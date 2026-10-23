Kazım Koyuncu'ya Hayat Veriyor: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Rol İçin Verdiği Kilo ve İlk Tanıtım Ortaya Çıktı!
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Karadeniz'in unutulmaz sesi Kazım Koyuncu'nun hayatından esinlenen 'Kazım: Yarım Kalan' filminin merakla beklenen ilk tanıtımı, filmin resmi Instagram hesabından paylaşılır paylaşılmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Özcan Alper'in yönettiği filmde Kazım Koyuncu'ya hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bu rol için geçirdiği değişim ise en az tanıtım kadar konuşuluyor. Filmin hangi gün vizyona gireceği de tanıtımla birlikte duyuruldu.
Cem Yiğit Üzümoğlu, Netflix'in Rise of Empires: Ottoman dizisindeki Fatih Sultan Mehmet rolüyle tanınmıştı.
Kazım: Yarım Kalan'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Cem Yiğit Üzümoğlu, Gelavera Deresi'nin melodisini gitarla çalması görenleri duygulandırdı.
Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu rolü için 19 kilo verdi ve şan dersleri aldı.
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