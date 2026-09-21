Gece Uykunuzda Yaşanan Bu Detaya Dikkat: Tam 83 Farklı Hastalığın Habercisi Olabilir
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Uykuyla ilgili çalışmaların çoğu tek bir soruya dayanır: 'Gecede kaç saat uyuyorsunuz?'
Yeni bir araştırma bu soruyu bir kenara bırakıp doğrudan ölçüm yaptı. Pekin Üniversitesi ve Başkent Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, UK Biobank kapsamındaki yaklaşık 95 bin kişinin bir hafta boyunca bileğinde taşıdığı sensör verilerini inceledi ve bu kişileri ortalama dokuz yıl takip etti. Sonuç, uykunun sadece süresinin değil yapısının da önemli olduğunu gösteriyor. REM uykusu daha fazla olanlarda 83 ayrı hastalığın riski daha düşük çıktı.
Peki bu rakamlar tam olarak ne anlatıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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