Kan Grubuna Göre Gizemli Auran Nasıl?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı insanlar odaya girdiğinde hiçbir şey yapmadan dikkat çeker. Ne özellikle konuşurlar ne de kendilerini göstermeye çalışırlar ama yine de çevrelerindeki insanların gözleri bir şekilde onlara kayar. Çünkü aura dediğimiz şey yalnızca dış görünüşten ibaret değildir; bakışlardan, sessizliklerden, insanlara yaklaşma biçiminden ve hatta söylemediğimiz şeylerden bile oluşur.
Peki senin insanlarda bıraktığın o tarif edilmesi zor etki nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kan grubun hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sessizce Güven Veren Bir Auran Var
İnsanların Seni Tam Çözememesinin Bir Sebebi Var
İnsanları Kendine Çeken Tehlikeli Bir Rahatlığın Var
Çözülemeyen Bir Aura
İnsanların Seni Merak Etmesinin Sebebi Çelişkilerin
Çözülemeyen Bir Bulmaca Gibisin
Herkesle Uyumlu Görünüp Kimseye Tam Benzemiyorsun
Auran “Beni Tanıdığını Sanıyorsun” Diyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın