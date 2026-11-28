Savcılıkta ifade veren Özberk, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Oyuncu, yasaklı madde kullanılan ortamlarda bulunmadığını ve bulunmayacağını belirterek 'Ben yasaklı madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum' dedi. Özberk, işlemlerin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.