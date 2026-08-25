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Zaman Atlaması Sonrası Kadro Değişiyor! Mehmed: Fetihler Sultanı'na Bir Oyuncu Daha Katıldı

Zaman Atlaması Sonrası Kadro Değişiyor! Mehmed: Fetihler Sultanı'na Bir Oyuncu Daha Katıldı

Mehmed: Fetihler Sultanı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.08.2026 - 17:02
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda yaşanacak zaman atlamasıyla oyuncu kadrosu da genişliyor. Yeni sezon okuma provası için bir araya gelen ekibe son olarak Şehzade Mustafa'yı canlandırmak için genç oyuncu katıldı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Yeni sezon için düzenlenen okuma provasında ekip bir araya gelirken, zaman atlaması sonrası hikayeye katılacak yeni bir oyuncu daha belli oldu. Serkan Çayoğlu ve Begüm Birgören'in başrollerini paylaştığı Miray Yapım imzalı dizinin kadrosuna Özgü Delikanlı dahil oldu.

Genç oyuncu Özgü Delikanlı, Şehzade Mustafa karakteriyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde!

Genç oyuncu Özgü Delikanlı, Şehzade Mustafa karakteriyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu, Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda Şehzade Mustafa karakterine hayat verecek. Böylece zaman atlamasının ardından hikayeye dahil olacak yeni karakterlerden biri daha ortaya çıkmış oldu. Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım'ın yönettiği dizinin yeni sezon öncesinde afiş çekimi de gerçekleştirilecek. Ekibin hazırlıkların tamamlanmasının ardından 29 Ağustos'ta sete çıkması planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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