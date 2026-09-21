En İyi Kışlık Mont Markaları

Kaz Tüyü ve Sentetik Dolgu Arasındaki Fark Nedir?

Kaz tüyü montlar hafif yapısına rağmen iyi bir ısı yalıtımı sağlar ve sıkıştırıldığında az yer kapladığı için seyahatlerde avantajlıdır. Özellikle kuru ve soğuk havalarda kullanışlıdır. Ancak seçim yaparken yalnızca dolgu türüne değil, kullanılan tüy miktarına da bakmak gerekir.

Sentetik dolgu ise yağmur ve ıslak kar gibi nemli koşullarda daha avantajlı. Islandığında sıcak tutma özelliğini daha iyi korur ve daha hızlı kurur. Günlük kullanımda iki dolgu türü de tercih edilebilir; hafiflik ve az yer kaplaması önemliyse kaz tüyü, yağışlı havalarda kullanım ön plandaysa sentetik dolgu daha uygun olabilir.

Su Geçirmezlik Değerleri Ne Anlama Gelir? 5.000 mm ve 20.000 mm Karşılaştırması

Montların teknik bilgilerinde yazan 5.000 mm, 10.000 mm ve 20.000 mm değerleri kumaşın su basıncına karşı direnci hakkında fikir veriyor. Rakam yükseldikçe kumaşın daha yüksek su basıncına dayanabildiği anlaşılıyor. Örneğin 5.000 mm değer, yapılan testte 5 metre yüksekliğindeki su sütununun oluşturduğu basınca karşılık geliyor.

Günlük şehir hayatında 5.000 mm seviyesindeki bir mont hafif ve orta yağışlarda yeterli olabilir. Fakat yalnızca etiketteki sayıya bakarak karar vermemek gerekiyor. Yağmurun içeri sızmasını engelleyen dikiş yapısı, fermuarların korunması, kapüşonun ne kadar iyi kapanabildiği ve bileklerden su girip girmediği de günlük kullanımda sonucu değiştiriyor.

Mont Bedeni Nasıl Seçilir? Kat Kat Giyim İçin Ölçü Önerisi

Kışlık montta rahat hareket etmek için doğrudan bir beden büyük almak aslında pek de doğru değil. Önce markanın beden tablosundaki göğüs, bel ve kol ölçülerini kendi ölçülerinizle karşılaştırmak daha doğru. Aynı beden numarası farklı markalarda veya farklı kalıplarda aynı şekilde durmayabilir.

Montu termal içlik, polar ya da kalın kazakla giyecekseniz beden seçimini bu katmanları hesaba katarak yapmak önemli. Kollarınızı öne uzattığınızda omuz kısmı gerilmemeli, fermuar kapandığında göğüste sıkışma olmamalı. Katmanlar nedeniyle hareket alanı daralıyorsa bir beden büyüğe çıkılabilir ancak montun gereğinden fazla bol olması da soğuk havanın içeri girmesine neden olabilir.