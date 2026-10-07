En İyi Yağmurluk Markaları - 2026
Havalar serinleyip ilk sağanaklar başlayınca yağmurluk alışverişi de gündeme geliyor, ama çoğumuz seçim yaparken rengine ve fiyatına bakıp geçiyoruz. Oysa bir yağmurluğun işini yapıp yapmayacağını etiketteki birkaç değer belirliyor: Su geçirmezlik, nefes alabilirlik ve dikişlerin bantlı olup olmadığı. Şehirde işe giderken giyilecek hafif bir modelle Karadeniz yaylalarında günlerce yürüyecek birinin ihtiyacı da birbirinden çok farklı. Etiketteki teknik terimlerin ne anlama geldiğinden The North Face, Columbia ve Decathlon'un öne çıkan modellerine, 2026 fiyatlarından bakım tüyolarına kadar yağmurluk alırken bilmeniz gerekenleri bu rehberde topladık.
Yağmurluk Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026
En İyi Yağmurluk Modelleri: Kullanım Amacına Göre - 2026
En İyi Yağmurluk Markaları: Yerli ve Global Seçenekler - 2026
Yağmurluk Markaları: Kullanıcı Yorumları
Yağmurluk Fiyat-Performans Rehberi - 2026
1.000 TL Altında En İyi Yağmurluk Modelleri
2026 itibarıyla 1.000 TL'nin altında nefes alabilen, dikişleri bantlı teknik bir yağmurluk bulmak artık neredeyse imkansız. Bu bütçedeki ürünler çoğunlukla PVC ya da poliüretan kaplı pançolar. Suyu tamamen dışarıda tutuyorlar ama hiç nefes almıyorlar; bir bakıma çöp poşetiyle aynı bariyeri sağlıyorlar. Stadyumda maç izlemek ya da kısa süreli acil durumlar dışında, vücudu terletip bunalttıkları için düzenli kullanıma uygun değiller.
1.000-4.000 TL Arasında En İyi Yağmurluklar
Bu aralık, doğa yürüyüşüne yeni başlayanlar ve fiyat-performans arayan şehir kullanıcıları için en mantıklı bölge. Bu bandın açık ara en güçlü markası ise Decathlon.
Raincut kadın (1.550 TL) ve Raincut 1/2 fermuarlı erkek (1.809 TL): Temel yağmur koruması ve rüzgar kesme özelliği için.
Kiprun Run 100 (1.590 TL) ve Run 500 (3.790 TL): Koşucular ve bisiklet kullananlar için sınıfının en hafif ve en iyi havalandırılan seçenekleri.
Yelkenli 100 (1.890 TL): Daha dayanıklı yapısıyla su sporları ve rüzgarlı sahil şeritleri için.
NH500 (2.090 TL): Günlük şehir kullanımı için.
MH100 ve Solognac 500 Avcı (2.950 TL): Dağlık araziler ve patikalar için.
4.000 TL Üzeri Premium Teknik Yağmurluk Seçenekleri
4.000 TL'yi aştığınızda artık bir giysiden çok gelişmiş bir ekipman satın almaya başlıyorsunuz. Gore-Tex, DryVent ve OutDry gibi özel membranlar, su geçirmez fermuarlar ve 3 katmanlı lamine kumaşlar bu segmentte standart hale geliyor.
Tablodaki modellerden şehir için The North Face W Quest ve Antora ile Columbia Watertight II, zorlu doğa koşulları için Columbia Hikebound II ve The North Face M66 Utility öne çıkıyor. Membranı ceketin dışına taşıyan Columbia OutDry Reign No Shine ise uzun süren yağmurlarda bile su çekmeyen dış yüzeyiyle ayrışıyor. Aynı teknolojiyi kullanan Whistler Peak Shell, markanın üst serisi Titanium koleksiyonunda yer alıyor. Omuz ve kalçalardaki takviyeleri ve koltuk altı havalandırmalarıyla ağır sırt çantasıyla yapılan uzun dağ turları için tasarlanan model, fiyat olarak da bu listenin en üst sıralarında.
Teknik özellikleri en üst seviyeye taşımak ciddi bir bütçe gerektirse de 5.490 TL'lik Decathlon MH500, 3 katmanlı yapıyı erişilebilir kılmasıyla bu segmentin en güçlü fiyat-performans ürünü olarak öne çıkıyor.
SSS: Yağmurluk Markaları Hakkında Merak Edilenler
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