Cem Yiğit Üzümoğlu Kazım Koyuncu'nun Gülüşü İçin Özel Bir Hazırlıktan Geçti
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Kazım Koyuncu'nun hayatından izler taşıyan 'Kazım: Yarım Kalan' filmi için geri sayım başladı. Yayınlanan fragman, başrolü üstlenen Cem Yiğit Üzümoğlu'nun geçirdiği değişimi bir kez daha herkese gösterdi. Oyuncunun aylar süren hazırlığında sanatçının gülüşünü canlandırmaya yönelik özel bir çalışma da yer aldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gülüşü için 10 ayrı özel diş tasarlandı.
Üzümoğlu rol için 19 kilo verdi.
Oyuncu gitar ve sahne için de çalıştı.
Film 1 Ocak'ta vizyona girecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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