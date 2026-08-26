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Rakip Tanımıyor: Uzak Şehir, İspanya Reytinglerinde En Çok İzlenen Diziyi Geçti!

Rakip Tanımıyor: Uzak Şehir, İspanya Reytinglerinde En Çok İzlenen Diziyi Geçti!

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.08.2026 - 12:19
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Türkiye'de iki sezondur reytinglerin zirvesinden inmeyen Uzak Şehir, İspanya'da da çıtayı yükseltti. En Tierra Lejana adıyla yayınlanan dizinin 2. sezonunun ikinci bölümü ilk kez %14 share seviyesini aşarken, bölüm ortalama 887 bin kişi tarafından izlendi. Yayın sırasında dizi 1,8 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, Türkiye'deki başarısını İspanya'da da sürdürüyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, Türkiye'deki başarısını İspanya'da da sürdürüyor.

İspanya'da En Tierra Lejana adıyla Antena 3 ekranlarında yayınlanan dizi, 2. sezonunun ikinci bölümüyle şimdiye kadarki en dikkat çekici sonuçlarından birine ulaştı. Uzak Şehir'in yayınlanan son bölümü İspanya'da %14 share elde etti. Diziyi ortalama 887 bin kişi izlerken yayın sırasında ulaşılan toplam izleyici sayısının 1,8 milyonu aştığı belirtildi. Dizinin 2. sezonunun ilk bölümü de güçlü bir başlangıç yapmıştı. Ancak ikinci bölümle beraber izlenme payının yükselmesi ve ilk kez %14 share seviyesinin aşılması dikkat çekti.

Reyting uzmanı Uzak Şehir'in İspanya performansını değerlendirirken bu oranın önemine dikkat çekti. Antena 3'ün prime time ortalamasının yaklaşık %13 bandında olduğunu belirten uzman, İspanya'da prime time kuşağında formatların ağırlıkta olduğunu ve yerli dizilerin sayısının oldukça azaldığını ifade etti. Ayrıca ülkenin en çok izlenen dizilerinden Sueños de Libertad'ın son iki ağustostaki ortalamalarının sırasıyla %13,9 ve %12,6 share olduğuna dikkat çekerek, Uzak Şehir'in %14 seviyesini korumasının önemli bir başarı olacağını belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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