Gece Uykunuzda Yaşanan Bu Detaya Dikkat: Tam 83 Farklı Hastalığın Habercisi Olabilir

Araştırmacıların kendi ifadesiyle, bu alandaki çalışmaların çoğunda sorun yöntemin kendisi: 'Uyku ile hastalık ve ölüm riskleri arasındaki ilişkiyi inceleyen önceki pek çok çalışma, ağırlıklı olarak kişinin kendi beyanına dayalı anketlerle ölçülen uyku süresine odaklandı.'

Fakat kendi beyanımız, insanların ne kadar uyuduğunu iyimser tahmin etmesine açık kapı bırakıyor; üstelik uykunun bölünmesi ya da evrelerin ne kadar sürdüğü gibi ayrıntılar da dikkate alınmıyor.

İdeal yöntem polisomnografi, yani laboratuvarda göz hareketleri, kas aktivitesi ve beyin dalgalarının ölçülmesi. Ama bu bir iki geceliğine yapılabilecek bir şey; on binlerce insanı yıllarca izlemek için uygun değil!

Ekip bu yüzden UK Biobank'ın içindeki özel bir gruba yöneldi. Yaklaşık 230 bin kişi bileklerinde ivmeölçer taşıdı. Bunların 95.559'unun yedi günlük verisi derin öğrenme temelli bir algoritmayla çözümlendi ve REM, derin ve hafif uyku evreleri, toplam süre, uykuya daldıktan sonraki uyanıklık ve uyku düzensizliği ayrı ayrı hesaplandı.

İstatistiksel düzeltme sonrası 156 anlamlı ilişki ortaya çıktı. Yani çalışma tek bir hastalığa değil, insan sağlığının neredeyse tamamına aynı anda bakıyor.