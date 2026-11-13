Murat Aygen Kendisini 15 Yıl Sonra Oyunculuğa Döndüren Diziyi Açıkladı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Medcezir’in Faruk’u, Mucize Doktor’un Tanju’su ve Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen, oyunculuğa dönüşünün perde arkasını İzzet Çapa’ya anlattı. Aygen’in yaklaşık 15 yıllık bir dönemin ardından yeniden oyunculuğa ağırlık verme kararı, motosiklet kazası sonrası evde dinlenirken izlediği bir diziyle şekillendi. O dizi Kuzey Güney’di. Aygen’in ekrana güçlü dönüşü ise Medcezir’le oldu.
Murat Aygen’i geniş kitlelere tanıtan rol Medcezir’deki Faruk Beylice oldu.
Motosiklet kazasının ardından evde dinlenirken eşiyle Kuzey Güney’i izledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın