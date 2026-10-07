En İyi Yağmurluk Markaları - 2026

Bir yağmurluğun ne kadar iyi olduğunu anlamak için üç şeye bakmak yetiyor: Kumaşın suya ne kadar dayandığı, içeride biriken teri dışarı atıp atamadığı ve dikiş yerlerinin nasıl kapatıldığı. Bu üç özellik arasındaki denge, yağmurluğun hangi havada ve ne kadar hareketli bir günde işinize yarayacağını belirliyor.

Su Geçirmezlik Değerleri Ne Anlama Gelir? 5.000 mm ve 20.000 mm Farkı

Etiketlerde gördüğünüz '5.000 mm' ya da '20.000 mm' gibi değerler, hidrostatik basınç testi denen bir laboratuvar ölçümünden geliyor. Kumaşın üzerine dikey bir tüp yerleştiriliyor ve tüpteki su seviyesi yavaş yavaş yükseltiliyor. Kumaş suyu sızdırmaya başladığı anda su sütununun yüksekliği milimetre cinsinden kaydediliyor. Yani 5.000 mm değerine sahip bir kumaş, 5 metrelik bir su sütununun basıncına dayanabiliyor.

Ancak laboratuvardaki bu durgun ölçüm, rüzgarlı ve hareketli gerçek hayata birebir yansımıyor. Değerleri kabaca şöyle okuyabilirsiniz:

5.000 mm: Neme karşı temel bir koruma sağlıyor. Hafif çiseleyen yağmurda ya da kuru, toz kar altında kısa süreli kullanım için yeterli.

10.000-15.000 mm: Piyasanın orta-üst standardı. Çoğu yağmur ve kar yağışında içeriyi kuru tutuyor. Yine de uzun süren şiddetli sağanakta ya da kumaşa dışarıdan baskı uygulandığında su almaya başlayabiliyor.

20.000 mm ve üzeri: En üst koruma sınıfı. Neredeyse tüm zorlu hava koşullarında suyu dışarıda tutuyor.

Bu farkın asıl önemi, rüzgarın yağmur damlalarına kazandırdığı hızda ve kumaşın belirli noktalarına binen baskıda ortaya çıkıyor. Bolu Yedigöller'de ya da Rize Ayder Yaylası'nda birkaç günlük bir yürüyüşe çıktığınızı düşünün. Sırtınızdaki 20 kiloluk kamp çantasının askıları, yağmurluğun omuzlarına saatlerce baskı yapıyor. Düşük değerli bir kumaş tam bu noktalardan su almaya başlarken, 20.000 mm ve üzerindeki kumaşlar bu baskı altında bile içeriyi kuru tutabiliyor.

Nefes Alabilirlik Değeri Konforu Nasıl Etkiler?

Su geçirmezlik dışarıdan gelen suyu durduruyor; nefes alabilirlik ise içeride biriken nemi yönetiyor. Vücudumuz hiç hareket etmezken bile sürekli buhar halinde nem kaybediyor, tempo arttıkça da terlemeye başlıyor. Yağmurluk bu buharı dışarı atamazsa nem soğuk kumaşa çarpıp yoğunlaşıyor ve suya dönüşüyor. Sonuçta yağmurdan değil, kendi terinizden sırılsıklam oluyorsunuz.

Bu sistem, içerideki sıcak ve nemli havanın daha soğuk ve kuru olan dışarıya doğru hareket etme eğilimiyle çalışıyor. ePTFE ya da gelişmiş poliüretan gibi modern membranlarda milyarlarca mikroskobik gözenek bulunuyor. Bu gözenekler bir yağmur damlasından binlerce kat küçük, ama tek bir su buharı molekülünden yüzlerce kat büyük. Böylece yağmur içeri giremiyor, buhar ise dışarı çıkabiliyor.

Nefes alabilirlik, 24 saatte bir metrekare kumaştan geçen buhar miktarını gösteren g/m²/24s (MVTR) ya da kumaşın buhara gösterdiği direnci ölçen RET değeriyle ifade ediliyor. Şehirde tempolu olmayan günlük kullanım için 10.000 g/m²/24s yeterli bir konfor sağlıyor. Ama yağmurluğu Erzurum Palandöken'in 12 kilometreye varan pistlerinde kayak yaparken dış katman olarak giyecekseniz, yoğun eforu kaldırabilmesi için en az 20.000 g/m²/24s değerine ihtiyaç var. Aksi halde eksi 15 dereceyi bulabilen Sarıkamış soğuğunda içeride biriken ter hızla soğuyor ve üşüme, hatta hipotermi riskini artırıyor.

Dikiş Bantlı Yağmurluk Neden Tercih Edilmeli?

Kumaş ne kadar gelişmiş olursa olsun, bir yağmurluğun en zayıf noktası dikiş yerleri. Dikiş makinesinin iğnesi her batışta kumaşta küçük bir delik açıyor. Yağmur suyu da kılcallık etkisiyle dikiş ipliklerini bir yol gibi takip ederek ceketin içine sızabiliyor.

Bunun önüne geçmek için dikiş bantlama yöntemi kullanılıyor: Ceketin iç yüzeyindeki dikiş hatları boyunca poliüretan bazlı özel şeritler, yüksek ısı ve basınçla kumaşa eritilerek yapıştırılıyor. Böylece iğne delikleri tamamen kapanıyor.

Piyasadaki yağmurluklar bu açıdan ikiye ayrılıyor. 'Kritik dikişleri bantlı' modellerde yalnızca omuz, ense ve göğüs gibi yağmurun doğrudan çarptığı bölgeler bantlanıyor; bunlar daha çok bütçe dostu şehir modelleri. Rüzgarın yağmuru yatay açıyla koltuk altlarına ve yan panellere savurduğu doğa yürüyüşlerinde ise 'tamamen dikiş bantlı' bir model şart. Dikişleri hiç bantlanmamış bir ceket ise teknik olarak yağmurluk sayılmıyor, su itici bir rüzgarlık olarak değerlendiriliyor.