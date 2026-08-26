Rakip Tanımıyor: Uzak Şehir, İspanya Reytinglerinde En Çok İzlenen Diziyi Geçti!
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Türkiye'de iki sezondur reytinglerin zirvesinden inmeyen Uzak Şehir, İspanya'da da çıtayı yükseltti. En Tierra Lejana adıyla yayınlanan dizinin 2. sezonunun ikinci bölümü ilk kez %14 share seviyesini aşarken, bölüm ortalama 887 bin kişi tarafından izlendi. Yayın sırasında dizi 1,8 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, Türkiye'deki başarısını İspanya'da da sürdürüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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