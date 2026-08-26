Kazım Koyuncu'nun Hayatını Anlatan Filme Sürpriz İsim! Çekimler Devam Ederken Dahil Oldu
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Kazım Koyuncu'nun hayatının anlatılacağı Kazım: Yarım Kalan filminin çekimleri sürerken oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'ya hayat vereceği filmde sürpriz bir isim Türkan rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu'nun hayatını ve müzik yolculuğunu beyazperdeye taşıyacak Kazım: Yarım Kalan filminin çekimleri devam ediyor.
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Oyuncu Serra Arıtürk, Kazım Koyuncu'nun hayatının anlatıldığı filmde rol alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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