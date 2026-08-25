Sevdam Karadeniz'in Fragmanı Taşacak Bu Deniz'e Benzetildi
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz'in yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımını izleyenlerin aklına Taşacak Bu Deniz'in ilk fragmanı geldi. İki Karadeniz dizisinin tanıtımları arasındaki benzerlik üzerine peş peşe paylaşımlar yapıldı.
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NOW'ın yeni sezonda ekrana getireceği Sevdam Karadeniz dizisinden merakla beklenen yeni fragman yayınlandı.
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İşte Sevdam Karadeniz'in Taşacak Bu Deniz'e benzetilen fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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