Kızılcık Şerbeti’ne Geri Dönen Neslihan Yeldan'dan Açıklama

Show TV’nin paylaştığı bölüm bilgisine göre Sevtap, 13 Kasım tarihli bölümde torunu Abdullah’a duyduğu özleme dayanamayıp onu ziyarete geliyor. Nilay’ın annesi olarak tanıdığımız Sevtap, bu kez anneanne kimliğiyle hikayeye yeniden dahil oluyor. Küçük Abdullah’ı görmek için attığı bu adım, Sevtap’ın yolunu bir kez daha Ünallar’la kesiştiriyor.

Kanalın duyurusunda, bu ziyaretin ardından Ünallar’ın hayatında yeni gelişmeler yaşanacağı da belirtiliyor. Sevtap’ın dönüşüyle birlikte asıl merak edilen, torununu görmek için başlayan ziyaretin onu aileye ne kadar yaklaştıracağı. Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü 13 Kasım Cuma (bugün) saat 20.00’de Show TV’de ekrana geliyor.