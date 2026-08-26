Rakip Tanımıyor: Uzak Şehir, İspanya Reytinglerinde En Çok İzlenen Diziyi Geçti!

İspanya'da En Tierra Lejana adıyla Antena 3 ekranlarında yayınlanan dizi, 2. sezonunun ikinci bölümüyle şimdiye kadarki en dikkat çekici sonuçlarından birine ulaştı. Uzak Şehir'in yayınlanan son bölümü İspanya'da %14 share elde etti. Diziyi ortalama 887 bin kişi izlerken yayın sırasında ulaşılan toplam izleyici sayısının 1,8 milyonu aştığı belirtildi. Dizinin 2. sezonunun ilk bölümü de güçlü bir başlangıç yapmıştı. Ancak ikinci bölümle beraber izlenme payının yükselmesi ve ilk kez %14 share seviyesinin aşılması dikkat çekti.

Reyting uzmanı Uzak Şehir'in İspanya performansını değerlendirirken bu oranın önemine dikkat çekti. Antena 3'ün prime time ortalamasının yaklaşık %13 bandında olduğunu belirten uzman, İspanya'da prime time kuşağında formatların ağırlıkta olduğunu ve yerli dizilerin sayısının oldukça azaldığını ifade etti. Ayrıca ülkenin en çok izlenen dizilerinden Sueños de Libertad'ın son iki ağustostaki ortalamalarının sırasıyla %13,9 ve %12,6 share olduğuna dikkat çekerek, Uzak Şehir'in %14 seviyesini korumasının önemli bir başarı olacağını belirtti.