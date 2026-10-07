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En İyi Yağmurluk Markaları - 2026

En İyi Yağmurluk Markaları - 2026

Yağmur
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 07:01
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Havalar serinleyip ilk sağanaklar başlayınca yağmurluk alışverişi de gündeme geliyor, ama çoğumuz seçim yaparken rengine ve fiyatına bakıp geçiyoruz. Oysa bir yağmurluğun işini yapıp yapmayacağını etiketteki birkaç değer belirliyor: Su geçirmezlik, nefes alabilirlik ve dikişlerin bantlı olup olmadığı. Şehirde işe giderken giyilecek hafif bir modelle Karadeniz yaylalarında günlerce yürüyecek birinin ihtiyacı da birbirinden çok farklı. Etiketteki teknik terimlerin ne anlama geldiğinden The North Face, Columbia ve Decathlon'un öne çıkan modellerine, 2026 fiyatlarından bakım tüyolarına kadar yağmurluk alırken bilmeniz gerekenleri bu rehberde topladık.

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Yağmurluk Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Yağmurluk Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Bir yağmurluğun ne kadar iyi olduğunu anlamak için üç şeye bakmak yetiyor: Kumaşın suya ne kadar dayandığı, içeride biriken teri dışarı atıp atamadığı ve dikiş yerlerinin nasıl kapatıldığı. Bu üç özellik arasındaki denge, yağmurluğun hangi havada ve ne kadar hareketli bir günde işinize yarayacağını belirliyor.

Su Geçirmezlik Değerleri Ne Anlama Gelir? 5.000 mm ve 20.000 mm Farkı

Etiketlerde gördüğünüz '5.000 mm' ya da '20.000 mm' gibi değerler, hidrostatik basınç testi denen bir laboratuvar ölçümünden geliyor. Kumaşın üzerine dikey bir tüp yerleştiriliyor ve tüpteki su seviyesi yavaş yavaş yükseltiliyor. Kumaş suyu sızdırmaya başladığı anda su sütununun yüksekliği milimetre cinsinden kaydediliyor. Yani 5.000 mm değerine sahip bir kumaş, 5 metrelik bir su sütununun basıncına dayanabiliyor.

Ancak laboratuvardaki bu durgun ölçüm, rüzgarlı ve hareketli gerçek hayata birebir yansımıyor. Değerleri kabaca şöyle okuyabilirsiniz:

  • 5.000 mm: Neme karşı temel bir koruma sağlıyor. Hafif çiseleyen yağmurda ya da kuru, toz kar altında kısa süreli kullanım için yeterli.

  • 10.000-15.000 mm: Piyasanın orta-üst standardı. Çoğu yağmur ve kar yağışında içeriyi kuru tutuyor. Yine de uzun süren şiddetli sağanakta ya da kumaşa dışarıdan baskı uygulandığında su almaya başlayabiliyor.

  • 20.000 mm ve üzeri: En üst koruma sınıfı. Neredeyse tüm zorlu hava koşullarında suyu dışarıda tutuyor.

Bu farkın asıl önemi, rüzgarın yağmur damlalarına kazandırdığı hızda ve kumaşın belirli noktalarına binen baskıda ortaya çıkıyor. Bolu Yedigöller'de ya da Rize Ayder Yaylası'nda birkaç günlük bir yürüyüşe çıktığınızı düşünün. Sırtınızdaki 20 kiloluk kamp çantasının askıları, yağmurluğun omuzlarına saatlerce baskı yapıyor. Düşük değerli bir kumaş tam bu noktalardan su almaya başlarken, 20.000 mm ve üzerindeki kumaşlar bu baskı altında bile içeriyi kuru tutabiliyor.

Nefes Alabilirlik Değeri Konforu Nasıl Etkiler?

Su geçirmezlik dışarıdan gelen suyu durduruyor; nefes alabilirlik ise içeride biriken nemi yönetiyor. Vücudumuz hiç hareket etmezken bile sürekli buhar halinde nem kaybediyor, tempo arttıkça da terlemeye başlıyor. Yağmurluk bu buharı dışarı atamazsa nem soğuk kumaşa çarpıp yoğunlaşıyor ve suya dönüşüyor. Sonuçta yağmurdan değil, kendi terinizden sırılsıklam oluyorsunuz.

Bu sistem, içerideki sıcak ve nemli havanın daha soğuk ve kuru olan dışarıya doğru hareket etme eğilimiyle çalışıyor. ePTFE ya da gelişmiş poliüretan gibi modern membranlarda milyarlarca mikroskobik gözenek bulunuyor. Bu gözenekler bir yağmur damlasından binlerce kat küçük, ama tek bir su buharı molekülünden yüzlerce kat büyük. Böylece yağmur içeri giremiyor, buhar ise dışarı çıkabiliyor.

Nefes alabilirlik, 24 saatte bir metrekare kumaştan geçen buhar miktarını gösteren g/m²/24s (MVTR) ya da kumaşın buhara gösterdiği direnci ölçen RET değeriyle ifade ediliyor. Şehirde tempolu olmayan günlük kullanım için 10.000 g/m²/24s yeterli bir konfor sağlıyor. Ama yağmurluğu Erzurum Palandöken'in 12 kilometreye varan pistlerinde kayak yaparken dış katman olarak giyecekseniz, yoğun eforu kaldırabilmesi için en az 20.000 g/m²/24s değerine ihtiyaç var. Aksi halde eksi 15 dereceyi bulabilen Sarıkamış soğuğunda içeride biriken ter hızla soğuyor ve üşüme, hatta hipotermi riskini artırıyor.

Dikiş Bantlı Yağmurluk Neden Tercih Edilmeli?

Kumaş ne kadar gelişmiş olursa olsun, bir yağmurluğun en zayıf noktası dikiş yerleri. Dikiş makinesinin iğnesi her batışta kumaşta küçük bir delik açıyor. Yağmur suyu da kılcallık etkisiyle dikiş ipliklerini bir yol gibi takip ederek ceketin içine sızabiliyor.

Bunun önüne geçmek için dikiş bantlama yöntemi kullanılıyor: Ceketin iç yüzeyindeki dikiş hatları boyunca poliüretan bazlı özel şeritler, yüksek ısı ve basınçla kumaşa eritilerek yapıştırılıyor. Böylece iğne delikleri tamamen kapanıyor.

Piyasadaki yağmurluklar bu açıdan ikiye ayrılıyor. 'Kritik dikişleri bantlı' modellerde yalnızca omuz, ense ve göğüs gibi yağmurun doğrudan çarptığı bölgeler bantlanıyor; bunlar daha çok bütçe dostu şehir modelleri. Rüzgarın yağmuru yatay açıyla koltuk altlarına ve yan panellere savurduğu doğa yürüyüşlerinde ise 'tamamen dikiş bantlı' bir model şart. Dikişleri hiç bantlanmamış bir ceket ise teknik olarak yağmurluk sayılmıyor, su itici bir rüzgarlık olarak değerlendiriliyor.

En İyi Yağmurluk Modelleri: Kullanım Amacına Göre - 2026

En İyi Yağmurluk Modelleri: Kullanım Amacına Göre - 2026

Zirve tırmanışı için tasarlanmış ağır ve sert bir ceket, metroya yetişmeye çalışırken sadece hantal gelir. Tersi de geçerli: Şehir için üretilmiş ince bir yağmurluk dağda birkaç saat içinde pes edebiliyor. Bu yüzden yağmurluk alırken ilk soru 'en iyisi hangisi' değil, 'nerede giyeceğim' olmalı.

Şehir İçi Günlük Kullanım İçin En İyi Yağmurluklar

İşe gidip gelmek, metroya binmek, kısa yürüyüşler yapmak... Şehirdeki günlük rutin sert rüzgarlar ya da ağır çanta sürtünmesi içermediği için kalın ve sert kumaşlara gerek yok. Bu kategoride öne çıkan şey; yumuşak dökümlü, hafif ve yürürken hışırtı yapmayan kumaşlar.

The North Face'in M Quest (erkek), W Quest (kadın) ve W Antora Rain Parka modelleri, klasik kesimleri ve mat kumaşlarıyla bu alanda en çok tercih edilenler arasında. Antora, parka görünümü sayesinde ofis kıyafetlerinin üzerine de rahatlıkla giyilebiliyor. Columbia'nın Watertight II serisi ise sade tasarımı ve ofis çantasına kolayca sığan hafif yapısıyla beyaz yakalıların sık tercih ettiği modellerden. Daha uygun bütçeli bir seçenek arayanlar için Decathlon'un MH100 (2.950 TL) ve Raincut (1.809 TL) modelleri, şehirde ihtiyaç duyulan korumayı erişilebilir bir fiyata sunuyor.

Doğa Yürüyüşü İçin En İyi Teknik Yağmurluk Modelleri

Trekking ve dağcılık, bir yağmurluğun dayanıklılığının en çok sınandığı alanlar. Kastamonu'daki Ilgaz Dağları'nda ya da Bolu Kartalkaya'nın çam ormanları arasındaki rotalarda dalların sürtünmesi ve ağır sırt çantalarının aşındırıcı etkisi, zayıf kumaşları kısa sürede yıpratabiliyor. Bu yüzden doğada güçlendirilmiş omuz ve dirsek panelleri, su geçirmez fermuarlar ve teri dışarı atmak için koltuk altı havalandırma fermuarları olan teknik ceketler tercih edilmeli.

  • The North Face M66 Utility Rain Jacket (9.199 TL): Kullanışlı dış cepleri, araziye uygun kesimi ve yırtılmaya dayanıklı dokumasıyla öne çıkıyor.

  • Columbia Hikebound II: Erkek ve kadın versiyonları bulunan model, gelişmiş dikiş yalıtımı sayesinde uzun süren şiddetli yağışlarda bile içeriyi kuru tutuyor.

  • Columbia OutDry Reign No Shine (11.999 TL): Su geçirmez membranı içte değil, ceketin en dış katmanında taşıyor. Bu sayede dış kumaşın suyu emip ağırlaşması sorunu ortadan kalkıyor. Mat dış yüzeyi ve koltuk altı havalandırmasıyla uzun yürüyüşlere uygun.

  • Decathlon MH500 (5.490 TL): Üç katmanlı yapısı ve geniş havalandırma fermuarlarıyla, neredeyse iki katı fiyatına satılan global modellerle yarışabilen bir fiyat-performans seçeneği.

Bisiklet ve Motosiklet İçin En Uygun Yağmurluklar

Bisiklette ve motosiklette işin içine hız girdiği için kurallar değişiyor. Saatte 50-100 kilometre hızla giderken yağmur damlaları kumaşa çok daha sert çarpıyor ve su geçirmezliği sınırına kadar zorluyor.

Bu kullanımda yağmurluğun bol olmaması çok önemli. Rüzgarda dalgalanan kumaş paraşüt gibi davranıp sürücüyü yavaşlatıyor ve yoruyor. Sürüş pozisyonuna göre önceden şekillendirilmiş kol kesimleri ve arkası uzun tasarlanan etekler ise öne eğik otururken arka tekerlekten sıçrayan suyu engelliyor.

Decathlon'un aslında arazi koşusu için ürettiği Kiprun Run 500 ve Run 900 modelleri (3.790-5.099 TL), vücudu saran esnek yapıları, hafiflikleri ve sırttaki lazer kesim havalandırma delikleriyle yol ve gravel bisikleti kullananlar arasında da sık tercih ediliyor. Motosiklet kullananlar için ise Columbia'nın OutDry serisi gibi membranı dışta olan sert kabuklu ceketler, yüksek hızda yağmur altında kalınca bile su çekip ağırlaşmadıkları için avantaj sağlıyor.

Çocuklar İçin En İyi Yağmurluk Seçenekleri

Çocuk yağmurluğu almak, ebeveynler için ayrı bir hesap gerektiriyor. Çocuklar hızla büyüdüğü için pahalı bir teknik ceket tek sezonda küçük gelebiliyor. Öte yandan çamurda oynayan, okul bahçesinde koşan ve sırt çantası taşıyan çocukların da en az yetişkinler kadar rüzgar ve yağmur korumasına ihtiyacı var.

  • Decathlon Yelkenli 100 çocuk rüzgarlık yağmurluk (1.690 TL): Canlı renkleri ve görünürlüğü artıran fosforlu detaylarıyla hafif yağışlı bahar günleri için uygun.

  • Decathlon Çocuk Outdoor Yağmurluk MH500 (1.990 TL): 7-15 yaş için tasarlanan model, bantlı dikişleri ve aşınmaya dayanıklı kumaşıyla okul günleri ve doğa yürüyüşleri için fiyatının üzerinde bir performans sunuyor.

  • Columbia 10-12 yaş çocuk yağmurlukları (6.849 TL): Daha uzun ömürlü bir seçenek arayan aileler için. Reglan kol kesimi ve ayarlanabilir etek boyu sayesinde çocuğun büyümesine bir süre uyum sağlayabiliyor.

En İyi Yağmurluk Markaları: Yerli ve Global Seçenekler - 2026

En İyi Yağmurluk Markaları: Yerli ve Global Seçenekler - 2026

Türkiye'de yağmurluk pazarı kabaca ikiye ayrılıyor: Kendi membran teknolojilerini geliştiren büyük global outdoor markaları ve geniş mağaza ağı ile uygun fiyatlarıyla öne çıkan perakende markaları. Hangisinin size uygun olduğu, yağmurluğu ne sıklıkla ve hangi koşullarda kullanacağınıza bağlı.

Teknik Yağmurlukta Öne Çıkan Global Outdoor Markaları

The North Face: Markanın DryVent ve Futurelight membranları, nano ölçekteki liflerle nefes alabilirliği artırmayı hedefliyor. W Quest, M Quest ve M66 Utility serileri hem doğada hem de şehirde sık görülen modeller arasında.

Columbia: Markanın en büyük avantajı kendi geliştirdiği Omni-Tech ve OutDry teknolojileri. Watertight II ve Hikebound II gibi modellerde kullanılan Omni-Tech, 2.5 ve 3 katmanlı yapılarla fiyat ile performansı dengeliyor. OutDry Extreme ise alışılmış üretim yönteminin tersine su geçirmez tabakayı ceketin en dışına yerleştiriyor. Bu sayede ceket uzun süren yağmurlarda bile su çekip ağırlaşmıyor.

Bu markaların teknik ceketleri kış sporlarında da dış katman olarak tercih ediliyor. Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden Erciyes'te ya da Sarıkamış'ın sarıçam ormanları arasındaki pistlerde, birçok kayakçı kalın kayak montu yerine nefes alabilen bir yağmurluğu termal içliklerle birlikte giyiyor. Bu kullanımda kapüşonun kaskın üzerinden rahatça geçecek kadar geniş ve ayarlanabilir olması, yakanın da kayak gözlüğünün çerçevesiyle arada boşluk bırakmadan birleşmesi önemli. The North Face ve Columbia'nın geniş ayarlanabilir kapüşonları, Anon Rodan gibi kasklarla ve Smith 4D MAG gibi geniş görüş açılı kayak gözlükleriyle birlikte rahatça kullanılabiliyor.

Uygun Fiyatlı Yağmurluk Sunan Yerli Giyim Markaları

Türkiye'de uygun fiyatlı ve işini gören yağmurluk denince akla ilk gelen isim Decathlon. Fransız kökenli olsa da Türkiye'deki yaygın mağaza ağı ve fiyat politikasıyla neredeyse yerli bir marka gibi benimsenmiş durumda. Enflasyonun alışverişleri daha hesaplı hale getirdiği 2026'da, markanın Nature Hiking (NH) ve Mountain Hiking (MH) serileri pazarda geniş bir pay tutuyor. Örneğin 2.090 TL'lik NH500 günlük şehir kullanımı için yeterli donanımı sunarken, Solognac serisi avcı yağmurlukları (2.950-6.875 TL) kamuflaj desenleri ve yüksek yırtılma direnciyle doğa gözlemcilerine ve avcılara hitap ediyor.

LC Waikiki, DeFacto ve Koton gibi yerli hazır giyim markalarının mağazalarında da şehir içi kullanıma yönelik uygun fiyatlı yağmurluk ve rüzgarlıklar bulmak mümkün. Bu ürünlerin etiketinde su geçirmezlik değeri ya da dikiş bandı bilgisi yer almıyorsa, onları hafif yağmur ve kısa yürüyüşler için düşünmek daha doğru olur.

Katlanabilir ve Çantada Taşınabilir Yağmurluk Modelleri

Katlanabilir yağmurluklar seyahat edenlerin, hafif ekipmanla kamp yapanların ve şehirde bisiklet kullananların en büyük yardımcısı. Bu ceketler genellikle astarsız, 2.5 katmanlı ultra hafif kumaşlardan üretiliyor ve kendi ceplerinin içine katlanarak bir elma büyüklüğüne kadar küçülebiliyor.

Decathlon'un Raincut serisi (1.550-1.809 TL), yarım ve tam fermuarlı seçenekleriyle bu kategorinin en bilinen 'acil durum yağmurluğu'. Arabanın torpidosunda ya da çantanın yan filesinde varlığı neredeyse hissedilmiyor. Columbia tarafında ise Trailborne 2.5L Erkek Yağmurluk (indirimli fiyatı 7.199 TL) ve kendi cebine katlanabilen Watertight II, teknik performanstan ödün vermeden hafif ve kolay taşınabilir premium seçenekler sunuyor.

Yağmurluk Markaları: Kullanıcı Yorumları

Yağmurluk Markaları: Kullanıcı Yorumları

Laboratuvar testleri bir yağmurluğun kağıt üzerindeki performansını anlatıyor; yağmurda nasıl davrandığını ise en iyi kullananlar biliyor. E-ticaret sitelerindeki yorumlara bakıldığında, kullanıcıların algısıyla kumaşın gerçekte nasıl çalıştığı arasında zaman zaman ciddi farklar olduğu görülüyor.

Kullanıcılar Yağmurlukları Ne Kadar Nefes Alır Buluyor?

Nefes alabilirlik, yorumlarda en çok yanlış anlaşılan konu. Dik yokuşlu bir doğa yürüyüşünde terleyip ceketin içinde ıslaklık hisseden pek çok kullanıcı, ürüne 'su geçirdi' diyerek düşük puan veriyor. Oysa çoğu zaman sorun su sızması değil; ter miktarı kumaşın buharı dışarı atma hızını aştığı için içeride oluşan yoğuşma.

Aynı ürün hakkında birbirine zıt yorumların çıkmasının sebebi de bu. Durakta otobüs bekleyen bir kullanıcı Decathlon Yelkenli 100'ün (1.890 TL) nefes alabilirliğinden memnun kalırken, aynı ceketle bisiklete binen bir başkası içeride sauna etkisi oluştuğunu söylüyor. Aradaki fark, ceketin dinlenirken mi yoksa yoğun efor sırasında mı giyildiği.

Yorumlarda nefes alabilirlik konusunda en yüksek memnuniyeti alan modeller ise, kumaş kalitesinden bağımsız olarak, koltuk altında geniş havalandırma fermuarları bulunan Decathlon MH500 ve Columbia Hikebound II gibi ceketler. Fermuar açılınca içerideki nemli hava doğrudan dışarı çıktığı için konfor belirgin şekilde artıyor.

Yorumlarda Öne Çıkan Kapüşon ve Kesim Tercihleri Neler?

Kullanıcılara göre bir yağmurluğun ne kadar rahat olduğunu belirleyen en önemli parçalardan biri kapüşon. Şehirde kullananlar, başı çevirince görüşü kapatan, ense ve şakaklarda ayar kordonu olmayan sabit kapüşonlardan sık sık şikayet ediyor. İyi tasarlanmış, birkaç noktadan ayarlanabilen bir kapüşon başla birlikte dönebilmeli.

Daha teknik yorumlarda ise en çok aranan özellik kaskla uyum. Kışın Uludağ'da ya da Kartepe'de snowboard yaparken yağmurluğu dış katman olarak giyenler, kapüşonun Anon Windham WaveCel gibi kaskların ya da çocuklar için üretilen Anon Burner'ın üzerinden rahatça geçmesini istiyor. Kapüşon siperliğinin, Smith I/O MAG ya da Anon Sync gibi numaralı gözlüğün üzerine takılabilen kayak gözlükleriyle arada boşluk bırakmadan birleşmesi de yorumlarda The North Face ve Columbia'yı öne çıkaran detaylardan.

Kesim konusunda kullanıcıların tercihi net: Dar kesim yağmurluklar yerine, altına polar ya da ince bir şişme mont giyilebilen normal kesimli modeller (örneğin The North Face Quest) hem daha kullanışlı hem de daha uzun ömürlü bulunuyor.

Şehirde Günlük Kullananlar Hangi Modelleri Öneriyor?

Şehirde yağmurluk kullananların beklentisi belli: Şık görünmesi, hafif olması ve nötr renklerde olması. Yorumlara göre parlak, neon renkli ve bol reflektörlü ceketler şehirde 'şantiyeden çıkmış' gibi bir görüntü yarattığı için pek tercih edilmiyor. Kullanıcılar, takım elbisenin ya da ofis kıyafetlerinin üzerinde sırıtmadığı için The North Face Antora ve Columbia Watertight II modellerini adeta bir 'şehir üniforması' olarak öneriyor. Özellikle Watertight II'nin mat dokusu ve hışırtı yapmayan kumaşı, toplantıdan toplantıya koşan çalışanların sevdiği özellikler arasında.

Yağmurluk Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Yağmurluk Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Petrol bazlı hammaddelerin pahalanması, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enflasyon, 2026'da yağmurluk fiyatlarını belirgin bütçe aralıklarına ayırdı. Bugün bin liranın altında da on binlerce liraya da yağmurluk bulmak mümkün. Hangi bütçeyle neler alabileceğiniz kabaca şöyle (fiyatlar satış kanalına ve kampanyalara göre değişebiliyor):

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1.000 TL Altında En İyi Yağmurluk Modelleri

2026 itibarıyla 1.000 TL'nin altında nefes alabilen, dikişleri bantlı teknik bir yağmurluk bulmak artık neredeyse imkansız. Bu bütçedeki ürünler çoğunlukla PVC ya da poliüretan kaplı pançolar. Suyu tamamen dışarıda tutuyorlar ama hiç nefes almıyorlar; bir bakıma çöp poşetiyle aynı bariyeri sağlıyorlar. Stadyumda maç izlemek ya da kısa süreli acil durumlar dışında, vücudu terletip bunalttıkları için düzenli kullanıma uygun değiller.

1.000-4.000 TL Arasında En İyi Yağmurluklar

Bu aralık, doğa yürüyüşüne yeni başlayanlar ve fiyat-performans arayan şehir kullanıcıları için en mantıklı bölge. Bu bandın açık ara en güçlü markası ise Decathlon.

  • Raincut kadın (1.550 TL) ve Raincut 1/2 fermuarlı erkek (1.809 TL): Temel yağmur koruması ve rüzgar kesme özelliği için.

  • Kiprun Run 100 (1.590 TL) ve Run 500 (3.790 TL): Koşucular ve bisiklet kullananlar için sınıfının en hafif ve en iyi havalandırılan seçenekleri.

  • Yelkenli 100 (1.890 TL): Daha dayanıklı yapısıyla su sporları ve rüzgarlı sahil şeritleri için.

  • NH500 (2.090 TL): Günlük şehir kullanımı için.

  • MH100 ve Solognac 500 Avcı (2.950 TL): Dağlık araziler ve patikalar için.

4.000 TL Üzeri Premium Teknik Yağmurluk Seçenekleri

4.000 TL'yi aştığınızda artık bir giysiden çok gelişmiş bir ekipman satın almaya başlıyorsunuz. Gore-Tex, DryVent ve OutDry gibi özel membranlar, su geçirmez fermuarlar ve 3 katmanlı lamine kumaşlar bu segmentte standart hale geliyor.

Tablodaki modellerden şehir için The North Face W Quest ve Antora ile Columbia Watertight II, zorlu doğa koşulları için Columbia Hikebound II ve The North Face M66 Utility öne çıkıyor. Membranı ceketin dışına taşıyan Columbia OutDry Reign No Shine ise uzun süren yağmurlarda bile su çekmeyen dış yüzeyiyle ayrışıyor. Aynı teknolojiyi kullanan Whistler Peak Shell, markanın üst serisi Titanium koleksiyonunda yer alıyor. Omuz ve kalçalardaki takviyeleri ve koltuk altı havalandırmalarıyla ağır sırt çantasıyla yapılan uzun dağ turları için tasarlanan model, fiyat olarak da bu listenin en üst sıralarında.

Teknik özellikleri en üst seviyeye taşımak ciddi bir bütçe gerektirse de 5.490 TL'lik Decathlon MH500, 3 katmanlı yapıyı erişilebilir kılmasıyla bu segmentin en güçlü fiyat-performans ürünü olarak öne çıkıyor.

SSS: Yağmurluk Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Yağmurluk Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Yağmurluk Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

'En iyi' yağmurluk; nerede, ne sıklıkla ve ne kadar hareketli kullandığınıza ve bütçenize göre değişiyor. Yine de teknoloji ve fiyat birlikte düşünüldüğünde iki farklı kulvarda iki isim öne çıkıyor:

Teknoloji için: Columbia (OutDry Extreme). Bütçe kısıtınız yoksa, günlerce yağmur altında yürüyorsanız ve dış kumaşın su çekip ağırlaşmasından şikayetçiyseniz, membranı ceketin en dışına taşıyan bu sistem dış yüzeyin su emmesine izin vermiyor.

Fiyat-performans için: Decathlon (MH500 serisi). 4.000-6.000 TL bandında tamamen bantlı dikişleri, 3 katmanlı dayanıklı yapıyı, ayarlanabilir kapüşonu ve koltuk altı havalandırma fermuarlarını bir arada isteyenler için 2026'nın en mantıklı tercihi.

Yağmurluk Makinede Yıkanır mı?

Teknik bir yağmurluk makinede yıkanabiliyor; hatta nefes alabilirliğini korumak için düzenli olarak yıkanması gerekiyor. Kumaşta biriken çamur, is, terden kalan tuz ve vücut yağı, membranın mikroskobik gözeneklerini tıkıyor. Gözenekleri tıkanan ceket teri dışarı atamıyor ve sizi içeriden ıslatmaya başlıyor. Yıkarken ise şu kurallara dikkat etmek gerekiyor:

  • Toz deterjan kullanmayın: Standart market deterjanları, özellikle toz olanlar, parfüm ve optik beyazlatıcı içerdiği için kumaşın dış yüzeyindeki su itici kaplamayı (DWR) bozuyor.

  • Düşük ısı ve devir seçin: Yıkama 30 derecede, hassas programda ve en fazla 400-600 devirde yapılmalı. Deterjan olarak Nikwax Tech Wash, Grangers ya da markanın önerdiği teknik sıvı sabunlar tercih edilmeli.

  • Yumuşatıcıdan uzak durun: En büyük hata yumuşatıcı kullanmak. Yumuşatıcılar kumaş liflerini suyu çeken bir tabakayla kaplıyor. Yumuşatıcıyla yıkanan bir yağmurluk, yağmuru itmek yerine sünger gibi içine çekmeye başlıyor.

Su Geçirmezlik Özelliği Nasıl Yenilenir?

Yeni aldığınız bir yağmurluğun üzerine dökülen suyun boncuk boncuk olup kayması, DWR (Durable Water Repellent) adı verilen su itici kaplamadan kaynaklanıyor. Kumaşın en dış liflerine uygulanan bu ince kaplama florokarbon (C6) ya da florsuz (C0) bazlı olabiliyor ve ömrü sonsuz değil. Yağmur damlalarının çarpması, dalların sürtünmesi, çanta askılarının aşındırması ve zaman, bu kaplamayı yavaş yavaş yıpratıyor.

Kaplama aşındığında su membrandan içeri geçmese bile dış kumaş suyu emip koyulaşıyor ve yüzeyde ince bir su tabakası oluşuyor. Bu tabaka da ter buharının dışarı çıkmasını engelliyor. Neyse ki su iticiliği evde iki adımda yenilemek mümkün:

  • Uygulama: Ceketi teknik deterjanla yıkadıktan sonra, kumaş henüz ıslakken üzerine sprey formundaki bir DWR yenileyiciyi (örneğin Tx.Direct Sprey) eşit şekilde sıkın. Alternatif olarak, makinenin yumuşatıcı gözüne yıkamayla uygulanan (wash-in) bir DWR sıvısı koyup ceketi bir kez daha durulama programında çalıştırabilirsiniz.

  • Isıyla sabitleme: DWR moleküllerinin liflerin etrafında yeniden düzgün şekilde dizilmesi için ısıya ihtiyaç var. Ceketin bakım etiketi izin veriyorsa kurutma makinesinde düşük-orta ısıda 20 dakika kurutun. Kurutma makineniz yoksa ceketin üzerine temiz bir pamuklu havlu serip ütüyü buharsız ve düşük ısı (sentetik) ayarında üzerinde nazikçe gezdirin. Bu ısı kaplamayı yeniden aktif hale getiriyor ve yağmurluğunuz ilk günkü gibi suyu boncuklandırmaya başlıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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