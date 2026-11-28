Kazım Koyuncu'nun farklı yaş dönemlerindeki yüz hatlarını ve saç stilini doğru biçimde yansıtabilmek için set öncesinde her gün ayrıntılı çalışmalar yapıldı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun sanatçının kendine özgü gülüşünü ve ağız yapısını canlandırabilmesi için de özel bir yöntem uygulandı. Oyuncu için Koyuncu'nun farklı yaş dönemlerine uygun tam 10 ayrı özel diş tasarlandı.