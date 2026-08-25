Zaman Atlaması Sonrası Kadro Değişiyor! Mehmed: Fetihler Sultanı'na Bir Oyuncu Daha Katıldı
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda yaşanacak zaman atlamasıyla oyuncu kadrosu da genişliyor. Yeni sezon okuma provası için bir araya gelen ekibe son olarak Şehzade Mustafa'yı canlandırmak için genç oyuncu katıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
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Genç oyuncu Özgü Delikanlı, Şehzade Mustafa karakteriyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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