Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Olan Burcu Özberk'ten Açıklama Geldi!
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Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında 24 Kasım'da gözaltına alınan oyuncu Burcu Özberk'in test sonucu negatif çıktı. Sonuçların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özberk, kendisini bilmenin verdiği huzurla sevdiklerine sarılıp hayatın güzelliklerine devam ettiğini söyledi.
Burcu Özberk, 24 Kasım'da yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Özberk, savcılıkta suçlamaları kabul etmediğini söyledi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Burcu Özberk'in yasaklı madde testi negatif çıktı.
Özberk, test sonucunun ardından kendisini iyi hissettiğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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