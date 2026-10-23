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Kazım Koyuncu'ya Hayat Veriyor: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Rol İçin Verdiği Kilo ve İlk Tanıtım Ortaya Çıktı!

Kazım Koyuncu'ya Hayat Veriyor: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Rol İçin Verdiği Kilo ve İlk Tanıtım Ortaya Çıktı!

Sinema
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.10.2026 - 15:02 Son Güncelleme: 23.10.2026 - 15:05
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Karadeniz'in unutulmaz sesi Kazım Koyuncu'nun hayatından esinlenen 'Kazım: Yarım Kalan' filminin merakla beklenen ilk tanıtımı, filmin resmi Instagram hesabından paylaşılır paylaşılmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Özcan Alper'in yönettiği filmde Kazım Koyuncu'ya hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bu rol için geçirdiği değişim ise en az tanıtım kadar konuşuluyor. Filmin hangi gün vizyona gireceği de tanıtımla birlikte duyuruldu.

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Cem Yiğit Üzümoğlu, Netflix'in Rise of Empires: Ottoman dizisindeki Fatih Sultan Mehmet rolüyle tanınmıştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Netflix'in Rise of Empires: Ottoman dizisindeki Fatih Sultan Mehmet rolüyle tanınmıştı.

1994 doğumlu Cem Yiğit Üzümoğlu, tiyatro sahnesinden gelip Adı Efsane dizisiyle ekranda tanınmaya başladıktan sonra Netflix yapımı Rise of Empires: Ottoman'da canlandırdığı Fatih Sultan Mehmet rolüyle Türkiye'nin dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Aşka Düşman'daki Uygar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'daki Cevat Şakir karakterleriyle ekran başına kilitlenen izleyicilerin gönlünü fetheden oyuncu, sinemada da Lütfen Cevap Veriniz ve Sahibinden Rahmet gibi filmlerle kendine sağlam bir yer açtı.

Tarihi figürlerden edebiyat ustalarına uzanan bu karakter yolculuğunun ardından Üzümoğlu'nun önüne çıkan yeni rol, milyonların hala şarkılarıyla andığı bir müzisyeni beyaz perdeye taşımak oldu.

Kazım: Yarım Kalan'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Cem Yiğit Üzümoğlu, Gelavera Deresi'nin melodisini gitarla çalması görenleri duygulandırdı.

Kazım: Yarım Kalan'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Cem Yiğit Üzümoğlu, Gelavera Deresi'nin melodisini gitarla çalması görenleri duygulandırdı.

Söz konusu müzisyen, 2005'te henüz 33 yaşındayken hayatını kaybeden Kazım Koyuncu olunca beklenti de büyük ve filmin resmi Instagram hesabından paylaşılan ilk tanıtım bu heyecanı daha da artırdı. Yarı karanlık bir odada, açık pencerenin önünde oturan Kazım'ın elindeki akustik gitarla Gelavera Deresi'nin tanıdık giriş melodisini çaldığı görüntülere 'Bazı sesler hiç susmaz' sözleri eşlik ediyor.

Paylaşımda filmin, Kazım Koyuncu'nun Çernobil faciasının gölgesinde geçen gençlik yıllarından Türkiye'nin ilk Lazca rock gruplarından Zuğaşi Berepe'ye ve oradan milyonların kalbine uzanan hikayesini anlatacağının altı çiziliyor. Kısa görüntülerin ardından sosyal medyada 'Heyecanla bekliyoruz' yorumları peş peşe gelirken, hayranların en çok konuştuğu detay Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım'a dönüşmek için geçirdiği değişim oldu.

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Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu rolü için 19 kilo verdi ve şan dersleri aldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu rolü için 19 kilo verdi ve şan dersleri aldı.

Basına yansıyan bilgilere göre Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu'yu canlandırmak için hazırlık sürecinde tam 19 kilo verdi. Oyuncu bu süreçte Uğur Baburhan'dan şan dersleri alırken, Almanya'dan projeye katılan makyaj tasarımcısı Jekaterina Oertel de yüz hatlarını sanatçıya olabildiğince yaklaştırmak için ona özel protez makyaj ve karakter tasarımı hazırladı. Kemalpaşa'daki setinde konuşan Üzümoğlu, sanatçının farklı yaşlarını aynı gün içinde canlandırmanın zorluğunu 'Bir seferde birden fazla sahneyi çekiyoruz ve hepsi farklı dönemlere ait' sözleriyle anlatmıştı.

İstanbul'dan Hopa, Arhavi, Fındıklı ve 2 bin metreyi aşan Gito Yaylası'na uzanan sekiz haftalık çekimler tamamlanırken, Kazım: Yarım Kalan'ın oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şifanur Gül, Serra Arıtürk ve İlker Sami Kılıç gibi isimler yer alıyor, Şevval Sam ise filme konuk oyuncu olarak eşlik ediyor. Kazım Koyuncu filminin ne zaman çıkacağını merak edenleri de çok bekletmeyen yapım ekibi, filmin 1 Ocak 2027'de sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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