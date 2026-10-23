Kazım Koyuncu'ya Hayat Veriyor: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Rol İçin Verdiği Kilo ve İlk Tanıtım Ortaya Çıktı!

1994 doğumlu Cem Yiğit Üzümoğlu, tiyatro sahnesinden gelip Adı Efsane dizisiyle ekranda tanınmaya başladıktan sonra Netflix yapımı Rise of Empires: Ottoman'da canlandırdığı Fatih Sultan Mehmet rolüyle Türkiye'nin dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Aşka Düşman'daki Uygar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'daki Cevat Şakir karakterleriyle ekran başına kilitlenen izleyicilerin gönlünü fetheden oyuncu, sinemada da Lütfen Cevap Veriniz ve Sahibinden Rahmet gibi filmlerle kendine sağlam bir yer açtı.

Tarihi figürlerden edebiyat ustalarına uzanan bu karakter yolculuğunun ardından Üzümoğlu'nun önüne çıkan yeni rol, milyonların hala şarkılarıyla andığı bir müzisyeni beyaz perdeye taşımak oldu.