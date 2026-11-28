Bir gencin kartondan yaptığı PS5 sobaya fazla yaklaşınca yandı. Genç 'Neyse ki CD'leri ve kolu kurtardık' dedi. X ahalisi ise durur mu?! Hemen yapıştırdı goygoyu! Kullanıcılar gence karton yollamak için seferber oldu....