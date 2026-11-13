Kızılcık Şerbeti’ne Geri Dönen Neslihan Yeldan'dan Açıklama
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Kızılcık Şerbeti’nde sezon başında hikayesi yarım kalan Sevtap, yedi bölüm aradan sonra geri dönüyor. Ayrılık kararını menajerinden öğrendiğini ve bu duruma kırıldığını söyleyen Neslihan Yeldan, dönüşünü “Yarım kalmış bir dansımız, kapanmamış hesabımız vardı” sözleriyle duyurdu. Sevtap’ı yeniden Ünallar’ın hayatına sokan kişi ise torunu küçük Abdullah oldu.
Neslihan Yeldan, Sevtap’ın hikayesinin bittiğini menajerinden öğrenmişti.
Sevtap’ın sete dönüşünü Neslihan Yeldan duyurdu.
Sevtap’ı Ünallar’a geri getiren kişi torunu Abdullah oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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