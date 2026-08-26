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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Büyük Değişim: Kadroya Tam 9 Oyuncu Dahil Oldu

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Büyük Değişim: Kadroya Tam 9 Oyuncu Dahil Oldu

Mehmed: Fetihler Sultanı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.08.2026 - 10:23
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda seyirciyi büyük bir değişim bekliyor. Zaman atlaması yaşanacak dizinin oyuncu kadrosu önemli ölçüde yenilenirken tam 9 yeni oyuncunun hikayeye dahil olduğu açıklandı. Yeni isimlerin katıldığı ekip için çekimlerin başlayacağı tarih de belli oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in üç sezondur ekrana gelen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

TRT 1'in üç sezondur ekrana gelen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezonda yaşanacak zaman atlaması, dizinin hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosunda da büyük bir değişimi beraberinde getirecek. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed'e hayat verdiği dizinin kadrosuna yeni sezon öncesinde peş peşe oyuncular dahil oldu. Zaman atlamasının ardından hikayeye katılacak isimlerle beraber dizinin oyuncu kadrosu önemli ölçüde yenilendi.

4. sezon hazırlıklarını sürdüren Mehmed: Fetihler Sultanı'na tam 9 yeni oyuncu katıldı.

4. sezon hazırlıklarını sürdüren Mehmed: Fetihler Sultanı'na tam 9 yeni oyuncu katıldı.

Yeni sezonda Burcu Kirman, Rüzgar Aksoy, Deniz Barut, Hasan Denizyaran, Diyar Okuyucu, Kürşat Alnıaçık, Caner Topçu, Noyan Uzer ve Begüm Birgören seyirci karşısına çıkacak. Yeni oyuncuların katılımıyla beraber zaman atlaması sonrasında dizide yeni karakterler ve hikayeler de izleyiciyle buluşacak. Hazırlık sürecinde sona yaklaşan Mehmed: Fetihler Sultanı ekibinin 29 Ağustos'ta sete çıkarak 4. sezon çekimlerine başlaması planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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