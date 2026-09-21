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Yaşam
En İyi Kışlık Mont Markaları

En İyi Kışlık Mont Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 12:13
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Kışlık mont alırken sıcak tutmasının yanı sıra hangi hava koşullarına daha uygun olduğuna da bakmak gerekiyor. Montun içindeki dolgu, yağmura ve kara karşı ne kadar koruma sağladığı, hatta nerede kullanacağınız bile seçim yaparken önemli. Kaz tüyü ve sentetik dolgu bu noktada farklı avantajlar sunuyor. Columbia, The North Face, Decathlon, YDS, Evolite, LC Waikiki, DeFacto, Mavi ve Koton gibi öne çıkan kışlık mont markalarını kullanım alanları ve özellikleriyle sizler için inceledik. Peki bütçeyi çok yükseltmeden hem sıcak tutan hem de kış şartlarına dayanabilecek bir mont bulmak mümkün mü? Dolgu türünden su geçirmezliğe, kullanım amacından bütçeye kadar kışlık mont seçerken bilmeniz gerekenleri bir araya getirdik.

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Kışlık Mont Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Kışlık Mont Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Kaz Tüyü ve Sentetik Dolgu Arasındaki Fark Nedir?

Kaz tüyü montlar hafif yapısına rağmen iyi bir ısı yalıtımı sağlar ve sıkıştırıldığında az yer kapladığı için seyahatlerde avantajlıdır. Özellikle kuru ve soğuk havalarda kullanışlıdır. Ancak seçim yaparken yalnızca dolgu türüne değil, kullanılan tüy miktarına da bakmak gerekir.

Sentetik dolgu ise yağmur ve ıslak kar gibi nemli koşullarda daha avantajlı. Islandığında sıcak tutma özelliğini daha iyi korur ve daha hızlı kurur. Günlük kullanımda iki dolgu türü de tercih edilebilir; hafiflik ve az yer kaplaması önemliyse kaz tüyü, yağışlı havalarda kullanım ön plandaysa sentetik dolgu daha uygun olabilir.

Su Geçirmezlik Değerleri Ne Anlama Gelir? 5.000 mm ve 20.000 mm Karşılaştırması

Montların teknik bilgilerinde yazan 5.000 mm, 10.000 mm ve 20.000 mm değerleri kumaşın su basıncına karşı direnci hakkında fikir veriyor. Rakam yükseldikçe kumaşın daha yüksek su basıncına dayanabildiği anlaşılıyor. Örneğin 5.000 mm değer, yapılan testte 5 metre yüksekliğindeki su sütununun oluşturduğu basınca karşılık geliyor.

Günlük şehir hayatında 5.000 mm seviyesindeki bir mont hafif ve orta yağışlarda yeterli olabilir. Fakat yalnızca etiketteki sayıya bakarak karar vermemek gerekiyor. Yağmurun içeri sızmasını engelleyen dikiş yapısı, fermuarların korunması, kapüşonun ne kadar iyi kapanabildiği ve bileklerden su girip girmediği de günlük kullanımda sonucu değiştiriyor.

Mont Bedeni Nasıl Seçilir? Kat Kat Giyim İçin Ölçü Önerisi

Kışlık montta rahat hareket etmek için doğrudan bir beden büyük almak aslında pek de doğru değil. Önce markanın beden tablosundaki göğüs, bel ve kol ölçülerini kendi ölçülerinizle karşılaştırmak daha doğru. Aynı beden numarası farklı markalarda veya farklı kalıplarda aynı şekilde durmayabilir.

Montu termal içlik, polar ya da kalın kazakla giyecekseniz beden seçimini bu katmanları hesaba katarak yapmak önemli. Kollarınızı öne uzattığınızda omuz kısmı gerilmemeli, fermuar kapandığında göğüste sıkışma olmamalı. Katmanlar nedeniyle hareket alanı daralıyorsa bir beden büyüğe çıkılabilir ancak montun gereğinden fazla bol olması da soğuk havanın içeri girmesine neden olabilir.

En İyi Kışlık Mont Markaları: Kullanım Amacına Göre - 2026

En İyi Kışlık Mont Markaları: Kullanım Amacına Göre - 2026

Şehir İçi Günlük Kullanım İçin En İyi Mont Modelleri

  • Quechua NH500: Şehirde kış aylarında kullanılabilecek, aynı zamanda belirli teknik özellikleri de bulunan modellerden. -10 °C kullanım hedefinin yanında 5.000 mm su geçirmezlik sunuyor. Uygun ve orta bütçe aralığında daha teknik bir mont isteyenler değerlendirebilir.

  • Mavi’nin Şişme Montları: Outdoor performansından çok şehir hayatına ve günlük giyime yönelik seçenekler sunuyor. Farklı kalıp ve tasarımlardaki şişme montları uygun ve orta bütçe grubunda görmek mümkün.

  • DeFacto’dan Su Geçirmez Montlar: Uygun bütçe grubunda su itici veya su geçirmez olarak tanımlanan çeşitli modeller bulunuyor. Bazı ürünlerde rüzgara karşı koruma ve sıcaklık özellikleri ayrıca belirtiliyor. Bu nedenle modelin ürün bilgilerini ayrıca okumakta fayda var.

  • Columbia Puffect III: Günlük tercih edilebilecek montlardan biraz daha fazlasını isteyenlerin bakabileceği modellerden. Şişme yapısı ve yalıtım özellikleriyle orta-üst bütçe grubunda değerlendirilebilir.

Kayak ve Outdoor İçin En İyi Teknik Mont Markaları

  • WEDZE 500: Kayak ve snowboard için hazırlanan teknik modeller arasında. 15.000 mm membranın yanında sentetik yalıtım ve vücut sıcaklığını ayarlamaya yardımcı olan havalandırma özellikleri de bulunuyor. Orta bütçede teknik bir kayak montu arayanlar bir şans verebilir.

  • Quechua MH500: İç ve dış katmanın birlikte ya da ayrı ayrı giyilebildiği 3’ü 1 arada yapıya sahip. -10 °C’ye kadar kullanım hedefi var. Hava değiştiğinde montun katmanlarını ayırabilmek özellikle yürüyüş ve seyahatlerde avantaj sağlayabilir.

  • Evolite Prone 3in1: Yerli outdoor markaları içinde katmanlı mont arayanların karşılaşabileceği modellerden. Çıkarılabilir iç ceketi sayesinde hava durumuna göre farklı şekillerde kullanılabiliyor. Orta ve üst bütçe grubunda diyebiliriz.

  • YDS XPRO 3-IN-1: Katmanlı tasarıma sahip yerli teknik montlardan biri. İç ve dış parçaların ayrı kullanılabilmesi özellikle gün içinde hava koşulları değişiyorsa işe yarayabilir. Orta bütçe grubundaki teknik seçenekler arasında.

  • Columbia Bugaboo III Fleece Interchange: Dış katman ile iç polar katmanı birleştiren 3’ü 1 arada modellerden. Şehirde giyilebilecek kadar kullanışlı olmakla birlikte kayak ve outdoor tarafına yönelik özellikleri de var. Daha yüksek bütçe ayırabilenlerin değerlendirebileceği seçeneklerden.

Aşırı Soğuk İçin En İyi Kaz Tüyü Mont Seçenekleri

  • The North Face Himalayan Kaz Tüyü Parka: Soğuk hava kullanımına yönelik, hacimli yapısıyla öne çıkan modellerden. 550 dolum gücünde kaz tüyü kullanılıyor. Yüksek bütçe grubunda yer alıyor.

  • Columbia Arctic Crest Down: Kaz tüyü dolguyu markanın ısı yönetimine yönelik teknolojileriyle bir araya getiriyor. Soğuk hava için üst bütçe grubunda değerlendirilebilecek modellerden.

  • Columbia Grand Trek III Down: Columbia’nın kaz tüyü mont seçeneklerinden biri. Markanın daha yüksek segmentteki bazı modellerine göre farklı bir bütçe aralığında alternatif oluşturuyor.

  • Forclaz MT500 -10 °C Kuş Tüyü Şişme Mont: Kuş tüyü dolgulu bir outdoor mont isteyen ancak premium markalara çıkmak istemeyenlerin bakabileceği modeller arasında. Hareket halinde -10 °C’ye kadar trekking kullanımı düşünülerek hazırlanmış.

  • YDS Snow Mont: Bu model kaz tüyü değil, sentetik dolgulu bir seçenek. YDS tarafından -20 °C kullanım etiketiyle sunuluyor. Çok soğuk hava için yerli teknik mont arayanların değerlendirebileceği modeller arasında.

Yağmurlu Havalar İçin En İyi Su Geçirmez Montlar

  • Quechua MH500 Yağmurluk: 20.000 mm su geçirmezlik değerine sahip 3 katmanlı bir yağmurluk. Özellikle yağışın yoğun olduğu yürüyüşlerde memnun edecek bir mont isteyenlere yönelik.

  • WEDZE 500: 15.000 mm membranı ve su sızdırmaz dikişleriyle kayak kullanımına göre hazırlanmış. Karla birlikte yağmur veya ıslak hava görülen bölgelerde günlük şehir montlarına kıyasla daha fazla koruma sunuyor.

  • The North Face Antora: Yağmurdan korunmak için tasarlanan seçeneklerden biri. Su ve rüzgar geçirmeyen DryVent kumaş kullanıyor. Şehir hayatıyla hafif outdoor kullanımını bir araya getirmek isteyenler değerlendirebilir.

  • Evolite Vertex: Elyaf dolgulu yapısıyla yağmurlu ve soğuk havalarda kullanılabilecek yerli seçeneklerden. Günlük kullanım ile outdoor arasında bir model arayanlara hitap ediyor.

En İyi Kışlık Mont Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Kışlık Mont Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

Uygun Fiyatlı Yerli Mont Seçenekleri

  • LC Waikiki: Günlük kullanım için oldukça çeşitli seçeneğe sahip. Şişme, uzun, kısa ve kapüşonlu modeller arasında uygun bütçeden orta bütçeye uzanan seçenekler bulunuyor.

  • DeFacto: Şehir kullanımı için su itici, rüzgara karşı korumalı veya sıcak tutmaya yönelik farklı montlar bulabilirsiniz. Özellikle uygun ve orta bütçe aralığında seçenek sayısı fazla.

  • Mavi: Teknik outdoor yerine günlük kullanım ve şehir giyimi tarafında daha güçlü. Şişme montların yanında su itici kumaş kullanılan modeller de koleksiyonlarda yer alabiliyor.

  • Koton: Şehir giyimini öne çıkaran markalardan. Uzun, kısa, şişme ve kapüşonlu montların yanında farklı kesimlerde çok sayıda model bulunuyor.

Yerli Outdoor Markaları: Teknik Mont Üreten Türk Firmaları

  • Evolite: Türkiye merkezli outdoor markalarından. Softshell, kuş tüyü dolgulu, elyaf dolgulu ve 3’ü 1 arada mont seçenekleri bulunuyor. Günlük kullanıma yakın modellerden, teknik dış giyime kadar farklı ihtiyaçlara yönelik ürünlere sahip.

  • YDS: Ankara merkezli marka teknik tekstil ve outdoor ürünleriyle biliniyor. XPRO 3-IN-1 ve Snow Mont gibi ürünleri soğuk hava kullanımına yönelik modeller arasında en sık tercih edilenlerden.

Kışlık Mont Markalarında Kullanıcı Deneyimi: Gerçek Soğukta Sıcak Tutma - 2026

Kışlık Mont Markalarında Kullanıcı Deneyimi: Gerçek Soğukta Sıcak Tutma - 2026

Rüzgarlı Havada Hangi Mont Modelleri Yorumlarda Yetersiz Bulunuyor?

  • Rüzgarlı havalarda kullanıcıların en sık şikâyet ettiği konuların başında montun etek, bilek ve boyun kısmından soğuk alması geliyor. Özellikle günlük kullanıma yönelik şişme montların kalın görünmesi yanıltıcı olabiliyor. DeFacto, LC Waikiki, Mavi ve Koton gibi markaların bazı modellerinde sıcak tutma konusunda memnuniyet yüksek olsa da rüzgarın yoğun olduğu günlerde dış kumaşın yapısı ve montun ne kadar kapalı olduğu daha belirleyici hale geliyor.

  • Yüksek yakalı, kapüşonu iyi kapanan ve bilekleri ayarlanabilen modeller hakkında yapılan yorumlar ise daha olumlu. Özellikle sahil gibi rüzgarın sürekli hissedildiği bölgelerde bu ayrıntıların konforu ciddi biçimde artırdığı belirtiliyor. Buna karşılık etek kısmı geniş kalan veya bilekleri tam kapatmayan montlarda kullanıcılar, altına polar ya da ek bir katman giyme ihtiyacı duyduklarını belirtiyor.

Uzun Süre Dış Mekanda Kalanların Mont Markaları Hakkındaki Ortak Yorumu Ne?

  • Uzun süre dışarıda vakit geçirenlerin yorumlarında en çok öne çıkan konu ise katmanlı giyim. Kullanıcılar çok kalın bir mont giymek yerine termal içlik, polar veya yün ara katmanla birlikte kullanılan bir montun daha rahat olduğunu belirtiyor. Özellikle Decathlon ve Columbia’nın 3’ü 1 arada modelleri, hava ısındığında iç katmanın çıkarılabilmesi nedeniyle olumlu yorumlar alıyor.

  • Quechua MH500 ve WEDZE 500 gibi modeller de sıcak tutma, yağışlı havalarda kullanım ve uzun süre dışarıda kalındığında sağladığı koruma açısından memnuniyetle söz edilen modeller arasında. Columbia kullananların yorumlarında ise montların birkaç sezon boyunca formunu ve dolgusunu koruması sıkça övülüyor. Buna karşılık kimi yorumlarda çok kalın veya katmanlı modellerin uzun yürüyüşlerde ağır bulunduğu belirtiliyor.

  • Genel yorumlara bakıldığında kullanıcılar tek bir özelliğe odaklanmak yerine sıcaklık, rüzgar koruması, ağırlık ve katman kullanımını birlikte değerlendiriyor.

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Kışlık Mont Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Kışlık Mont Fiyat-Performans Rehberi - 2026

3.000 TL Altında En İyi Kışlık Mont Modelleri

Decathlon’un bazı modellerinde günlük şehir kullanımıyla hafif outdoor ihtiyaçlarını birleştiren seçeneklerle karşılaşılabiliyor. Quechua NH500 gibi modeller de kampanya ve dönemsel fiyat değişimlerine bağlı olarak bu bütçe grubuna yaklaşabilen ürünler arasında.

Günlük giyim öncelikliyse LC Waikiki ve DeFacto bu fiyat aralığında daha fazla alternatif sunuyor. Mavi’de de indirim dönemlerinde benzer bütçelere yaklaşan şişme veya su itici seçenekler bulunabiliyor.

3.000-10.000 TL Arasında En İyi Mont Markaları

Bu fiyat aralığında Decathlon’dan Forclaz MT500, WEDZE 500 ve Quechua MH500; yerli outdoor markalarından ise Evolite Vertex ve YDS XPRO 3-IN-1 gibi modellere bakabilirsiniz.

The North Face Antora ve Columbia Puffect III gibi markaların bazı modelleri de kampanya dönemlerinde bu aralığa dahil olabiliyor. Fiyatların sezon boyunca değişebildiğini düşünerek karşılaştırmayı yalnızca etiket üzerinden değil, sunulan teknik özellikler üzerinden yapmak daha doğru.

10.000 TL Üzeri Premium Mont Seçenekleri

Bu bütçe aralığında ise Columbia ve The North Face gibi markaların kaz tüyü ve daha teknik mont seçenekleri artıyor. Columbia Grand Trek III Down ve Arctic Crest Down ile The North Face Himalayan Kaz Tüyü Parka bu grupta değerlendirilebilecek modeller arasında. Columbia Bugaboo III Fleece Interchange da katmanlı sistemiyle üst bütçedeki seçeneklerden biri.

SSS: Kışlık Mont Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Kışlık Mont Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Kışlık Mont Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Monttan beklediğiniz performansa ve nerede kullanılacağınıza göre farklı önerilerimiz var. Günlük hayat için Quechua NH500 gibi daha erişilebilir teknik modeller yeterli olabilirken kayak tarafında ise WEDZE 500 gibi doğrudan kış sporlarına göre hazırlanmış modeller bakılabilir. Yerli outdoor seçeneklerinde Evolite ve YDS’nin farklı ihtiyaçlara yönelik montları var. Columbia ve The North Face ise bütçe yükseldikçe kaz tüyü ve teknik dış giyim seçeneklerini artırıyor.

Bu nedenle ilk olarak marka değil kullanım amacı belirlenmeli. Şehirde hafiflik ve rahatlık önemliyken kayakta su geçirmezlik, havalandırma ve hareket özgürlüğü daha fazla önem kazanıyor. Çok düşük sıcaklıklarda ise yalıtım yapısı listenin üst sıralarına çıkıyor. Bu nedenle ihtiyacınıza göre seçim yapmanız en doğrusu olacaktır.

Kaz Tüyü Mont Makinede Yıkanır mı?

Bazı kaz tüyü montları çamaşır makinesinde yıkamak mümkün ancak bütün ürünler için geçerli değil. Bu nedenle önce montun kendi bakım etiketindeki talimatları okumak gerekiyor. Uygun montlarda düşük sıcaklıkta ve tüylü ürünlere uygun temizleyici kullanılarak yıkama yapılabiliyor. Kurutma işlemi de en az yıkama kadar önemli çünkü tüylerin tek bir bölgede toplanmadan eski hacmine dönmesi gerekiyor.

Montu yüksek sıcaklıkta yıkamak veya içindeki tüyler tam kurumadan kaldırmak dolgunun yapısını bozabilir. Yıkama sonrasında belirli noktalarda kümelenme varsa mont tamamen kuruyana kadar dolgunun eşit şekilde dağılmasına yardımcı olmak gerekiyor.

Mont Dolgusu Kaç Yılda Çöker?

Mont dolgularının belirli bir kullanım yılı sonunda mutlaka bozulduğunu söylemek mümkün değil. Aynı model iki kişide bile farklı süre dayanabilir. Montun ne sıklıkla giyildiği, kaç kez yıkandığı, yıkama ve kurutmanın nasıl yapıldığı ve yaz aylarında nasıl saklandığı dolgunun ömrünü etkiliyor.

Doğal tüy dolgular doğru bakımla uzun yıllar hacmini koruyabilir. Sentetik dolgular da uzun süre kullanılabilir ancak sık kullanım ve yıkamayla zaman içinde sıkışma görülebilir. Dolgunun bazı bölgelerde belirgin biçimde incelmesi, montun yıkandıktan sonra eski kabarıklığına kavuşmaması veya önceki kışlara göre daha az sıcak hissettirmesi performansın azalmaya başladığını gösterebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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