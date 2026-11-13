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Kızılcık Şerbeti’ne Geri Dönen Neslihan Yeldan'dan Açıklama

Kızılcık Şerbeti’ne Geri Dönen Neslihan Yeldan'dan Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 20:45
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Kızılcık Şerbeti’nde sezon başında hikayesi yarım kalan Sevtap, yedi bölüm aradan sonra geri dönüyor. Ayrılık kararını menajerinden öğrendiğini ve bu duruma kırıldığını söyleyen Neslihan Yeldan, dönüşünü “Yarım kalmış bir dansımız, kapanmamış hesabımız vardı” sözleriyle duyurdu. Sevtap’ı yeniden Ünallar’ın hayatına sokan kişi ise torunu küçük Abdullah oldu.

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Neslihan Yeldan, Sevtap’ın hikayesinin bittiğini menajerinden öğrenmişti.

Neslihan Yeldan, Sevtap’ın hikayesinin bittiğini menajerinden öğrenmişti.

Kızılcık Şerbeti’nde Feyza Civelek’in canlandırdığı Nilay’ın annesi Sevtap’a hayat veren Neslihan Yeldan, beşinci sezon başlamadan kadrodan ayrılmıştı. Nilay’ın diziden ayrılmasının ardından Sevtap’ın hikayesinin de devam etmeyeceği basına yansıdı. Böylece Nilay üzerinden Ünallar’ın hayatına giren Sevtap, kendisine bir veda sahnesi yazılmadan diziden çıktı. 

Yeldan, daha sonra yaptığı açıklamada ayrılık kararının yapımdan geldiğini anlattı. Oyuncunun aktardığına göre yeni sezon için ücret konusunda anlaşmışlardı. Buna rağmen yapım şirketi menajerini arayarak Sevtap’ın hikayesinin devam etmeyeceğini bildirdi. Yeldan, karakterin dizide bir süre daha kalabileceğini düşündüğünü ve hikayesinin bir final yazılmadan kesilmesine kırıldığını söyledi. O dönem tepkisini “Kırıldım ve sinirlendim” sözleriyle dile getirmişti.

Sevtap’ın sete dönüşünü Neslihan Yeldan duyurdu.

Sevtap’ın sete dönüşünü Neslihan Yeldan duyurdu.

Senaryo ekibindeki değişikliğin ardından Kızılcık Şerbeti’nde sezon başında ayrılan karakterler yeniden gündeme geldi. Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema’nın dönüşünün ardından sıra Sevtap’a geldi. Yeldan, Instagram’da üzerinde “Sevtap is back” yazan bir set videosu paylaştı. Karakterle yarım kalmış bir dansları ve kapanmamış bir hesapları olduğunu söyleyen oyuncu, Sevtap’ın neşesi, tutkuları ve leopar deseniyle döneceğinin de haberini verdi. 

Yeldan, Kızılcık Şerbeti’ne dönüş heyecanını yeni projesi Who Are You?’nun okuma provasında da paylaştı. Oyuncunun kadrosuna katıldığı gençlik dizisi, açılması planlanan 97 adlı dijital platform için hazırlanıyor.

Sevtap’ı Ünallar’a geri getiren kişi torunu Abdullah oldu.

Show TV’nin paylaştığı bölüm bilgisine göre Sevtap, 13 Kasım tarihli bölümde torunu Abdullah’a duyduğu özleme dayanamayıp onu ziyarete geliyor. Nilay’ın annesi olarak tanıdığımız Sevtap, bu kez anneanne kimliğiyle hikayeye yeniden dahil oluyor. Küçük Abdullah’ı görmek için attığı bu adım, Sevtap’ın yolunu bir kez daha Ünallar’la kesiştiriyor. 

Kanalın duyurusunda, bu ziyaretin ardından Ünallar’ın hayatında yeni gelişmeler yaşanacağı da belirtiliyor. Sevtap’ın dönüşüyle birlikte asıl merak edilen, torununu görmek için başlayan ziyaretin onu aileye ne kadar yaklaştıracağı. Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü 13 Kasım Cuma (bugün) saat 20.00’de Show TV’de ekrana geliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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