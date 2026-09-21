En İyi Kışlık Mont Markaları
Kışlık mont alırken sıcak tutmasının yanı sıra hangi hava koşullarına daha uygun olduğuna da bakmak gerekiyor. Montun içindeki dolgu, yağmura ve kara karşı ne kadar koruma sağladığı, hatta nerede kullanacağınız bile seçim yaparken önemli. Kaz tüyü ve sentetik dolgu bu noktada farklı avantajlar sunuyor. Columbia, The North Face, Decathlon, YDS, Evolite, LC Waikiki, DeFacto, Mavi ve Koton gibi öne çıkan kışlık mont markalarını kullanım alanları ve özellikleriyle sizler için inceledik. Peki bütçeyi çok yükseltmeden hem sıcak tutan hem de kış şartlarına dayanabilecek bir mont bulmak mümkün mü? Dolgu türünden su geçirmezliğe, kullanım amacından bütçeye kadar kışlık mont seçerken bilmeniz gerekenleri bir araya getirdik.
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SSS: Kışlık Mont Markaları Hakkında Merak Edilenler
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