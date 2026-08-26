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Kazım Koyuncu'nun Hayatını Anlatan Filme Sürpriz İsim! Çekimler Devam Ederken Dahil Oldu

Kazım Koyuncu'nun Hayatını Anlatan Filme Sürpriz İsim! Çekimler Devam Ederken Dahil Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.08.2026 - 14:56 Son Güncelleme: 26.08.2026 - 14:57
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Kazım Koyuncu'nun hayatının anlatılacağı Kazım: Yarım Kalan filminin çekimleri sürerken oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'ya hayat vereceği filmde sürpriz bir isim Türkan rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu'nun hayatını ve müzik yolculuğunu beyazperdeye taşıyacak Kazım: Yarım Kalan filminin çekimleri devam ediyor.

Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu'nun hayatını ve müzik yolculuğunu beyazperdeye taşıyacak Kazım: Yarım Kalan filminin çekimleri devam ediyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'yu canlandıracağı filmin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Özcan Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosuna son olarak Serra Arıtürk dahil oldu.

Oyuncu Serra Arıtürk, Kazım Koyuncu'nun hayatının anlatıldığı filmde rol alacak.

Oyuncu Serra Arıtürk, Kazım Koyuncu'nun hayatının anlatıldığı filmde rol alacak.

Serra Arıtürk, Kazım: Yarım Kalan'da Türkan karakterine hayat verecek. Türkan, hikayede Kazım'ın hayatına giren, edebiyat tutkunu bir mimarlık öğrencisi olarak seyirci karşısına çıkacak. Kazım Koyuncu'nun hayat hikayesini konu alan ve çekimleri devam eden Kazım: Yarım Kalan, 1 Ocak'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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