Kartondan PS5 Yapan Gencin Konsolu Sobada Yandı, Twitter Seferber Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir gencin kartondan yaptığı PS5 sobaya fazla yaklaşınca yandı. Genç 'Neyse ki CD'leri ve kolu kurtardık' dedi. X ahalisi ise durur mu?! Hemen yapıştırdı goygoyu! Kullanıcılar gence karton yollamak için seferber oldu....
Goygoyculardan gelen yorumlar👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
Tüm içerikleri
Yorum Yazın