı!

Diyarbakır doğumlu Murat Aygen, İstanbul Üniversitesi’nde biyoloji okuduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müzikal tiyatro ve opera eğitimi aldı. Ankara Ekspresi’nde Binbaşı Seyfi’yi canlandırdı, Paramparça Aşklar ve Kül ve Ateş gibi dizilerde rol aldı. Kendi anlatımına göre kariyerinin uzun bir döneminde sahne arkasında, yapımcılıkta ve farklı işlerde çalıştı. Oyunculuğun yeniden kariyerinin merkezine oturması ise 40 yaşını geçtikten sonra oldu.

2013’te başlayan Medcezir’de Mira ve Beren’in babası Faruk Beylice’yi oynayan Aygen, bu rolle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Faruk, paranın sağladığı hayata düşkünlüğüyle ve ailesiyle yaşadığı gerilimlerle dizinin akılda kalan karakterlerinden biriydi. Aygen’in bu rolle başlayan dönemi, sonraki yıllarda Mucize Doktor’daki Tanju ve Yasak Elma’daki Doğan gibi birbirinden farklı karakterlerle devam etti.