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Sevdam Karadeniz'in Fragmanı Taşacak Bu Deniz'e Benzetildi

Sevdam Karadeniz'in Fragmanı Taşacak Bu Deniz'e Benzetildi

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.08.2026 - 18:04
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz'in yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımını izleyenlerin aklına Taşacak Bu Deniz'in ilk fragmanı geldi. İki Karadeniz dizisinin tanıtımları arasındaki benzerlik üzerine peş peşe paylaşımlar yapıldı.

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NOW'ın yeni sezonda ekrana getireceği Sevdam Karadeniz dizisinden merakla beklenen yeni fragman yayınlandı.

NOW'ın yeni sezonda ekrana getireceği Sevdam Karadeniz dizisinden merakla beklenen yeni fragman yayınlandı.

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'yi başrollerde buluşturan Sevdam Karadeniz'in tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada dikkat çeken bir benzetme gündeme geldi. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkacak Sevdam Karadeniz'in yeni fragmanı, geçtiğimiz sezon TRT 1'de yayın hayatına başlayan ve reytinglerde dikkat çeken Taşacak Bu Deniz'in ilk tanıtımına benzetildi. Taşacak Bu Deniz'in yayınlanan ilk tanıtım fragmanında Esme, Adil'e yakalanmamak için kaçıyordu. Fragmanın ardından sosyal medyada iki dizinin tanıtımlarını karşılaştıran çok sayıda paylaşım yapıldı.

İşte Sevdam Karadeniz'in Taşacak Bu Deniz'e benzetilen fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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