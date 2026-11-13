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Murat Aygen Kendisini 15 Yıl Sonra Oyunculuğa Döndüren Diziyi Açıkladı!

Murat Aygen Kendisini 15 Yıl Sonra Oyunculuğa Döndüren Diziyi Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 21:07
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Medcezir’in Faruk’u, Mucize Doktor’un Tanju’su ve Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen, oyunculuğa dönüşünün perde arkasını İzzet Çapa’ya anlattı. Aygen’in yaklaşık 15 yıllık bir dönemin ardından yeniden oyunculuğa ağırlık verme kararı, motosiklet kazası sonrası evde dinlenirken izlediği bir diziyle şekillendi. O dizi Kuzey Güney’di. Aygen’in ekrana güçlü dönüşü ise Medcezir’le oldu.

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Murat Aygen’i geniş kitlelere tanıtan rol Medcezir’deki Faruk Beylice oldu.

Murat Aygen’i geniş kitlelere tanıtan rol Medcezir’deki Faruk Beylice oldu.

Diyarbakır doğumlu Murat Aygen, İstanbul Üniversitesi’nde biyoloji okuduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müzikal tiyatro ve opera eğitimi aldı. Ankara Ekspresi’nde Binbaşı Seyfi’yi canlandırdı, Paramparça Aşklar ve Kül ve Ateş gibi dizilerde rol aldı. Kendi anlatımına göre kariyerinin uzun bir döneminde sahne arkasında, yapımcılıkta ve farklı işlerde çalıştı. Oyunculuğun yeniden kariyerinin merkezine oturması ise 40 yaşını geçtikten sonra oldu. 

2013’te başlayan Medcezir’de Mira ve Beren’in babası Faruk Beylice’yi oynayan Aygen, bu rolle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Faruk, paranın sağladığı hayata düşkünlüğüyle ve ailesiyle yaşadığı gerilimlerle dizinin akılda kalan karakterlerinden biriydi. Aygen’in bu rolle başlayan dönemi, sonraki yıllarda Mucize Doktor’daki Tanju ve Yasak Elma’daki Doğan gibi birbirinden farklı karakterlerle devam etti.

Motosiklet kazasının ardından evde dinlenirken eşiyle Kuzey Güney’i izledi.

Motosiklet kazasının ardından evde dinlenirken eşiyle Kuzey Güney’i izledi.

Çapa TV’de yayımlanan İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Aygen, dönüş kararının nasıl başladığını anlattı. Oyuncunun aktardığına göre, 2013’te geçirdiği motosiklet kazasının ardından evde dinlendiği günlerde eşiyle birlikte Kuzey Güney’i izledi. Diziyi izlerken Türkiye’de yapılan işlerin kalitesinden etkilendiğini söyleyen Aygen, o günkü düşüncesini şöyle aktardı:

“Kuzey Güney’i seyrettim. Bu memlekette ne kadar güzel işler yapılıyor dedim. Bu sektöre yeniden dönmeme sebebiyet veren bir iş.”

Aygen’in anlattığı dönüş hikayesinin ilginç tarafı, onu yeniden oyunculuğa yönelten dizinin ekibiyle yolunun bir sonraki projede kesişmesi oldu. Kuzey Güney’in ardından Ay Yapım ile senaristler Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu’nun imzasını taşıyan Medcezir’de rol aldı. Evde dinlenirken izlediği diziyle oyunculuğa dönmeyi düşünen Aygen, aynı yapım ve senaryo ekibinin yeni işinde bu kez kamera karşısındaydı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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