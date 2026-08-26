Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Büyük Değişim: Kadroya Tam 9 Oyuncu Dahil Oldu
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda seyirciyi büyük bir değişim bekliyor. Zaman atlaması yaşanacak dizinin oyuncu kadrosu önemli ölçüde yenilenirken tam 9 yeni oyuncunun hikayeye dahil olduğu açıklandı. Yeni isimlerin katıldığı ekip için çekimlerin başlayacağı tarih de belli oldu.
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TRT 1'in üç sezondur ekrana gelen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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4. sezon hazırlıklarını sürdüren Mehmed: Fetihler Sultanı'na tam 9 yeni oyuncu katıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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